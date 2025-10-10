Τσουκαλάς: «Τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες, ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη»

Σε τηλεοπτική εκπομπή βρέθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Τι ανέφερε ο Κώστας Τσουκαλάς για το πολιτικό σκηνικό

Αρχικά, για τα δημοσκοπικά ευρήματα και το πολιτικό σκηνικό ο κ. Τσουκαλάς ανέδειξε πως «το ΠΑΣΟΚ έχει μια τοποθέτηση ως κόμμα και μπορεί να απευθυνθεί και στα αριστερά και στο κέντρο. Εμείς μάλιστα απευθυνόμαστε και σε ψηφοφόρους, οι οποίοι μπορούν να είναι παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, αλλά θέλουν διαφάνεια, θέλουν αξιοκρατία και όχι διαφθορά. Στις τελευταίες δημοσκοπήσεις άλλωστε φαίνεται ότι οι μισοί περίπου που επιλέγουν σήμερα τη Νέα Δημοκρατία, θεωρούν ότι είναι υπεύθυνη για τα συμπτώματα διαφθοράς που υπάρχουν. Αυτό είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που αποδεικνύει ότι είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες αναστροφής του κλίματος. Το ζήτημα που αναδεικνύει την πραγματικότητα, δεν είναι μόνο οι δείκτες της δημοφιλίας σε ένα ακροατήριο, είναι και το τι διαπερατότητα έχει σε ευρύτερα ακροατήρια. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ συγκεντρώνει περίπου 15% αλλά η δυνητική περίμετρος είναι μεγαλύτερη από κάθε άλλο κόμμα. Ενώ βάσει των δημοσκοπήσεων, στο ερώτημα αν προτιμά κυβέρνηση με κορμό το ΠΑΣΟΚ ή κυβέρνηση με κορμό τη Νέα Δημοκρατία εκεί υπάρχει ισοψηφία. Αυτό το στοιχείο αποδεικνύει ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται το ΠΑΣΟΚ ως τον άλλο πόλο και πως η παράταξή μας μπορεί να εκφράσει το αίτημα πολιτικής αλλαγής χωρίς περιπέτειες. Πολιτική αλλαγή με σταθερότητα».

Έκανε σαφή αναφορά στη διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μιλώντας στο ΣΚΑΪ, αναδεικνύοντας την αδράνεια της κυβέρνησης, και πρόταξε την έρευνα του TMF με σκοπό να ενισχύσει το επιχείρημά του ότι «οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα».

«Μείζον είναι το ζήτημα του Ταμείου Ανάκαμψης. Ξέρετε, από τις περίπου 1.200 επιχειρησιακές σχέσεις μόνο οι 550 έχουν συμβασιοποιηθεί. Αν μέχρι το 2026 δεν έχουν συμβασιοποιηθεί οι υπόλοιπες, τότε θα χαθούν πόροι. Χάνεται η δυνατότητα να βάλουμε σε άλλο δρόμο ανάπτυξης τη χώρα. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεταρρυθμιστική άπνοια. Η κυβέρνηση λέει ότι έκανε δυο βήματα. Δεν τα αρνούμαι εγώ. Όμως αν δούμε, για παράδειγμα, τη μελέτη της TMF για τη γραφειοκρατία θα παρατηρήσουμε ότι το 2023 ήμασταν δεύτεροι από το τέλος σε πολυπλοκότητα διαδικασιών και τώρα είμαστε πρώτοι από το τέλος. Οι άλλες χώρες τρέχουν πιο γρήγορα από εμάς».

Σχετικά με Τσίπρα και Σαμαρά

«Ποιο είναι το θέμα με την πόντιση του καλωδίου; Όταν δίνεις ένα λάθος σήμα με τον δισταγμό να διασφαλίσεις τα κυριαρχικά σου δικαιώματα, τότε η Τουρκία αλλά κυρίως οι εταίροι βλέπουν ότι δεν τα θεωρείς μείζονος σημασίας και δεν τα συμπεριλαμβάνουν στον γεωπολιτικό τους σχεδιασμό», συμπλήρωσε.

Στη συνέχεια, για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Κώστας Τσουκαλάς έθεσε δύο ερωτήματα:

«Τελικά ο κ. Βάρρας ή ο κ. Βορίδης έχει δίκιο; Χθες ο κ. Μαρινάκης είπε ότι ο κ. Βορίδης έχει πολιτική ευθύνη γιατί μόνον έτσι μπορεί να εξηγηθεί η φράση του για ‘αποκλειστική ευθύνη’».

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τις κινήσεις των πρώην Πρωθυπουργών εκτίμησε ότι «είτε κάνει κόμμα ο κ. Τσίπρας είτε ο κ. Σαμαράς είναι λογικό να παίρνουν δημοσιότητα οι κινήσεις τους. Είναι είδηση να κάνει κάποια παρέμβαση ένα τέως Πρωθυπουργός και εύλογα να μας ρωτούν για την άποψή μας. Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως Πρωθυπουργός, αλλά και ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης μετά την Πρωθυπουργία του. Επομένως είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες διείσδυσής του. Δε νομίζω ότι τώρα αν κριθεί ως αρχηγός της ελάσσονος αντιπολίτευσης, θα αλλάξει κάτι. Εμείς θέλουμε να ηττηθεί ο κ. Μητσοτάκης και αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την ψήφο στο ΠΑΣΟΚ».