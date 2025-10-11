Σκηνές τρόμου έζησε ένας οδηγός ταξί στη Θεσσαλονίκη, όταν στο όχημά του επιβάστηκε ένας άνδρας που προσποιήθηκε τον πελάτη με σκοπό να τον ληστέψει.

Ο άγνωστος έβγαλε μία σύριγγα κατά τη διάρκεια της διαδρομής και άρχισε να απειλεί τον οδηγό

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής, με τον 35χρονο αλλοδαπό να βγάζει μία σύριγγα κατά τη διάρκεια της διαδρομής και να απειλεί τον οδηγό προκειμένου αυτός να του δώσει την είσπραξη.

Ο δράστης κατάφερε να εκφοβίσει τον άτυχο οδηγό αρπάζοντας τελικά ένα μικρό χρηματικό ποσό, όπως αναφέρει το thestival.gr, προτού βγει από το ταξί και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Θεσσαλονίκη: Τέσσερις συλλήψεις το τελευταίο 24ωρο

Το τελευταίο 24ωρο, η Αστυνομία στη συμπρωτεύουσα προχώρησε σε τέσσερις συλλήψεις. Δύο για εκκρεμή διωκτικά έγγραφα, μία για κλοπή προϊόντων από υπεραγορά της Πυλαίας, μία για παράνομη παραμονή στη χώρα και μία για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Στην τελευταία υπόθεση εμπλέκεται 20χρονη Ελληνίδα που βρισκόταν στο αεροδρόμιο προκειμένου να ταξιδέψει σε χώρα της Ευρώπης. Σε έλεγχο των αποσκευών της βρέθηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο όπλο.

Ο 27χρονος ημεδαπός που έκλεψε προϊόντα από κατάστημα, στις 7:20 το πρωί του Σαββάτου, είχε πρώτα απειλήσει τον ιδιοκτήτη με αιχμηρό αντικείμενο προκειμένου να πάρει χρήματα από το ταμείο, αλλά δεν τα κατάφερε. Διέφυγα αλλά επί της οδού Εθνικής Αμύνης, συνελήφθη από στελέχη της Άμεσης Δράσης.

Οι συλληφθέντες, με τις δικογραφίες που σχηματίστηκαν εις βάρος τους, θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική Αρχή.