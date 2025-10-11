DO’S: Σταμάτα να βλέπεις τα πάντα γύρω σου σκληρά και αυστηρά, ακόμα κι αν αντιληφθείς πως πολλές λεπτομέρειες αρχίζουν να κολλάνε μεταξύ τους. Αυτό βέβαια μπορεί να σε βοηθήσει να αναλάβεις κάποιες ευθύνες που λανθασμένα πίστευες ότι δεν είναι δικές σου. Στα επαγγελματικά, οργανώσου και βάλε όρια, γιατί η ένταση εκεί θα δώσει και θα πάρει.

DON’TS: Μη διστάσεις να απολογηθείς σε κάποιους ανθρώπους που αδίκησες ή τους μίλησες λίγο πιο απότομα απ’ ότι θα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να αλλάξεις λίγο εσένα, το πως βλέπεις τα πράγματα ή ακόμα και ορισμένες σχέσεις σου. Μην κωλώσεις λοιπόν να αντιμετωπίσεις τα πάντα και τους πάντες με θάρρος.