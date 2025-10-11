Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 11.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Σταμάτα να βλέπεις τα πάντα γύρω σου σκληρά και αυστηρά, ακόμα κι αν αντιληφθείς πως πολλές λεπτομέρειες αρχίζουν να κολλάνε μεταξύ τους. Αυτό βέβαια μπορεί να σε βοηθήσει να αναλάβεις κάποιες ευθύνες που λανθασμένα πίστευες ότι δεν είναι δικές σου. Στα επαγγελματικά, οργανώσου και βάλε όρια, γιατί η ένταση εκεί θα δώσει και θα πάρει.
DON’TS: Μη διστάσεις να απολογηθείς σε κάποιους ανθρώπους που αδίκησες ή τους μίλησες λίγο πιο απότομα απ’ ότι θα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να αλλάξεις λίγο εσένα, το πως βλέπεις τα πράγματα ή ακόμα και ορισμένες σχέσεις σου. Μην κωλώσεις λοιπόν να αντιμετωπίσεις τα πάντα και τους πάντες με θάρρος.
Ταύρος
DO’S: Επειδή τα ερωτικά και τα επαγγελματικά σου προβλέπεται να είναι κάπως ζόρικα σήμερα, εσύ πρέπει να δεις προσεκτικά μεν, την ωμή αλήθεια εκεί δε. Επίσης σταμάτα να αποφεύγεις τις ευθύνες που σου αναλογούν, αν θες κάποτε να εξελιχθείς. Δημιούργησε χώρο για κάτι νέο να ανθίσει. Κυρίως στον τομέα των οικονομικών σου αναφέρομαι.
DON’TS: Κάνεις συζητήσεις, οι οποίες όμως εξελίσσονται κάπως σκληρά, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει εσύ να γίνεις άβολος στον τρόπο σου. Παράλληλα μην επιτρέψεις στα ξεκαθαρίσματα που θα γίνουν στην παρέα να δημιουργήσουν εντάσεις. Γι’ αυτό θα σου πω να μην απαντήσεις σε όσα θα ακούσεις, αλλά και να μην αντιδράσεις περίεργα.
Δίδυμοι
DO’S: Θα νιώσεις πως η ατμόσφαιρα είναι κάπως βαριά και ασήκωτη σήμερα. Αυτό όμως πρέπει να σε ωθήσει να πάρεις πιο σοβαρά κάποιες καταστάσεις που σχετίζονται με το σπίτι και τα επαγγελματικά σου, έτσι; Κάνε τον απολογισμό σου και δες τι μπορείς να κάνεις για να προχωρήσεις παρακάτω. Ωστόσο απόφυγε να πάρεις σημαντικές αποφάσεις.
DON’TS: Μην επιτρέψεις στις σημερινές εντάσεις ή στο γεγονός ότι πρέπει να δεις κατάματα τα πάντα να σε κάνει έντονο ή να σε φέρει σε δύσκολη θέση. Πάντως είναι γεγονός πως δεν μπορείς να περιμένεις εξελίξεις, χωρίς να κουνήσεις κι εσύ λιγάκι το χεράκι σου, σωστά; Στα επαγγελματικά, μην χάσεις την ψυχραιμία σου λόγω των πολλών εντάσεων.
Καρκίνος
DO’S: Αλλάζουν τα πάντα γύρω σου και όχι για καλό, καθώς φαίνεται να σε ζορίζουν περισσότερο. Επομένως πάρε λίγο χρόνο για να επεξεργαστείς όλη αυτή τη φάση και να βρεις τον τρόπο να συμβιβαστείς κάπως. Μπορεί να μην έχεις πολύ καλή ψυχολογία, αλλά πρέπει να ελέγξεις το που ξεσπάς τα νεύρα σου. Βρες χρόνο για ξεκούραση.
DON’TS: Μην ασκήσεις κριτική σε άτομα που εκφράζουν απόψεις οι οποίες καθόλου δεν σου αρέσουν ή σε βρίσκουν αντίθετο. Μη γίνεις κακός, ψυχρός κι ανάποδος! Το ότι εσύ έχεις ξυπνήσει στραβά και με νεύρα δεν αφορά κανέναν, έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στις αντιδράσεις σου, ειδικά απέναντι σε άτομα που προσπαθούν να σε φέρουν σε δύσκολη θέση.
Λέων
DO’S: Βρες χρόνο να σκεφτείς για να μπορέσεις να καταλάβεις πως η κάθε κίνηση που κάνεις φέρει και μια ανάλογη ευθύνη! Κάνε λοιπόν τον απολογισμό σου, προκειμένου να κλείσεις κάποια κεφάλαια, είτε κοινωνικά είτε επαγγελματικά. Μετά από αυτό το βήμα ξέρω πως θα θέλεις άμεσα να προχωρήσεις. Το σημαντικό όμως είναι να ηρεμήσεις πρώτα.
DON’TS: Μην αφήνεις άλλο ανοιχτές εκκρεμότητες στα οικονομικά. Γενικώς μην είσαι απρόσεκτος ούτε εκεί, αλλά ούτε και στον τρόπο σου. Μη διστάσεις να αλλάξεις και τον τρόπο σκέψης σου. Δηλαδή δεν πρέπει να φοβάσαι να εκφράσεις τα συναισθήματα ή τις ανασφάλειές σου νομίζοντας πως οι άλλοι θα σε κοροϊδέψουν. Τι είμαστε πέντε χρονών;
Παρθένος
DO’S: Για να προβείς στις κατάλληλες συνειδητοποιήσεις πρέπει να είσαι έτοιμος να δεις τα πάντα ως έχουν και όχι όπως θα’ θελες. Επίσης για να δεις τη μεγαλύτερη εικόνα των πραγμάτων, πρέπει να αναλύσεις προσεκτικά τις λεπτομέρειες και τις πληροφορίες που θα φτάσουν στα χέρια σου σήμερα. Αποδέξου το ότι κάποιοι δεν θέλουν πια την παρέα σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην απογοητευτείς από τις εντάσεις που θα προκύψουν, καθώς αυτές θα σου δείξουν από ποιους ανθρώπους πρέπει να ξεκόψεις μία και καλή. Για να το πετύχεις αυτό όμως δεν πρέπει να είσαι ούτε ασταθής, αλλά ούτε και αναποφάσιστος. Μην κάνεις σχόλια που ξέρεις ότι θα πυροδοτήσουν την ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα.
Ζυγός
DO’S: Στα επαγγελματικά, καλό είναι να εξακολουθήσεις να κρατάς αποστάσεις, προκειμένου να κάνεις τον απολογισμό σου και να βρεις τι σε επιβαρύνει ψυχολογικά εκεί πέρα. Άσε που αυτό θα σου αφήσει περισσότερο χρόνο ανοιχτό για τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, κάτι που θα σου φτιάξει το κέφι. Παρατήρησε τις λεπτομέρειες και τις εξελίξεις.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να καταπατήσει τον χώρο και τα όριά σου. Μη διστάσεις λοιπόν να εκφράσεις πιο άμεσα τόσο τις επιθυμίες, όσο όμως και τις απόψεις σου. Κίνηση ματ, αν θέλεις να βάλεις τον κάθε κατεργάρης στον πάγκο του! Μην οργανώσεις κάποιο ταξίδι για να αποφύγεις τις υποχρεώσεις σου. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά.
Σκορπιός
DO’S: Ίσως επανέλθουν κάποιες καταστάσεις μόνο και μόνο για να σου δείξουν τις ευθύνες που πρέπει να αναλάβεις. Παράλληλα βρες τους λόγους για τους οποίους ήρθες σε ρήξη με ορισμένα άτομα και πιο συγκεκριμένα το αν φταις εσύ. Από την άλλη όμως, για να βρεις την ηρεμία σου, πρέπει να θέσεις και όρια. Δες την αλήθεια κατάματα γενικώς.
DON’TS: Αφού ξεκαθαρίσεις κάπως τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου, τότε μη διστάσεις να προβείς στις απαραίτητες αλλαγές. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που δεν σου αρέσει, οπότε δεν καταλαβαίνω και το γιατί να το κρατήσεις κοντά σου. Μη γίνεις πιεστικός, έντονος ή και απότομος. Στα οικονομικά, μην είσαι απρόσεκτος. Μην πάρεις ρίσκα σήμερα.
Τοξότης
DO’S: Στα επαγγελματικά, τα πράγματα πρόκειται να είναι αρκετά απαιτητικά, οπότε σου προτείνω να πάρεις αποστάσεις από όσους νιώθεις πως εμποδίζουν την εξέλιξή σου. Αποστάσεις πρέπει να πάρεις γενικώς και από όσους επηρεάζουν αρνητικά την ψυχολογία σου, σωστά; Ξεκαθάρισε τις σκέψεις σου και συνέχισε τη δουλειά σου με σοβαρότητα.
DON’TS: Μην εθελοτυφλείς, απλά και μόνο επειδή θέλεις να αποφύγεις όλες τις ευθύνες που σου αναλογούν. Μην είσαι απρόσεκτος ως προς τα παρασκηνιακά σκηνικά που σου αποκαλύπτονται. Κυρίως όμως μην υπερασπιστείς τους δικούς σου ανθρώπους σήμερα, γιατί όλο αυτό θα αποσπάσει την προσοχή σου από τα πιο σημαντικά.
Αιγόκερως
DO’S: Γίνε παρατηρητικός για να βελτιώσεις τις καταστάσεις που δεν σου αρέσουν και τόσο. Βέβαια πρέπει να απλώνεις τα πόδια σου μόνο μέχρι εκεί που φτάνει το πάπλωμα, έτσι; Πάρε μέρος σε συζητήσεις για να ξεκαθαρίσεις και να συνειδητοποιήσεις όσα πρέπει. Παραδέξου τα λάθη σου και ανέλαβε τις ευθύνες σου. Γενικώς δούλεψε με τον εαυτό σου.
DON’TS: Μην αφήσεις χαζές φοβίες που έχεις να σε κρατήσουν πίσω από τα σημαντικά που πρέπει να κάνεις. Μη διστάσεις να βοηθήσεις κάποια δικά σου άτομα που όμως θα δεις ότι ζορίζονται. Η μέρα είναι απαιτητική και για τους άλλους, όχι μόνο για σένα, έτσι; Μη διστάσεις να αλλάξεις τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεσαι ορισμένες καταστάσεις.
Υδροχόος
DO’S: Δες τα πάντα γύρω σου γι’ αυτό που πραγματικά είναι και κατάλαβε πως αν θέλεις να τα αλλάξεις, τότε πρέπει να ψάξεις να βρεις τι ισχύει σχετικά με αυτά που δεν γνωρίζεις. Στα επαγγελματικά, αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποια οικονομικά ανοίγματα, τότε πρέπει να είσαι προσεκτικός. Απόφυγε να σπαταλήσεις παραπάνω χρήματα.
DON’TS: Μη γίνεις ωμός και μην αποδώσεις ευθύνες σε άλλους, απλά και μόνο επειδή σου πάνε κόντρα. Να σου πω απλά πως αν αυτό γίνει από την άλλη πλευρά, τότε εσύ δεν πρέπει να νιώσεις άβολα, σωστά; Από την άλλη, μη γίνεις αυστηρός ούτε και με τον εαυτό σου, επειδή κάποτε δεν κινήθηκες όπως έπρεπε ή επειδή έχασες πολύτιμο χρόνο.
Ιχθύες
DO’S: Εστίασε περισσότερο στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς αυτές σήμερα διακατέχονται από ένα περίεργο κλίμα. Βάλε ως προτεραιότητα λοιπόν το να θέσεις όρια. Όχι μόνο αυτό, αλλά και να τα διατηρήσεις. Καλό είναι να δεις τα πάντα γύρω σου διαφορετικά. Επίσης καλό είναι να σου αναγνωρίσεις το πόσο μεγάλο κόπο καταβάλεις γενικώς.
DON’TS: Μην επιτρέψεις σε κανέναν να σε συμπεριλάβει στα λεγόμενά του, χωρίς εσύ να έχεις πει την παραμικρή κουβέντα στην πραγματικότητα. Ταυτόχρονα μην έρθεις σε αντιπαράθεση με τους άλλους, απλά και μόνο επειδή είσαι λιγάκι τσιτωμένος παραπάνω. Οπότε μην κάνεις συζητήσεις, απλά και μόνο για να ξεσπάσεις τα νεύρα σου, έτσι;
