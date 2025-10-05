DO’S: Καλό είναι να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός ως προς αυτά που βλέπεις και ακούς, αλλά και αρκετά σκεπτικός, ώστε να μπορέσεις να τα αποκωδικοποιήσεις. Από την άλλη, πρέπει να επαναφέρεις και τη δυναμικότητά σου, καθώς αυτή θα σε βοηθήσει να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις και λειτουργούν ως εμπόδιο στην εξέλιξή σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες εντάσεις που μπορεί να παρατηρήσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς μόνο μέσω αυτής της κατάστασης θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα εκεί. Μην συνεχίσεις να κάνεις αλόγιστα έξοδα. Μην συνεχίσεις όμως να δίνεις πράγματα στα άτομα που δεν σου επιστρέφουν πίσω ούτε τα μισά.