Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [05.10 – 11.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Καλό είναι να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός ως προς αυτά που βλέπεις και ακούς, αλλά και αρκετά σκεπτικός, ώστε να μπορέσεις να τα αποκωδικοποιήσεις. Από την άλλη, πρέπει να επαναφέρεις και τη δυναμικότητά σου, καθώς αυτή θα σε βοηθήσει να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις και λειτουργούν ως εμπόδιο στην εξέλιξή σου.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες εντάσεις που μπορεί να παρατηρήσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς μόνο μέσω αυτής της κατάστασης θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα εκεί. Μην συνεχίσεις να κάνεις αλόγιστα έξοδα. Μην συνεχίσεις όμως να δίνεις πράγματα στα άτομα που δεν σου επιστρέφουν πίσω ούτε τα μισά.
Ταύρος
DO’S: Επικεντρώσου ταυτόχρονα και στα επαγγελματικά και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Κάνε ωφέλιμες συζητήσεις εκεί για να λύσεις πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν. Γενικώς αξιοποίησε την καλή σου διάθεση. Σταμάτα πια συνήθειες οι οποίες λειτουργούν επιβαρυντικά είτε προς την υγεία και την ψυχολογία σου είτε δεν σε πάνε μπροστά.
DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς το πρόγραμμά σου, αν είναι να το οργανώσεις λίγο καλύτερα. Μη διστάσεις ούτε και να ξεκινήσεις κάποια καινούργια πράγματα που θέλεις από συνήθειες μέχρι και ολόκληρες σχέσεις. Μην φοβάσαι να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι τόσο καχύποπτος, καθώς δεν θα σε βγάλει κάπου αυτό.
Δίδυμοι
DO’S: Υπάρχουν πολλές και μικρές λεπτομέρειες που μπορούν όμως να κάνουν τη μεγάλη διαφορά σε κάποια κομμάτια της καθημερινότητας ή των επαγγελματικών σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν είναι απλά να ανοίξεις τα μάτια σου και να τις εντοπίσεις. Οργάνωσε το πρόγραμμά σου λίγο καλύτερα μεν. Άλλαξε όμως και τις συνήθειές σου δε.
DON’TS: Μην αφήνεις την περίεργη κατάσταση που επικρατεί τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά να σε κάνει να χάνεις το χαμόγελο από το πρόσωπό σου. Όντως έχεις μπλεχτεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς, οπότε μη διστάσεις να απομακρυνθείς λίγο ώστε να βρεις χρόνο για να διασκεδάσεις. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου γενικώς.
Καρκίνος
DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις για να μπορέσεις να εκφραστείς με όση περισσότερη δημιουργικότητα μπορείς. Αυτό είναι κάτι που θα σε χαροποιήσει! Εστίασε στους δικούς σου ανθρώπους, στα χόμπι σου και γενικώς σε οτιδήποτε σε γεμίζει. Μοίρασε ισόποσα τον χρόνο σου μεταξύ της δουλειάς και της οικογένειας για να μην έχει κανείς παράπονο, σωστά;
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάποια ωφέλιμα για σένα όρια όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή ακόμα και τα ερωτικά. Δεν ξέρεις- ή μάλλον δε βλέπεις- τι αξίζεις και πράττεις ανάλογα, κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί πια! Για το δικό σου καλό! Μην αρκεστείς σε κάποιο γκομενάκι που είναι πιεστικό ή απαιτητικό απλά για να μην είσαι μόνος.
Λέων
DO’S: Βρες τη δύναμη να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα ή ακόμα και να κλείσεις οριστικά κάποιους κύκλους στο σπίτι, στην οικογένεια ή- ακόμα χειρότερα- και στα ερωτικά σου. Για να αποφύγεις αχρείαστους καυγάδες, τότε άλλαξε πρώτος εσύ, καθώς το να περιμένεις τους άλλους δεν σε έχει ωφελήσει, σωστά; Επαναξιολόγησε λίγο τα οικονομικά σου.
DON’TS: Στα ερωτικά, μην αφήσεις την πίεση ή τον φόβο να σε κρατήσουν μακριά από την αναζήτηση του τι πραγματικά έχει αξία για σένα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με την οργάνωση κάποιου ταξιδιού, τις σπουδές ή κάποια συμφωνία για την οποία συζητάς. Ίσως προκύψουν θέματα εκεί, οπότε μην είσαι απρόσεκτος. Μην είσαι ούτε ανυπόμονος.
Παρθένος
DO’S: Εστίασε στις επικοινωνίες σου και δες πως μπορείς να εκφραστείς καλύτερα, προκειμένου και να ξαλαφρώσεις λίγο, αλλά και να σε κατανοήσουν περισσότερο οι άλλοι. Παράλληλα εστίασε και στα οικονομικά σου, καθώς τελευταία τα έχεις κάνει ολίγον τι χάλια. Κάνω λάθος; Και στους δύο τομείς πάντως πρέπει να βρεις άμεσες και εύκολες λύσεις.
DON’TS: Μην παίρνεις πάνω σου όλες τις ευθύνες, καθώς δε γίνεται να φταις για όλα εσύ! Μην παραξενευτείς αν ξαφνικά νιώσεις πως θες να πάρεις αποστάσεις ή γίνεις ψυχρός με τους απέναντι, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να βρεις ποιοι πραγματικά αξίζουν και ποιοι όχι. Μην περιμένεις πολλά απλά και μόνο επειδή δεν βλέπεις γύρω σου ρεαλιστικά.
Ζυγός
DO’S: Εστίασε στα οικονομικά σου, καθώς έχεις χάσει την μπάλα μεταξύ του πόσα βγάζεις και του πόσα ξοδεύεις. Τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες ξαφνικές εντάσεις. Προτείνω να τις αξιοποιήσεις ώστε να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα εκεί. Πάντως αυτή η διαδικασία θα σε βοηθήσει να αποφύγεις να χαωθείς.
DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάτω τα πράγματα ώστε να βρεις τι σε ευνοεί και τι όχι. Καταλαβαίνεις από ποια από τις δύο κατηγορίες πρέπει να απομακρυνθείς, σωστά; Για να μην πιεστείς από τις ευθύνες της καθημερινότητας, τότε μην αποφύγεις να τις βάλεις σε προτεραιότητα. Μη μένεις μόνο στο φλερτ, καθώς νομίζω πως θέλεις κάτι παραπάνω.
Σκορπιός
DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια που σου δίνει ο Ερμής καθώς σου ξεκαθαρίζει λίγο τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει ώστε να επικοινωνήσεις εύκολα και γρήγορα αυτά που θες ή σε απασχολούν. Μπορείς να κάνεις συζητήσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα, τη δουλειά ή αφορούν ακόμα και κάποια πιο ενδόμυχα θέματα.
DON’TS: Μην αγνοείς τον οργανισμό σου ο όποιος σου φωνάζει πως χρειάζεσαι ξεκούραση! Για να το προλάβεις αυτό όμως, μη διστάσεις να βάλεις όρια ή και προτεραιότητες ανάμεσα στη δουλειά και στις βόλτες σου, έτσι; Όλα μαζί πάντως δε γίνονται! Στα ερωτικά, μην αρκείσαι στον οποιοδήποτε, ειδικά αν δεν έχεις εξετάσει το αν σου αξίζει ή όχι.
Τοξότης
DO’S: Μπορείς να κλειστείς για λίγο στον εαυτό σου και να ασχοληθείς με τις σκέψεις ή με τα συναισθήματά σου. Σε αυτή τη φάση λοιπόν προσπάθησε να βρεις τι είναι αυτό που σε βαραίνει και σε κρατάει πίσω, οπότε να μπορέσεις να το πετάξεις από πάνω σου και να ξαλαφρώσεις! Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά σου γιατί θα υπάρξουν πολλές πιέσεις.
DON’TS: Μην αρνηθείς τη βοήθεια που σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι, καθώς μέσω αυτών μπορείς να βρεις μεγάλο μέρος της χαμένης σου χαράς και του ενθουσιασμού του να κάνεις όσα κάποτε σου άρεσαν! Παράλληλα μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει τη δημιουργική σου διάθεση. Μην μπερδεύεις τις επιθυμίες σου με αυτές των απέναντι.
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στο μέλλον σου και προσπάθησε να το οργανώσεις λίγο καλύτερα, καθώς ο μόνος τρόπος να το πλησιάσεις, είναι να το δημιουργήσεις. Άρα κάνε σχέδια και θέσε στόχους άφοβα. Μπορείς πάντως να ασχοληθείς και με τις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείσαι. Στα επαγγελματικά, κράτα μικρό καλάθι και κοίτα να είσαι ρεαλιστής γενικώς.
DON’TS: Μην επικεντρώνεσαι είτε μόνο στην οικογένεια είτε μόνο στη δουλειά, γιατί τότε θα ξεσπάσει μεγάλη ένταση σε κάποιον από τους δύο τομείς και δεν ξέρω αν είσαι σε θέση να τη διαχειριστείς. Από την άλλη όμως μην αγνοείς τα ερωτικά, επειδή βάζεις σε προτεραιότητα τα επαγγελματικά. Εκεί μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά την επικοινωνία.
Υδροχόος
DO’S: Εστίασε την προσοχή σου πάνω στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σου. Προσπάθησε ας πούμε να τα οργανώσεις ή να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου εκεί. Παράλληλα είναι καλή στιγμή για να θέσεις νέους στόχους, προκειμένου κάποτε να εξελιχθείς, έτσι; Δες τα πάντα γύρω σου με μεγάλες δόσεις ρεαλισμού. Κοινώς σταμάτα να εθελοτυφλείς.
DON’TS: Μην απογοητεύεσαι εσύ από τις υψηλές απαιτήσεις που παρατηρείς να έχουν ορισμένοι από εσένα. Αντιθέτως μη διστάσεις να τους εξηγήσεις ότι εσύ είσαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λες και όχι για αυτά που καταλαβαίνουν ή φαντάζονται εκείνοι. Ας πρόσεχαν! Μην τρώγεσαι για καυγάδες διαρκώς! Στα ερωτικά, μην χάνεις την υπομονή σου.
Ιχθύες
DO’S: Πέσε με τα μούτρα στο κυνήγι γνώσεων, στιγμών, ιδεών και εμπειριών. Σε αυτό πάντως μπορεί να σε βοηθήσει και η διοργάνωση κάποιου ταξιδιού. Κλείσε τις οικονομικές σου υποχρεώσεις. Διευθέτησε κάποια συμφωνία που εκκρεμεί για να φύγει από το κεφάλι σου. Διαχώρισε τους ποιοτικούς ανθρώπους της ζωής σου από αυτούς που δεν αξίζουν μια.
DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά που σου αρέσουν. Μην αφήνεις τίποτα ανοιχτό σαν εκκρεμότητα. Μην επωμίζεσαι όλες τις ευθύνες, καθώς δεν είσαι εσύ ο υπεύθυνος για τα πάντα, σωστά; Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο ανοιχτός ως προς τους πάντες. Κοινώς μην συνεχίσεις να φλερτάρεις ασύστολα. Αντιθέτως σοβαρέψου.
