magazin
Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εβδομαδιαία 05 Οκτωβρίου 2025 | 13:00
Eνσωμάτωση

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [05.10 – 11.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Καλό είναι να γίνεις λίγο πιο παρατηρητικός ως προς αυτά που βλέπεις και ακούς, αλλά και αρκετά σκεπτικός, ώστε να μπορέσεις να τα αποκωδικοποιήσεις. Από την άλλη, πρέπει να επαναφέρεις και τη δυναμικότητά σου, καθώς αυτή θα σε βοηθήσει να κλείσεις τις εκκρεμότητες που έχεις και λειτουργούν ως εμπόδιο στην εξέλιξή σου.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από κάποιες εντάσεις που μπορεί να παρατηρήσεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις, καθώς μόνο μέσω αυτής της κατάστασης θα μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα εκεί. Μην συνεχίσεις να κάνεις αλόγιστα έξοδα. Μην συνεχίσεις όμως να δίνεις πράγματα στα άτομα που δεν σου επιστρέφουν πίσω ούτε τα μισά.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Επικεντρώσου ταυτόχρονα και στα επαγγελματικά και στις διαπροσωπικές σου σχέσεις. Κάνε ωφέλιμες συζητήσεις εκεί για να λύσεις πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν. Γενικώς αξιοποίησε την καλή σου διάθεση. Σταμάτα πια συνήθειες οι οποίες λειτουργούν επιβαρυντικά είτε προς την υγεία και την ψυχολογία σου είτε δεν σε πάνε μπροστά.

DON’TS: Μη διστάσεις να αλλάξεις εντελώς το πρόγραμμά σου, αν είναι να το οργανώσεις λίγο καλύτερα. Μη διστάσεις ούτε και να ξεκινήσεις κάποια καινούργια πράγματα που θέλεις από συνήθειες μέχρι και ολόκληρες σχέσεις. Μην φοβάσαι να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Στα ερωτικά, μη γίνεσαι τόσο καχύποπτος, καθώς δεν θα σε βγάλει κάπου αυτό.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Υπάρχουν πολλές και μικρές λεπτομέρειες που μπορούν όμως να κάνουν τη μεγάλη διαφορά σε κάποια κομμάτια της καθημερινότητας ή των επαγγελματικών σου. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ λοιπόν είναι απλά να ανοίξεις τα μάτια σου και να τις εντοπίσεις. Οργάνωσε το πρόγραμμά σου λίγο καλύτερα μεν. Άλλαξε όμως και τις συνήθειές σου δε.

DON’TS: Μην αφήνεις την περίεργη κατάσταση που επικρατεί τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα ερωτικά να σε κάνει να χάνεις το χαμόγελο από το πρόσωπό σου. Όντως έχεις μπλεχτεί ανάμεσα σε αυτούς τους δύο τομείς, οπότε μη διστάσεις να απομακρυνθείς λίγο ώστε να βρεις χρόνο για να διασκεδάσεις. Μην χάνεις τις ισορροπίες σου γενικώς.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Προσπάθησε να χαλαρώσεις για να μπορέσεις να εκφραστείς με όση περισσότερη δημιουργικότητα μπορείς. Αυτό είναι κάτι που θα σε χαροποιήσει! Εστίασε στους δικούς σου ανθρώπους, στα χόμπι σου και γενικώς σε οτιδήποτε σε γεμίζει. Μοίρασε ισόποσα τον χρόνο σου μεταξύ της δουλειάς και της οικογένειας για να μην έχει κανείς παράπονο, σωστά;

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάποια ωφέλιμα για σένα όρια όσον αφορά τις διαπροσωπικές σου σχέσεις ή ακόμα και τα ερωτικά. Δεν ξέρεις- ή μάλλον δε βλέπεις- τι αξίζεις και πράττεις ανάλογα, κάτι που δεν μπορεί να συνεχιστεί πια! Για το δικό σου καλό! Μην αρκεστείς σε κάποιο γκομενάκι που είναι πιεστικό ή απαιτητικό απλά για να μην είσαι μόνος.

Λέων

Λέων

DO’S: Βρες τη δύναμη να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα ή ακόμα και να κλείσεις οριστικά κάποιους κύκλους στο σπίτι, στην οικογένεια ή- ακόμα χειρότερα- και στα ερωτικά σου. Για να αποφύγεις αχρείαστους καυγάδες, τότε άλλαξε πρώτος εσύ, καθώς το να περιμένεις τους άλλους δεν σε έχει ωφελήσει, σωστά; Επαναξιολόγησε λίγο τα οικονομικά σου.

DON’TS: Στα ερωτικά, μην αφήσεις την πίεση ή τον φόβο να σε κρατήσουν μακριά από την αναζήτηση του τι πραγματικά έχει αξία για σένα. Μη διστάσεις να ασχοληθείς με την οργάνωση κάποιου ταξιδιού, τις σπουδές ή κάποια συμφωνία για την οποία συζητάς. Ίσως προκύψουν θέματα εκεί, οπότε μην είσαι απρόσεκτος. Μην είσαι ούτε ανυπόμονος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε στις επικοινωνίες σου και δες πως μπορείς να εκφραστείς καλύτερα, προκειμένου και να ξαλαφρώσεις λίγο, αλλά και να σε κατανοήσουν περισσότερο οι άλλοι. Παράλληλα εστίασε και στα οικονομικά σου, καθώς τελευταία τα έχεις κάνει ολίγον τι χάλια. Κάνω λάθος; Και στους δύο τομείς πάντως πρέπει να βρεις άμεσες και εύκολες λύσεις.

DON’TS: Μην παίρνεις πάνω σου όλες τις ευθύνες, καθώς δε γίνεται να φταις για όλα εσύ! Μην παραξενευτείς αν ξαφνικά νιώσεις πως θες να πάρεις αποστάσεις ή γίνεις ψυχρός με τους απέναντι, καθώς αυτό θα σε βοηθήσει να βρεις ποιοι πραγματικά αξίζουν και ποιοι όχι. Μην περιμένεις πολλά απλά και μόνο επειδή δεν βλέπεις γύρω σου ρεαλιστικά.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Εστίασε στα οικονομικά σου, καθώς έχεις χάσει την μπάλα μεταξύ του πόσα βγάζεις και του πόσα ξοδεύεις. Τόσο στα ερωτικά όσο και στα επαγγελματικά ενδέχεται να υπάρξουν κάποιες ξαφνικές εντάσεις. Προτείνω να τις αξιοποιήσεις ώστε να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα εκεί. Πάντως αυτή η διαδικασία θα σε βοηθήσει να αποφύγεις να χαωθείς.

DON’TS: Μη διστάσεις να βάλεις κάτω τα πράγματα ώστε να βρεις τι σε ευνοεί και τι όχι. Καταλαβαίνεις από ποια από τις δύο κατηγορίες πρέπει να απομακρυνθείς, σωστά; Για να μην πιεστείς από τις ευθύνες της καθημερινότητας, τότε μην αποφύγεις να τις βάλεις σε προτεραιότητα. Μη μένεις μόνο στο φλερτ, καθώς νομίζω πως θέλεις κάτι παραπάνω.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Αξιοποίησε την εύνοια που σου δίνει ο Ερμής καθώς σου ξεκαθαρίζει λίγο τα πράγματα μέσα στο κεφάλι σου. Αυτό μπορεί να σε βοηθήσει ώστε να επικοινωνήσεις εύκολα και γρήγορα αυτά που θες ή σε απασχολούν. Μπορείς να κάνεις συζητήσεις που σχετίζονται με την καθημερινότητα, τη δουλειά ή αφορούν ακόμα και κάποια πιο ενδόμυχα θέματα.

DON’TS: Μην αγνοείς τον οργανισμό σου ο όποιος σου φωνάζει πως χρειάζεσαι ξεκούραση! Για να το προλάβεις αυτό όμως, μη διστάσεις να βάλεις όρια ή και προτεραιότητες ανάμεσα στη δουλειά και στις βόλτες σου, έτσι; Όλα μαζί πάντως δε γίνονται! Στα ερωτικά, μην αρκείσαι στον οποιοδήποτε, ειδικά αν δεν έχεις εξετάσει το αν σου αξίζει ή όχι.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Μπορείς να κλειστείς για λίγο στον εαυτό σου και να ασχοληθείς με τις σκέψεις ή με τα συναισθήματά σου. Σε αυτή τη φάση λοιπόν προσπάθησε να βρεις τι είναι αυτό που σε βαραίνει και σε κρατάει πίσω, οπότε να μπορέσεις να το πετάξεις από πάνω σου και να ξαλαφρώσεις! Προσοχή απαιτούν τα επαγγελματικά σου γιατί θα υπάρξουν πολλές πιέσεις.

DON’TS: Μην αρνηθείς τη βοήθεια που σου προσφέρουν οι δικοί σου άνθρωποι, καθώς μέσω αυτών μπορείς να βρεις μεγάλο μέρος της χαμένης σου χαράς και του ενθουσιασμού του να κάνεις όσα κάποτε σου άρεσαν! Παράλληλα μην αφήνεις τίποτα να κλονίζει τη δημιουργική σου διάθεση. Μην μπερδεύεις τις επιθυμίες σου με αυτές των απέναντι.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στο μέλλον σου και προσπάθησε να το οργανώσεις λίγο καλύτερα, καθώς ο μόνος τρόπος να το πλησιάσεις, είναι να το δημιουργήσεις. Άρα κάνε σχέδια και θέσε στόχους άφοβα. Μπορείς πάντως να ασχοληθείς και με τις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείσαι. Στα επαγγελματικά, κράτα μικρό καλάθι και κοίτα να είσαι ρεαλιστής γενικώς.

DON’TS: Μην επικεντρώνεσαι είτε μόνο στην οικογένεια είτε μόνο στη δουλειά, γιατί τότε θα ξεσπάσει μεγάλη ένταση σε κάποιον από τους δύο τομείς και δεν ξέρω αν είσαι σε θέση να τη διαχειριστείς. Από την άλλη όμως μην αγνοείς τα ερωτικά, επειδή βάζεις σε προτεραιότητα τα επαγγελματικά. Εκεί μην είσαι απρόσεκτος όσον αφορά την επικοινωνία.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Εστίασε την προσοχή σου πάνω στα επαγγελματικά και στα οικονομικά σου. Προσπάθησε ας πούμε να τα οργανώσεις ή να βελτιώσεις τις επικοινωνίες σου εκεί. Παράλληλα είναι καλή στιγμή για να θέσεις νέους στόχους, προκειμένου κάποτε να εξελιχθείς, έτσι; Δες τα πάντα γύρω σου με μεγάλες δόσεις ρεαλισμού. Κοινώς σταμάτα να εθελοτυφλείς.

DON’TS: Μην απογοητεύεσαι εσύ από τις υψηλές απαιτήσεις που παρατηρείς να έχουν ορισμένοι από εσένα. Αντιθέτως μη διστάσεις να τους εξηγήσεις ότι εσύ είσαι υπεύθυνος μόνο για αυτά που λες και όχι για αυτά που καταλαβαίνουν ή φαντάζονται εκείνοι. Ας πρόσεχαν! Μην τρώγεσαι για καυγάδες διαρκώς! Στα ερωτικά, μην χάνεις την υπομονή σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Πέσε με τα μούτρα στο κυνήγι γνώσεων, στιγμών, ιδεών και εμπειριών. Σε αυτό πάντως μπορεί να σε βοηθήσει και η διοργάνωση κάποιου ταξιδιού. Κλείσε τις οικονομικές σου υποχρεώσεις. Διευθέτησε κάποια συμφωνία που εκκρεμεί για να φύγει από το κεφάλι σου. Διαχώρισε τους ποιοτικούς ανθρώπους της ζωής σου από αυτούς που δεν αξίζουν μια.

DON’TS: Μη διστάσεις να ασχοληθείς περισσότερο με αυτά που σου αρέσουν. Μην αφήνεις τίποτα ανοιχτό σαν εκκρεμότητα. Μην επωμίζεσαι όλες τις ευθύνες, καθώς δεν είσαι εσύ ο υπεύθυνος για τα πάντα, σωστά; Στα ερωτικά, μην είσαι τόσο ανοιχτός ως προς τους πάντες. Κοινώς μην συνεχίσεις να φλερτάρεις ασύστολα. Αντιθέτως σοβαρέψου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

Τράπεζες: Η μάχη για νέα δάνεια μειώνει το κόστος χρήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Φθινοπωρινές αλλεργίες: Ποιες είναι και πώς να τις ξεχωρίσετε από το κρυολόγημα;

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

Εργασιακά: Υπ. Εργασίας vs ΓΣΕΕ για 13ωρο και νομοσχέδιο

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του
Βίντεο 05.10.25

Δεν θα το ξεχάσω ποτέ: Ο Τάσος Ιορδανίδης για τη φορά που τα παιδιά του τον είδαν να παίζει στο θέατρο με τη σύζυγό του

«Είπαμε να τα πάρουμε μαζί να κάνουμε και τριήμερο. Αυτό το κλάμα που έριξαν στο τέλος, δεν θα το ξεχάσω ποτέ» είπε μεταξύ άλλων ο Τάσος Ιορδανίδης

Σύνταξη
Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο
«Πολλή αγάπη» 04.10.25

Η Σελένα Γκόμεζ μοιράζεται φωτογραφίες από τις πιο προσωπικές στιγμές του γάμου της με τον Μπένι Μπλάνκο

Μια εβδομάδα αφότου οι Σελένα Γκόμεζ και Μπένι Μπλάνκο ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου, η ιδρύτρια της Rare Beauty μοιράστηκε με τους θαυμαστές φωτογραφίες από τον γάμο της.

Σύνταξη
Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;
Ικέτευσε για έλεος 04.10.25

Sean «Diddy» Combs: Η τελική απόφαση του δικαστηρίου – Σε πόσα χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε;

Ο μεγιστάνας του χιπ-χοπ Sean «Diddy» Combs καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ποινή φυλάκισης λίγο πάνω από τέσσερα χρόνια, για αδικήματα που σχετίζονται με πορνεία και αφορούν τις δύο πρώην συντρόφους του.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Τα ίδια λάθη» – Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του
Δράμα και άγχος 04.10.25

«Τα ίδια λάθη» - Ο πρίγκιπας Γουίλιαμ μιλάει για το διαζύγιο των γονιών του

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας, Γουίλιαμ, σε μια νέα τηλεοπτική εμφάνιση, μιλάει για την παιδική του ηλικία και για το ότι θα κάνει τα πράγματα διαφορετικά από τους γονείς του σχετικά με τα δικά του παιδιά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το σύστημα νοσεί
Πρόβλημα παντού 05.10.25

Το σύστημα νοσεί

Δεύτερη γενιά μεταναστών στην Ισπανία: υψηλή ανεργία, σχολική αποτυχία και κίνδυνος κοινωνικού αποκλεισμού

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες
«Ψηφιακή ανάσταση» 05.10.25

«Ανασταίνουν» τους νεκρούς συζύγους Ρωσίδες χήρες

Εκατοντάδες Ρωσίδες χήρες ζητάνε έστω λίγα δευτερόλεπτα να αγκαλιάσουν τους αγαπημένους που χάθηκαν στην Ουκρανία. Το οικονομικό τίμημα μικρό, αλλά το... ηθικό και ψυχολογικό;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών
Μπάσκετ 05.10.25

Πρωτέας Βούλας – Ολυμπιακός 56-81: Άνετο διπλό για τις Ερυθρόλευκες και ιδανικό ξεκίνημα στην Α1 Γυναικών

Μετά την κατάκτηση του Super Cup, ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί και στην Α1 Γυναικών, νικώντας τον Πρωτέα Βούλας 81-56, στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος – Η Μάλι πρώτη σκόρερ του ματς (22 π.) για τις γηπεδούχες, στους 16 σταμάτησε η Χριστινάκη.

Σύνταξη
Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης
Στη Σορβόνη 05.10.25

Τσίπρας: Για την κοινωνική πλειοψηφία, είναι χρήσιμη η αριστερά που τολμά να πάρει την ευθύνη της διακυβέρνησης

Ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του, παραθέτει ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από την ομιλία του στο ιστορικό πανεπιστήμιο της Γαλλίας Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Σύνταξη
Βίλνιους: Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο
Επαναλειτουργεί 05.10.25

Φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων τα αερόστατα που προκάλεσαν προβλήματα στο αεροδρόμιο του Βίλνιους

Τα αερόστατα προκάλεσαν την περασμένη νύχτα προβλήματα στη λειτουργία του αεροδρομίου του Βίλνιους - Σήμερα το πρωί βρέθηκαν ένδεκα αερόστατα φορτωμένα με πακέτα λαθραίων τσιγάρων.

Σύνταξη
Έρευνα ΕΚΤ: Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά – Αποκαλυπτική έρευνα
Στοιχεία ΕΚΤ 05.10.25

Γιατί οι Ευρωπαίοι επιμένουν να πληρώνουν με μετρητά - Αποκαλυπτική έρευνα

Αν και τα μετρητά στις συναλλαγές μειώνονται, το 75% των χωρών της Ευρωζώνης επιμένει παραδοσιακά - Τα πλεονεκτήματα που βλέπουν οι Ευρωπαίοι όταν συναλλάσσονται με χρήμα σε φυσική μορφή

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Βραζιλία U20: Από την κορυφή στο ναδίρ
Ποδόσφαιρο 05.10.25

Από την κορυφή στο ναδίρ

H Βραζιλία U20 αποκλείστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία από φάση ομίλων Παγκοσμίου Πρωταθλήματος

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο
Ενδοοικογενειακή Βία 05.10.25

Κακοποίηση, φτώχεια κι ένα πιάτο φασόλια: Η μητέρα του Έλον Μασκ για την ζωή πίσω από τον πιο πλούσιο άνδρα στον κόσμο

«Είναι προτιμότερο να πεινάς, παρά να ζεις με έναν βίαιο άντρα», εκμυστηρεύεται η Μέι Μασκ, μητέρα του Έλον, η οποία υπήρξε θύμα ενδοοικογενειακής βίας

Σύνταξη
Κυψέλη: Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων – Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι
Δύο τραυματίες 05.10.25

Άγρια συμπλοκή 30 ατόμων στην Κυψέλη - Συνελήφθηκαν τέσσερις ανήλικοι

Οι δύο τραυματίες, 13 και 15 ετών, αναγνώρισαν δύο από τους ανηλίκους που συμμετείχαν στη συμπλοκή, οι οποίοι συνελήφθησαν μαζί με άλλους δύο εφήβους που κατηγορούνται για απείθεια και κατοχή tazer

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα
Super League 2 05.10.25

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα

LIVE: Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα. Παρακολουθήστε live στις 14:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός Β’ – Καλαμάτα για την 4η αγωνιστική της Super League 2. Τηλεοπτικά από ACTION24.

Σύνταξη
Νεπάλ – Ινδία: Σφοδρές βροχές και πλημμύρες – Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία
Κατολισθήσεις 05.10.25

Σφοδρές βροχές και πλημμύρες σε Νεπάλ και Ινδία - Τουλάχιστον 60 νεκροί από την κακοκαιρία

Οι 35 από τους νεκρούς εντοπίστηκαν στην περιοχή Ιλάμ - Στο Νεπάλ, πολλοί αυτοκινητόδρομοι έχουν αποκλειστεί ή καταστραφεί από τις πλημμύρες, αφήνοντας εκατοντάδες ταξιδιώτες αποκλεισμένους

Σύνταξη
Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση
Τόλμη και γοητεία 05.10.25

Το διαφανές, δαντελένιο φόρεμα της Χάιντι Κλουμ στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού και η γυναικεία ενδυνάμωση

Η Χάιντι Κλουμ εντυπωσίασε στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού με ένα από τα πιο τολμηρά της look μέχρι σήμερα -σίγουρα, για να κάνει μια τέτοια εμφάνιση αισθάνεται αυτοπεποίθηση και δύναμη. Μπράβο της!

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια
Οικονομία 05.10.25

Οι δασμοί Τραμπ αρχίζουν να «γράφουν» στα ράφια

Έρευνα που δημοσιεύθηκε την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου κατέγραψε ανησυχίες για τις επιπτώσεις που έχουν οι δασμοί σε κλάδους όπως οι υπηρεσίες εστίασης, οι κατασκευές και οι κοινωφελείς υπηρεσίες.

Σύνταξη
LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 05.10.25

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός

LIVE: Μαρούσι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την αναμέτρηση Μαρούσι – Ολυμπιακός για την 1η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Must Read
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 05 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο