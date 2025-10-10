newspaper
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
ΗΠΑ: Έκρηξη στρατιωτικών υλικών στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς και αγνοουμένους
Κόσμος 10 Οκτωβρίου 2025 | 19:42

ΗΠΑ: Έκρηξη στρατιωτικών υλικών στο Τενεσί – Αναφορές για νεκρούς και αγνοουμένους

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται μετά από έκρηξη σε στρατιωτική εταιρεία εκρηκτικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

«Boomer panic»: Τι συμβαίνει με την ψυχική κατάσταση αυτής της γενιάς;

Spotlight

Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται μετά από έκρηξη σε εταιρεία παραγωγής στρατιωτικών εκρηκτικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η έκρηξη έχει προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι αρχές ακόμη δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την έκταση των ζημιών και τον αριθμό των θυμάτων. Οι πρώτες πληροφορίες από τα αμερικανικά ΜΜΕ μιλούν για τουλάχιστον ένα νεκρό και 19 αγνοουμένους. Όλοι ήταν εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης.

Η έκρηξη φέρεται να έπληξε ένα ολόκληρο κτίριο που βρισκόταν εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου πυρομαχικών Accurate Energetic Systems. Ο σερίφης της περιοχής είπε ότι οι οικογένειες των εμπλεκομένων παραμένουν κύρια προτεραιότητα για τις αρχές επιβολής του νόμου.

«Αυτή τη στιγμή, δίνουμε προτεραιότητα στους εμπλεκόμενους, στις οικογένειές τους και προσπαθούμε να είμαστε πολύ συμπονετικοί απέναντί ​​τους», είπε.

Κίνδυνος για νέες εκρήξεις

Πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν φτάσει στο σημείο και εργάζονται για την αξιολόγηση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ωστόσο, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εκρήξεις, εργάζονται μακριά από τη φωτιά.

Οι αρχές αναμένεται να βρίσκονται στην περιοχή για τουλάχιστον μερικές ημέρες για να συνεχίσουν την έρευνά τους για το περιστατικό. «Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια όλων αυτών», πρόσθεσε ο σερίφης.

Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ένιωσαν την ένταση της έκρηξης. «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει μαζί με εμένα μέσα», δήλωσε ένας άνδρας στο Associated Press τηλεφωνικά. «Μένω πολύ κοντά στο εργοστάσιο και συνειδητοποίησα περίπου 30 δευτερόλεπτα αφότου ξύπνησα ότι πρέπει να ήταν αυτό».


Η Accurate Energetic Systems στην οποία σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, η εταιρεία κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά στις εγκαταστάσεις οκτώ κτιρίων, οι οποίες εκτείνονται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, μια πόλη περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Goldman Sachs: Ανεβάζει και πάλι τον στόχο για το ελληνικό χρηματιστήριο

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN
ΕΦΚ στον καπνό 10.10.25

Τι είπε ο Πιερρακάκης για τη φορολογία στα καπνικά προϊόντα σε Eurogroup και ECOFIN

Η τοποθέτηση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη σχετικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης στον καπνό και στα συναφή με τον καπνό προϊόντα

Σύνταξη
Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Μαμουλάκης: Πανηγυρίζουν για τα νούμερα όταν η πραγματική οικονομία στενάζει – Καθαρή υποκρισία Μητσοτάκη

«Στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη έχουμε 11 δισ. πλεόνασμα, αλλά άδεια πορτοφόλια», τόνισε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Χάρης Μαμουλάκης

Σύνταξη
Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα
Οικογένεια 10.10.25

Σούπερμαν- Το τελευταίο ταξίδι του Κρίστοφερ Ριβ με τον γιο του πριν το ατύχημα που τον καθήλωσε για πάντα

Ο σταρ του «Σούπερμαν» Κρίστοφερ Ριβ παρέλυσε σε ένα σχεδόν θανατηφόρο ατύχημα ιππασίας το 1995 και πέθανε εννέα χρόνια αργότερα, τον Οκτώβριο του 2004.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 10.10.25

LIVE προκριματικά Euro K21: Γερμανία – Ελλάδα

LIVE: Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γερμανία Κ21 – Ελλάδα Κ21 για τη 2η αγωνιστική των προκριματικών του Euro Κ21. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ2.

Σύνταξη
Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του
Ελλάδα 10.10.25

Τρίπολη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 13χρονος για τα μαχαιρώματα με συμμαθητή του – Τι λέει ο δικηγόρος του

Ο μικρός μαθητής οδηγήθηκε στο δικαστικό μέγαρο της Τρίπολης συνοδευόμενος από τον πατέρα του ενώ ήταν εμφανή τα τραύματα από το αιματηρό επεισόδιο αφού το χέρι του ήταν δεμένο με επιδέσμους.

Σύνταξη
Θεοδωρικάκος: Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών
Υπουργείο Ανάπτυξης 10.10.25

Τύπου ΑΑΔΕ η νέα Αρχή για την προστασία των καταναλωτών

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος επεσήμανε πως το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρά στη θεσμοθέτηση της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή και Εποπτείας της Αγοράς, που θα ενοποιήσει όλους τους μηχανισμούς ελέγχου

Σύνταξη
ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28
Ποδόσφαιρο 10.10.25

ΕΠΟ: Ξένος αρχιδιαιτητής και για τις σεζόν 2026-28

Το θέλει και η UEFA ενώ ο Λανουά πιέζει την ΕΠΟ για να ανανεωθεί πρόωρα το συμβόλαιό του από τώρα και. αν συμβεί, θα ισοφαρίσει ή θα σπάσει το τριετές ρεκόρ του Μέλο Περέιρα!

Βάιος Μπαλάφας
Τα φανάρια ρύθμισης κυκλοφορίας αποκτούν και 4ο χρώμα – Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε
Πώς θα λειτουργεί 10.10.25

Οι φωτεινοί σηματοδότες αποκτούν και 4ο χρώμα - Μια πρόταση που αλλάζει όλα όσα γνωρίζαμε

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας, με επικεφαλής τον Ali Hajbabaie, ανέπτυξαν ένα νέο σύστημα που στοχεύει να προσαρμόσει την οδική κυκλοφορία στη νέα εποχή της αυτοκίνησης. Τι αλλάζει στα φανάρια.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης
Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ 10.10.25

«Στάση πληρωμών στις αγροτικές αποζημιώσεις με ευθύνη της κυβέρνησης» καταγγέλλει ο Φαραντούρης

«Η κυβέρνηση στη λογική του "όλοι μαζί τα φάγαμε" διακινεί ένα αφήγημα "όλοι οι αγρότες είναι ένοχοι"», τόνισε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Νικόλας Φαραντούρης

Σύνταξη
Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 10.10.25

Μεσσηνία: Στην Αθήνα έφτασε ο δράστης μετά τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ – Νέο βίντεο ντοκουμέντο

Στενεύει ο κλοιός γύρω από τον δράστη της δολοφονίας δύο ανδρών στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα με την αστυνομία να έχει χαρτογραφίσει τη διαδροιμή που ακολούθησε από τη Μεσσηνία μέχρι την Αθήνα

Σύνταξη
