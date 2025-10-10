Αρκετοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί αγνοούνται μετά από έκρηξη σε εταιρεία παραγωγής στρατιωτικών εκρηκτικών στο Τενεσί των ΗΠΑ, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους. Η έκρηξη έχει προκαλέσει πυρκαγιά.

Οι αρχές ακόμη δεν μπορούν να επιβεβαιώσουν την έκταση των ζημιών και τον αριθμό των θυμάτων. Οι πρώτες πληροφορίες από τα αμερικανικά ΜΜΕ μιλούν για τουλάχιστον ένα νεκρό και 19 αγνοουμένους. Όλοι ήταν εργαζόμενοι που βρίσκονταν στο εργοστάσιο την ώρα της έκρηξης.

TAKE A LOOK AT THIS: Helicopter video shows what’s left of Accurate Energetic Systems in Hickman County, Tennessee that experienced an explosion Friday morning. At least 19 people are unaccounted for. (Video: WTVF Nashville) https://t.co/xEHAeTFXLB pic.twitter.com/OxhaLceMZO — Action News 5 (@WMCActionNews5) October 10, 2025

Η έκρηξη φέρεται να έπληξε ένα ολόκληρο κτίριο που βρισκόταν εντός του χώρου των εγκαταστάσεων του εργοστασίου πυρομαχικών Accurate Energetic Systems. Ο σερίφης της περιοχής είπε ότι οι οικογένειες των εμπλεκομένων παραμένουν κύρια προτεραιότητα για τις αρχές επιβολής του νόμου.

«Αυτή τη στιγμή, δίνουμε προτεραιότητα στους εμπλεκόμενους, στις οικογένειές τους και προσπαθούμε να είμαστε πολύ συμπονετικοί απέναντί ​​τους», είπε.

Κίνδυνος για νέες εκρήξεις

Πολλές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν φτάσει στο σημείο και εργάζονται για την αξιολόγηση και τον περιορισμό της πυρκαγιάς. Ωστόσο, καθώς υπάρχει φόβος για νέες εκρήξεις, εργάζονται μακριά από τη φωτιά.

Tennessee explosion UPDATES: At least 19 missing and one feared dead after blast

A massive blast has ripped through a building at Accurate Energetic Systems in Tennessee with reports that one person has died, 19 people are missing and many others are in hospital.… pic.twitter.com/3mptLR8wx4 — Chat News Hub (@chatnewshub) October 10, 2025

Οι αρχές αναμένεται να βρίσκονται στην περιοχή για τουλάχιστον μερικές ημέρες για να συνεχίσουν την έρευνά τους για το περιστατικό. «Βρισκόμαστε στα αρχικά στάδια όλων αυτών», πρόσθεσε ο σερίφης.

Οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι ένιωσαν την ένταση της έκρηξης. «Νόμιζα ότι το σπίτι είχε καταρρεύσει μαζί με εμένα μέσα», δήλωσε ένας άνδρας στο Associated Press τηλεφωνικά. «Μένω πολύ κοντά στο εργοστάσιο και συνειδητοποίησα περίπου 30 δευτερόλεπτα αφότου ξύπνησα ότι πρέπει να ήταν αυτό».

Η Accurate Energetic Systems στην οποία σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη ειδικεύεται στην κατασκευή στρατιωτικών εκρηκτικών, σύμφωνα με το Γραφείο του Σερίφη της Κομητείας Χάμφρεϊς. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της, στο συγκεκριμένο εργοστάσιο, η εταιρεία κατασκευάζει και δοκιμάζει εκρηκτικά στις εγκαταστάσεις οκτώ κτιρίων, οι οποίες εκτείνονται σε δασώδεις λόφους κοντά στο Μπάκσνορτ, μια πόλη περίπου 60 μίλια νοτιοδυτικά του Νάσβιλ.