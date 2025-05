ΗΠΑ: Ισχυρή έκρηξη κοντά σε κέντρο γονιμότητας με έναν νεκρό

Η έκρηξη συνέβη σε απόσταση μικρότερη από ενάμιση χιλιόμετρο από το κέντρο του Παλμ Σπρινγκς. Μια βόμβα βρισκόταν μέσα ή κοντά σε ένα όχημα δίπλα στην κλινική, δήλωσε ο δήμαρχος Ρον ντε Χάρτε.

Ένας άνθρωπος είναι νεκρός και μια κλινική γονιμότητας στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας υπέστη ζημιές μετά την έκρηξη βόμβας σε κοντινή απόσταση το Σάββατο, δήλωσε ο δήμαρχος. Είπε ότι δεν είναι σαφές πώς ή αν το θύμα συνδέεται με την έκρηξη, σύμφωνα με τους New York Times.

Η μάρκα και το μοντέλο του οχήματος δεν ήταν σαφή. Το μόνο που είχε απομείνει από αυτό στον τόπο του εγκλήματος ήταν ένας άξονας.

Ένας ιστότοπος του γραφείου ανέφερε μεταξύ των υπηρεσιών του θεραπείες γονιμότητας, όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση και η κατάψυξη ωαρίων.

Palm Springs Mayor Ron DeHarte confirmed that a bomb exploded in or near a vehicle parked at the American Reproductive Centers, a fertility clinic at 1199 N. Indian Canyon Drive. One person was killed in the incident. #California https://t.co/DwePLlvXmV pic.twitter.com/G3uNDO2riy

Ο Δρ Maher Abdallah, ο οποίος διευθύνει την κλινική, δήλωσε στο Associated Press ότι το γραφείο της κλινικής υπέστη ζημιές, αλλά το εργαστήριο εξωσωματικής γονιμοποίησης και τα αποθηκευμένα έμβρυα δεν υπέστησα ζημιές.

«Πραγματικά δεν έχω ιδέα τι συνέβη», δήλωσε ο Δρ Abdallah. «Δόξα τω Θεώ, σήμερα έτυχε να είναι μια μέρα που δεν είχαμε ασθενείς».

Η αστυνομία, η πυροσβεστική και τα ιατρικά συνεργεία βρίσκονταν στο σημείο, δήλωσε ο δήμαρχος. Ο κ. ντε Χάρτε δήλωσε ότι αξιωματούχοι του FBI βρίσκονταν επίσης στη σκηνή. Ο κυβερνήτης Γκάβιν Νιούσομ ενημερώθηκε για την έκρηξη, δήλωσε το γραφείο Τύπου του το απόγευμα του Σαββάτου.

🚨 BREAKING 🚨#PalmSprings / #California

NEW UPDATE: This was an explosion at “American Reproductive Centers” which is an IVF and fertility center serving the Coachella Valley area. Reports say the explosion was felt as far as 3+ miles away. Some have stated this may have… https://t.co/6XPb3uaMk1 pic.twitter.com/jyIWlfOJbq

