Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε στη νοτιοδυτική Μόσχα μετά από έκρηξη σε πολυκατοικία. Τουλάχιστον 15 κάτοικοι φέρονται να έχουν τραυματιστεί από το περιστατικό, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι αρκετοί άνθρωποι έχουν παγιδευτεί μέσα στο φλεγόμενο κτίριο.

Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές στην πολυκατοικία και προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά, ενώ πάνω από δώδεκα κάτοικοι αναφέρθηκαν ως τραυματίες, αναφέρει το Russia Today.

Οι πρώτες πληροφορίες από τις αρχές αποδίδουν την έκρηξη σε αγωγό αερίου σε κτίριο κατοικιών, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον τρεις άνθρωποι. Έως και 10 παραμένουν παγιδευμένοι, ενώ 15 έχουν τραυματιστεί. Η πυροσβεστική υπηρεσία καταβάλει μάχη με τις φλόγες για να διασώσει τους ενοίκους.

🚨BREAKING: A gas explosion in a Moscow, Russia residential building sparked a fire, killing at least three people. Up to 10 remain trapped, with 15 injured.

Η έκρηξη φαίνεται να σημειώθηκε στον τελευταίο όροφο του εννεαώροφου κτιρίου, όπως δείχνουν πλάνα που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο. Η αρχική έκρηξη προκάλεσε τη μερική κατάρρευση της οροφής και επίσης ανατίναξε αρκετά τμήματα του εξωτερικού τοίχου.

Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από το περιστατικό, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ανεπίσημα οι νεκροί είναι περισσότεροι από δύο, όπως φαίνονται σε βίντεο από το σημείο.

Για την ώρα η περιοχή έχει αποκλειστεί και οι διασώστες επιχειρούν με οχήματα με κλίμακες να φτάσουν στα πάνω διαμερίσματα.

Moscow, Russia ❗

💥🔥💨 This evening an explosion occurred in a residential building on General Tyulenev Street, 39 in Moscow!!! According to preliminary information, an apartment on the 9th floor was completely destroyed. A strong fire broke out after the explosion. pic.twitter.com/8gPowphpar

