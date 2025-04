Συναγερμός σήμανε την Τετάρτη (30/4) στην επαρχία Σανσί της βόρειας Κίνας, έπειτα από έκρηξη σε κτίριο στην πόλη Ταϊγιουάν.

Από την έκρηξη, που σημειώθηκε στη 1:17 μ.μ. (τοπική ώρα), τραυματίστηκαν τουλάχιστον 17 άνθρωποι, προκλήθηκαν σύννεφα καπνού και έσπασαν τζάμια σε κοντινά κτίρια, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα.

Βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο δεν έχει ωστόσο πιστοποιηθεί από το Reuters, δείχνει πολλά οχήματα να έχουν τυλιχθεί στις φλόγες έξω από ένα κτίριο και πυκνό καπνό να βγαίνει από αυτοκίνητα και από τα παράθυρα κάποιων κατοικιών.

An #explosion rocked a residential community in #China‘s #Taiyuan this afternoon. Thick smoke was seen billowing from the site, with windows shattered in nearby buildings. Casualty details are still unknown. pic.twitter.com/8qB6ahGRA9

