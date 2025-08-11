newspaper
ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια – Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες
Κόσμος 11 Αυγούστου 2025 | 19:39

ΗΠΑ: Έκρηξη σε εργοστάσιο στην Πενσυλβάνια – Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες

Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο της U.S. Steel στην Πενσυλβάνια, στοιχίζοντας τη ζωή σε έναν άνθρωπο

Σύνταξη
Upd:11.08.2025, 22:31
Spotlight

Έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της U.S. Steel στο Κλέρτον της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας τουλάχιστον δύο άτομα αγνοούνται.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της Πενσυλβάνια

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές έχουν κηρύξει «συμβάν με μαζικές απώλειες» προκειμένου να κινητοποιήσουν επιπλέον μονάδες έκτακτης ιατρικής βοήθειας από όλη την περιοχή.

Όπως αναφέρει το Newsweek, το Τμήμα Υγείας της κομητείας Allegheny ανταποκρίθηκε στο περιστατικό και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με το KDKA News. Οι πρώτοι ανταποκριτές ενημερώθηκαν για το περιστατικό λίγο πριν τις 11 π.μ. (τοπική ώρα).

Ο Ricky Sayer, δημοσιογράφος του KDKA News, δήλωσε στο X ότι η έκρηξη συνέβη μέσα στο «δωμάτιο αντιστροφής» της μπαταρίας 13/15, επικαλούμενος πολλαπλές πηγές μέσα στο εργοστάσιο.

«Είναι ένα δωμάτιο που λειτουργεί ως μηχανικός ρυθμιστής, διασφαλίζοντας ότι ο άνθρακας ψήνεται ομοιόμορφα στο φούρνο, όπως μου είπαν», δήλωσε ο Sayer.

Ο δήμαρχος του Clairton, Rich Lattanzi, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μόλις έλαβα αναφορά για έκρηξη! Ζητώ πολλά ασθενοφόρα! Οι προσευχές μου πηγαίνουν σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία, τις οικογένειές τους και την κοινότητα», σύμφωνα με το WTAE.

«Η ομάδα μου και εγώ παρακολουθούμε αυτή την έκρηξη και περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο γερουσιαστής της Πενσυλβανία John Fetterman στο X. «Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, παρακαλώ ακούστε τις τοπικές αρχές και αποφύγετε το σημείο. Αυτή τη στιγμή, οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί».

