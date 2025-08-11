Έκρηξη σημειώθηκε στο εργοστάσιο της U.S. Steel στο Κλέρτον της Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αστυνομίας τουλάχιστον δύο άτομα αγνοούνται.

Η έκρηξη στο εργοστάσιο της Πενσυλβάνια

Όπως έγινε γνωστό, οι αρχές έχουν κηρύξει «συμβάν με μαζικές απώλειες» προκειμένου να κινητοποιήσουν επιπλέον μονάδες έκτακτης ιατρικής βοήθειας από όλη την περιοχή.

Όπως αναφέρει το Newsweek, το Τμήμα Υγείας της κομητείας Allegheny ανταποκρίθηκε στο περιστατικό και παρακολουθεί την ποιότητα του αέρα, σύμφωνα με το KDKA News. Οι πρώτοι ανταποκριτές ενημερώθηκαν για το περιστατικό λίγο πριν τις 11 π.μ. (τοπική ώρα).

BREAKING: Mass casualty incident declared as EMS resources respond to explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. – WPXI-TV Pittsburgh Video: Ava Rash/WTAE pic.twitter.com/pTCCAy7x3x — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025

Ο Ricky Sayer, δημοσιογράφος του KDKA News, δήλωσε στο X ότι η έκρηξη συνέβη μέσα στο «δωμάτιο αντιστροφής» της μπαταρίας 13/15, επικαλούμενος πολλαπλές πηγές μέσα στο εργοστάσιο.

«Είναι ένα δωμάτιο που λειτουργεί ως μηχανικός ρυθμιστής, διασφαλίζοντας ότι ο άνθρακας ψήνεται ομοιόμορφα στο φούρνο, όπως μου είπαν», δήλωσε ο Sayer.

UPDATE: The explosion at the Clairton Coke Works took place inside the “reversing room” of the 13/15 battery, multiple sources inside the plant tell me. It’s a room that acts as a mechanical regulator, making sure coal bakes evenly in the oven, I’m told. @KDKA https://t.co/P9Iy0QLcQa — Ricky Sayer (@RickyReports) August 11, 2025

Ο δήμαρχος του Clairton, Rich Lattanzi, δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: «Μόλις έλαβα αναφορά για έκρηξη! Ζητώ πολλά ασθενοφόρα! Οι προσευχές μου πηγαίνουν σε όλους όσους εμπλέκονται σε αυτή την τραγωδία, τις οικογένειές τους και την κοινότητα», σύμφωνα με το WTAE.

WATCH: Video shows moment of explosion at U.S. Steel Clairton Coke Works in Pennsylvania. At least 1 dead, multiple injured and trapped. pic.twitter.com/bGkiAR7IGr — AZ Intel (@AZ_Intel_) August 11, 2025

#BREAKING: The explosion at U.S. Steel’s Clairton Coke Works in Pennsylvania has been escalated to a Level 3 Mass Casualty Incident. Multiple victims are reported, helicopters have been deployed for evacuation, and heavy smoke is billowing from the site. Significant structural… pic.twitter.com/df1I4SiWAP — upuknews (@upuknews1) August 11, 2025

«Η ομάδα μου και εγώ παρακολουθούμε αυτή την έκρηξη και περιμένουμε περισσότερες πληροφορίες», δήλωσε ο γερουσιαστής της Πενσυλβανία John Fetterman στο X. «Για όσους βρίσκονται στην περιοχή, παρακαλώ ακούστε τις τοπικές αρχές και αποφύγετε το σημείο. Αυτή τη στιγμή, οι σκέψεις μου είναι με τους τραυματίες και όλους όσους έχουν πληγεί».