Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία από τον Δήμο Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 10 Οκτωβρίου 2025

Εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την έμφυλη βία από τον Δήμο Πειραιά

Ο Δήμος Πειραιά, μέσω των κοινωνικών του δομών, είναι παρών για να προσφέρει βοήθεια και ασφάλεια σε όσους το έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Spotlight

Με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση γύρω από τα φαινόμενα έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας, πραγματοποιήθηκε, η εκδήλωση με θέμα «Μιλάμε για την Έμφυλη Βία», που διοργάνωσε η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, στο Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά.

Το κοινό της εκδήλωσης αποτέλεσαν μαθήτριες του Ραλλείου Λυκείου, του μοναδικού σχολείου θηλέων στην πόλη. Ένα γεγονός με ιδιαίτερη σημασία, καθώς οι ίδιες εκπροσωπούν τη νέα γενιά γυναικών, εκείνη που καλείται να διαμορφώσει μια κοινωνία χωρίς στερεότυπα, φόβο και σιωπή, αναφέρει στην ανακοίνωση του ο Δήμος Πειραιά και προσθέτει: «Η επιλογή να απευθυνθεί ο δήμος σε αυτές τις νέες γυναίκες, σε αυτή την ηλικία, ανέδειξε τον προληπτικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα της δράσης.

Την εκδήλωση συντόνισαν και προλόγισαν ο Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών και Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας Γιώργος Βίτσας και η Γραμματέας της Επιτροπής Κατερίνα Μωραΐτη.

Χαιρετισμό απηύθυναν ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της πρόληψης, της ενημέρωσης και της ενίσχυσης των δράσεων που στοχεύουν στην εξάλειψη κάθε μορφής βίας και ανισότητας.

Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχαν:

  • Η Δανάη Δελαπόρτα, Κοινωνικός Επιστήμονας και μέλος της ΔΕΠΙΣ Δήμου Πειραιά, η οποία ανέλυσε τις διαστάσεις και τα αίτια της ενδοοικογενειακής βίας.
  • Ο Σπύρος Αργυράκης, Σύμβουλος προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, που αναφέρθηκε στον ρόλο της αυτογνωσίας και της ενδυνάμωσης.
  • Η Δέσποινα Γρίβα, μητέρα που έχει βιώσει την απώλεια λόγω έμφυλης βίας, μίλησε με δύναμη ψυχής, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού, της αυτοεκτίμησης και της πρόληψης στις ανθρώπινες σχέσεις.
  • Η Κωνσταντίνα Κωστάκου, Αστυνόμος Α’ και Ψυχολόγος, η οποία παρουσίασε την οπτική της Αστυνομίας και την ψυχολογική διάσταση της βίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μια ζωντανή συζήτηση και παρεμβάσεις από τις ίδιες τις μαθήτριες, που εξέφρασαν σκέψεις, προβληματισμούς και εμπειρίες, αποδεικνύοντας ότι η ενημέρωση των νέων κοριτσιών είναι το πιο ουσιαστικό βήμα για μια κοινωνία με περισσότερη ισότητα και λιγότερη βία.

Ο Δήμος Πειραιά και η Επιτροπή Ισότητας επιβεβαίωσαν τη δέσμευσή τους να σταθούν στο πλευρό κάθε γυναίκας και κάθε ανθρώπου που βιώνει βία, ενισχύοντας τις δομές πρόληψης και υποστήριξης θυμάτων.

Μια κοινωνία χωρίς φόβο

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης τόνισε, μεταξύ άλλων, στον χαιρετισμό του:

«Η έμφυλη βία αποτελεί ένα από τα πιο σοβαρά κοινωνικά προβλήματα της εποχής μας και δεν αφήνει κανέναν ανεπηρέαστο. Δεν γνωρίζει ηλικία, φύλο ή κοινωνική θέση· μπορεί να αγγίξει κάθε οικογένεια. Ως Δήμος Πειραιά, θεωρούμε καθήκον μας να ενημερώνουμε, να στηρίζουμε και να ενδυναμώνουμε τους πολίτες μας, ιδίως τους νέους.

Οι σημερινές μαθήτριες, τα κορίτσια του Ραλλείου που είναι μαζί μας σε αυτή την εκδήλωση, είναι οι αυριανές γυναίκες που θέλουμε να ζήσουν σε μια κοινωνία χωρίς φόβο, χωρίς σιωπή, με ίσες ευκαιρίες και αλληλοσεβασμό. Οφείλουμε όλοι, από τη θέση μας, στο σπίτι, στην οικογένεια, στο σχολείο και στην πόλη μας, να παρέμβουμε για να αντιμετωπίσουμε τη βία από τη ρίζα της και να μην περιοριζόμαστε σε αντιδράσεις μόνο μετά από τραγικά περιστατικά.

Ο Δήμος Πειραιά, μέσω των κοινωνικών του δομών, είναι παρών για να προσφέρει βοήθεια και ασφάλεια σε όσους το έχουν ανάγκη. Ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών και η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου είναι έτοιμοι να στηρίξουν οποιονδήποτε χρειάζεται βοήθεια. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ισότητας και Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργο Βίτσα, ο οποίος με την ευαισθησία που τον διακρίνει ανέλαβε τη σημαντική αυτή πρωτοβουλία, καθώς και όλους όσους συνέβαλαν στη διοργάνωσή της. Θα συνεχίσουμε με συνέπεια δράσεις που φωτίζουν το ζήτημα, γιατί μόνο μέσα από τη γνώση και τη συνεργασία μπορούμε να «σπάσουμε» πραγματικά τον κύκλο της βίας».

Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σε δήλωσή της, ανέφερε:

«Βρισκόμαστε εδώ, για έναν σκοπό που από το 2019 υπηρετώ συστηματικά και εντατικά, την αντιμετώπιση της έμφυλης βίας, την προστασία των παιδιών και την άμβλυνση της βίας στα σχολεία.

Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμο Πειραιά και τον Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο Γιώργο Βίτσα, για την πρωτοβουλία αυτή και την εφαρμογή της στο σχολικό περιβάλλον. Η δυνατότητα να κάνουμε τα παιδιά συνομιλητές μας και όχι συμμέτοχους ως θύτες, ως θύματα ή ως παθητικούς μάρτυρες αποτελεί το πιο σημαντικό στοιχείο αυτής της προσπάθειας. Είμαστε παρόντες σε όλα τα επίπεδα, της Πολιτείας, των σχολείων και των ίδιων των παιδιών και ο καθένας από εμάς κάνει αυτό που μπορεί για να συμβάλει σε αυτόν τον κοινό στόχο».

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Πειραιά και Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών Γιώργος Βίτσας, σε δήλωσή του, επεσήμανε:

«Eγκαινιάσαμε με τον πιο επίσημο τρόπο, μία σειρά δράσεων που έχουν ως βασικό στόχο να αποτελέσουν το ξεκίνημα μιας σημαντικής παρέμβασης για τα παιδιά Λυκείου και Γυμνασίου σχετικά με την έμφυλη βία.

Η πρωτοβουλία αυτή στηρίζεται στην πεποίθηση ότι αυτή η ηλικία είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα και των στερεοτύπων, τα οποία συχνά είναι βαθιά ριζωμένα στην κοινωνία μας. Παρά το γεγονός ότι η έμφυλη βία υπήρχε ανέκαθεν, σήμερα πλέον «ανοίγουν τα στόματα» και δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουμε ανοιχτά για το ζήτημα.

Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε ακόμη περισσότερες φωνές να εκφραστούν και να συμβάλουμε στη σταδιακή μείωση αυτών των συμπεριφορών. Ποντάρουμε στην ανάγκη να «φυτέψουμε» αυτόν τον σπόρο ευαισθητοποίησης στα παιδιά, που αποτελούν το μέλλον μας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω το Ράλλειο Γενικό Λύκειο Θηλέων Πειραιά για την φιλοξενία».

Η Δέσποινα Γρίβα, μητέρα της αδικοχαμένης Κυριακής, απευθύνθηκε συγκινημένη στις μαθήτριες, τονίζοντας πως οι σχέσεις που δημιουργούμε με τους φίλους, το άλλο μας μισό και την οικογένεια πρέπει να στηρίζονται στον σεβασμό και την κατανόηση. Τις παρότρυνε να είναι προσεκτικές και να μην διστάζουν να μιλούν στους γονείς τους, στους εκπαιδευτικούς ή στις φίλες τους, όποτε κάτι τις προβληματίζει ή τις κάνει να νιώθουν άσχημα. Επεσήμανε ότι μια σχέση δεν θα πρέπει ποτέ να μειώνει τη δύναμη ή την αυτοεκτίμησή τους, αλλά αντίθετα να τις ενισχύει και να τις κάνει να νιώθουν ασφαλείς και αγαπητές.

Επιπλέον, η κα Γρίβα υπογράμμισε πως αν ποτέ βιώσουν κακοποίηση, δεν πρέπει να νιώσουν ότι φταίνε αυτές, καθώς δεν είναι δικό τους λάθος και δεν πρέπει να αισθάνονται ντροπή ή ενοχές. Τις ενθάρρυνε να υψώσουν τη φωνή τους, να ζητήσουν βοήθεια και να προστατέψουν τον εαυτό τους.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν ο Αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας, Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί, Κοινοτικοί Σύμβουλοι κ.ά».

Σύνταξη
