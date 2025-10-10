Τρίπολη: «Μου επιτέθηκε με μαχαίρι, το άρπαξα και τον χτύπησα» – Τι λέει στο in ο δικηγόρος του 13χρονου

Λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι έφτασε στο Δικαστικό Μέγαρο της Τρίπολης συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων ο 13χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι μαχαίρωσε τον συμμαθητή του, μετά από καβγά, έξω από το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Τρίπολης.

Ο 13χρονος έμεινε στο ανακριτικό γραφείο για περίπου 4 ώρες. Μετά το πέρας της απολογίας του, ανακριτής και εισαγγελέας, αποφάσισαν να τον αφήσουν ελεύθερο, επιβάλλοντάς του, τον περιοριστικό όρο, της εμφάνισης στο ΑΤ, μία φορά το μήνα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, καθώς και η παρακολούθηση ειδικού προγράμματος για ανήλικους.

Η απολογία του 13χρονου

Σύμφωνα με πληροφορίες ο ανήλικος στην απολογία του ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του συμμαθητή του – και θύματος. Δήλωσε μετανιωμένος μεν, ανέφερε ωστόσο πως ο 12χρονος ήταν εκείνος που πρώτος του έβγαλε μαχαίρι.

«Δέχθηκα επίθεση με μαχαίρι από το φίλο μου. Το έβγαλε εκείνος από την τσέπη του. Θόλωσα. Πάνω στο διαπληκτισμό, του άρπαξα το μαχαίρι και τον χτύπησα. Ζητώ συγγνώμη από την οικογένεια και το φίλο μου. έχω μετανιώσει. Θέλω σύντομα να γίνει καλά και να επιστρέψουμε στο σχολείο και οι δύο».

Ο δικηγόρος της οικογένειας του δράστη Θέμης Πλακοκέφαλος, μιλώντας στο in, επιβεβαίωσε πως πριν από το περιστατικό, είχε προηγηθεί φραστικό επεισόδιο μεταξύ των δύο συμμαθητών, στο σχολείο, με αφορμή μία άλλη συμμαθήτριά τους.

Την ίδια ώρα ο 12χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παίδων – Αγλαΐα Κυριακού, με το τραύμα στο μάτι να κρίνεται σοβαρό.

«Ήταν θύμα bullying»

Σύμφωνα με πληροφορίες από το σχολικό περιβάλλον, ο δράστης της επίθεσης είναι ένα παιδί ιδιαίτερα μεγαλόσωμο, με έντονη συμπεριφορά. Από την άλλη πλευρά, το θύμα είναι ένα παιδί μικρότερης σωματικής διάπλασης, που σύμφωνα με τις μαρτυρίες συμμαθητών του, ήταν επανειλημμένα στο παρελθόν θύμα σχολικού εκφοβισμού.