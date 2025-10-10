DO’S: Στα επαγγελματικά, θα συμβούν πολλές κινήσεις που δεν θα σου αρέσουν και τόσο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ξεκινήσεις κάποιες συζητήσεις για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου και να βάλεις όρια. Αν κρίνεις, ότι δεν σου αναλογούν όλες οι ευθύνες που σου έχουν ανατεθεί, τότε φρόντισε να ξεφορτωθείς μερικές από αυτές.

DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις με τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς έτσι μπορεί να επανέλθουν κάποιες παλιές τους συμβουλές, οι οποίες όμως τώρα θα βγάλουν περισσότερο νόημα. Μη διστάσεις ούτε να πάρεις τον χώρο σου, αν είναι να οργανωθείς καλύτερα έτσι. Μην αρχίσεις τις μπηχτές και μην κάνεις αδιάκριτα σχόλια. Μην είσαι απρόσεκτος.