Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 10.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
- Απετράπη τρομοκρατική επίθεση στο Βέλγιο – «Ο πρωθυπουργός μεταξύ των στόχων»
- Υβρίδιο λύκου-σκύλου στη Χαλκιδική - Το πρώτο που εντοπίζεται στην Ελλάδα
- Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
- Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Στα επαγγελματικά, θα συμβούν πολλές κινήσεις που δεν θα σου αρέσουν και τόσο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ξεκινήσεις κάποιες συζητήσεις για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου και να βάλεις όρια. Αν κρίνεις, ότι δεν σου αναλογούν όλες οι ευθύνες που σου έχουν ανατεθεί, τότε φρόντισε να ξεφορτωθείς μερικές από αυτές.
DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις με τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς έτσι μπορεί να επανέλθουν κάποιες παλιές τους συμβουλές, οι οποίες όμως τώρα θα βγάλουν περισσότερο νόημα. Μη διστάσεις ούτε να πάρεις τον χώρο σου, αν είναι να οργανωθείς καλύτερα έτσι. Μην αρχίσεις τις μπηχτές και μην κάνεις αδιάκριτα σχόλια. Μην είσαι απρόσεκτος.
Ταύρος
DO’S: Στα επαγγελματικά, πέρα από τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν, μπορείς να οργανώσεις συζητήσεις με τα άτομα που θέλεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα. Θετικές εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν και μέσα από τις ομάδες τις οποίες δραστηριοποιείσαι. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ είναι να οργανωθείς και να γίνεις πιο δημιουργικός.
DON’TS: Στα ερωτικά, ενδέχεται να προκύψουν κάποια περίεργα σκηνικά ή να βγουν στο φως διάφορες αποκαλύψεις. Αυτό δεν σημαίνει πως μπορείς με μιας να εξωτερικεύσεις όλα τα παράπονα που έχεις μαζέψει μέσα σου το τελευταίο διάστημα, έτσι; Αν θέλεις να νιώσεις λίγο καλύτερα, τότε μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις. Έστω και προσωρινά.
Δίδυμοι
DO’S: Αν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις ή συνθήκες στη ζωή σου που σε ρίχνουν ψυχολογικά, τότε πρέπει είτε να τις σταματήσεις εντελώς, είτε να βρεις την χρυσή τομή που σε βοηθά να μην επηρεάζεσαι τόσο από αυτές. Είναι ίσως η μόνη φορά που σου επιτρέπω να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι εντελώς ξαφνικά, καθώς η αλήθεια είναι πως δεν πάει άλλο.
DON’TS: Μη μένεις άλλο στην σκέψη και μόνο- όσον αφορά τα πλάνα σου- καθώς αν το θες μπορείς να περάσεις επιτέλους στη δράση. Μη διστάσεις να οργανώσεις βόλτες και συναντήσεις με φίλους ή και συναδέλφους με τους οποίους είστε αρκετά κοντά, προκειμένου να χαλαρώσεις. Μην είσαι αρνητικός σε ιδέες και προτάσεις που σου γίνονται.
Καρκίνος
DO’S: Τυχαίες συζητήσεις ή συναντήσεις- φωτιά από το παρελθόν προβλέπονται σήμερα. Αν είσαι έστω και λίγο έξυπνος θα δεις την άμεση σχέση τους με κάποια σκηνικά που ζεις στο τώρα και όλο αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα να ξεκόψεις από αυτούς που πρέπει μια και καλή! Αφού πρώτα ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου, σωστά;
DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά σου θέματα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσεις να τους βρεις τις λύσεις που πρέπει. Μην αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις στα ερωτικά ή και στα επαγγελματικά χωρίς κανένα ίχνος σοβαρότητας, γιατί δεν θα καταφέρεις (σχεδόν) τίποτα! Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις.
Λέων
DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε κάποιες συζητήσεις ή συναντήσεις με τα κατάλληλα άτομα, προκειμένου να δεις τις εξελίξεις που θέλεις. Τακτοποίησε τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά ή τις μετακινήσεις σου άμεσα για να χαλαρώσεις κάπως. Πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, καθώς αυτές πρόκειται να σε ανανεώσουν αρκετά. Απόφυγε τα ξεσπάσματα.
DON’TS: Μη μασάς από τα άτομα που θα επανέλθουν από το παρελθόν και θα προσπαθήσουν να απολογηθούν ή να εξηγήσουν γιατί φέρθηκαν όπως φέρθηκαν, καθώς η ουσία είναι μία – σε πλήγωσαν ανεπανόρθωτα. Άρα μη διστάσεις να ξεκόψεις μία και καλή από αυτούς, ειδικά αν θες να πάψεις να είσαι ανασφαλής. Μην χρησιμοποιήσεις βαριά λόγια.
Παρθένος
DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά και στην προσωπική σου εξέλιξη. Ειδικά αν νιώθεις ότι δεν σε καλύπτει αυτό που κάνεις αυτή την στιγμή ή αν δέχεσαι παράπονα κατ’ εξακολούθηση από ορισμένους συναδέλφους σου. Από την άλλη βέβαια μπορείς να κάνεις και κάποιες συζητήσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα εκεί.
DON’TS: Μην χάσεις από τα μάτια σου τον στόχο και μην κινηθείς ανοργάνωτα. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που μπορεί να σου προσφέρουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς αυτό θα συμβάλει θετικά στην αποτελεσματικότητά σου. Μην πεις «όχι» σε νέες προτάσεις. Μην πέσεις στην παγίδα των κουτσομπολιών, επειδή θα ακούσεις τυχαία μυστικά τρίτων.
Ζυγός
DO’S: Πρέπει επιτέλους να βρεις τον τρόπο να ελέγξεις αυτό που σε τρώει μέσα και σου θυμίζει διαρκώς παλιές και κακές στιγμές. Αν όμως τα άτομα που με την συμπεριφορά τους σε απογοήτευσαν στο παρελθόν, είναι ακόμα στη ζωή σου, τότε προτίμησε να απομακρυνθείς σιωπηλά για να διαφυλάξεις τα συναισθήματά σου. Ασχολήσου με νέα πράγματα.
DON’TS: Μην κάνεις σχόλια που θα πατήσουν τα όρια ορισμένων, καθώς δεν μπορείς να τα ρίχνεις όλα στην πλάκα, έτσι; Μην κινείσαι ανοργάνωτα στα της δουλειάς, γιατί αυτό θα σου στερήσει πολύτιμο χρόνο από τα ενδιαφέροντά σου. Παράλληλα μην κωλώσεις να εμπνευστείς από τους άλλους. Προσοχή σε αυτό- να εμπνευστείς είπα όχι να αντιγράψεις!
Σκορπιός
DO’S: Επικεντρώσου στα ουσιώδη, καθώς η βαριά και ασήκωτη ατμόσφαιρα δεν θα σου αφήσει άλλα περιθώρια. Στα επαγγελματικά, εστίασε στις συμπεριφορές των συναδέλφων που είστε κοντά και σε έχουν πληγώσει, ώστε να τις αποκωδικοποιήσεις. Πάντως εσύ θες να τους δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά τα γεγονότα δεν θα σου το επιτρέψουν.
DON’TS: Μην αγνοείς εσένα και τα σχέδιά σου, καθώς αυτά θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Παράλληλα μη διστάσεις να ψάξεις πιο διασκεδαστικούς τρόπους να κάνεις τη δουλίτσα σου. Γιατί όχι έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς, γιατί εύκολα μπορείς να ξεφύγεις και να αρχίσεις τις μπηχτές ή και τα αρνητικά σχόλια.
Τοξότης
DO’S: Ίσως να νιώθεις πως η ατμόσφαιρα με τους απέναντι είναι κάπως καλύτερη σήμερα, αλλά και πάλι εσύ πρέπει να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί από τους οποίους πρέπει να πάρεις αποστάσεις, αν θέλεις κάποτε να ξεμπλοκάρεις, έτσι; Αποδέξου την αλήθεια και κοίτα την στα μάτια, που λέμε. Αυτό θα σε απελευθερώσει και θα μπορέσεις να δράσεις άνετα.
DON’TS: Μην ανακυκλώνεις άλλο τις ίδιες και τις ίδιες αρνητικές σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, καθώς αυτές σε πληγώνουν δημιουργώντας σου μια αχρείαστη δυσφορία. Οπότε μη διστάσεις να σταματήσεις αυτό σου το «χόμπι», ώστε να βρεις χρόνο να ασχοληθείς με τις νέες προτάσεις που θα σου γίνουν. Μην εμπλακείς καθόλου σε κουτσομπολιά.
Αιγόκερως
DO’S: Κάνε συζητήσεις, αν θέλεις, αλλά ετοιμάσου να ακούσεις σχόλια και απόψεις που καθόλου δεν θα σου αρέσουν. Μάλιστα ίσως να διαπιστώσεις πως υπάρχει απόσταση μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων, αλλά πρέπει να αποφύγεις να πληγωθειίς από αυτή την συνειδητοποίηση, καθώς- μεταξύ μας- το είχες ψιλό καταλάβει νωρίτερα.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ξαφνιαστείς από τις γρήγορες εξελίξεις και μη διστάσεις να κάνεις ξεκάθαρες κουβέντες. Μην αφήσεις το άγχος να σε κρατήσει πίσω από το να βγεις από το comfort zone σου. Μην έρθεις σε κόντρα με φίλους ή συναδέλφους σου. Μην αρχίσεις τα ειρωνικά σχόλια, γιατί κάποιοι θα σου απαντήσουν και μετά τρέχα, γύρευε!
Υδροχόος
DO’S: Στα ερωτικά, η φάση είναι περίεργη και πρέπει να καταλάβεις πως άκρη δεν θα βγει. Εύκολα τουλάχιστον. Ίσως επανέλθουν κάποια λόγια που είπες στο παρελθόν. Αυτό θα γίνει μόνο και μόνο για να αντιληφθείς ότι μέχρι εδώ ήταν αυτό, πρέπει να φτιάξεις τον τρόπο σου. Ασχολήσου με κάτι δημιουργικό, αλλά προσπάθησε να αποβάλεις τις φοβίες σου.
DON’TS: Μην κωλώσεις να κάνεις κάποιες πιο σοβαρές συζητήσεις, καθώς αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα γύρω σου. Παράλληλα μη διστάσεις να δουλέψεις λιγάκι και με τον εαυτό σου, καθώς είναι το μόνο που σου μένει. Στα επαγγελματικά, μην τσακωθείς με τους πάντες, γιατί πολύ απλά αυτό σου έλειπε, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, προκειμένου να μπορέσεις να ασχοληθείς απρόσκοπτα και με τις καταστάσεις που σε ενοχλούν. Ειδικά αν αυτές τριγκάρουν τις ανασφάλειές σου ή σου προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Κλείσε τις υποθέσεις που σου μαυρίζουν την ψυχή- και μόνο αυτό! Προτίμησε τα λίγα, αλλά σοφά λόγια.
DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί μέσω αυτού θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ασφαλές πλαίσιο για σένα. Μην είσαι ανοργάνωτος, όσον αφορά τις δουλειές σου. Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που σχεδίαζες καιρό, αλλά λόγω φόβου το ανέβαλες. Μην απαντάς στα αρνητικά σχόλια που ακούς.
- Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
- Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
- Πέρασε από το Μιλάνο η Μονακό – Ρεάλ, Παρί και Παρτιζάν συνέχισαν με νίκες
- Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
- Ναν: «Κάνω ό,τι χρειάζεται για την ομάδα μου, πρέπει να βελτιωνόμαστε σε κάθε παιχνίδι»
- Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις