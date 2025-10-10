magazin
Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.10.2025 | 22:49
Τραμπ: Θα έπρεπε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αποβολής της Ισπανίας από το ΝΑΤΟ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 10.10.2025]
Ημερήσια 10 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 10.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Στα επαγγελματικά, θα συμβούν πολλές κινήσεις που δεν θα σου αρέσουν και τόσο. Αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να ξεκινήσεις κάποιες συζητήσεις για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις τη θέση σου και να βάλεις όρια. Αν κρίνεις, ότι δεν σου αναλογούν όλες οι ευθύνες που σου έχουν ανατεθεί, τότε φρόντισε να ξεφορτωθείς μερικές από αυτές.

DON’TS: Μη διστάσεις να συζητήσεις με τους δικούς σου ανθρώπους, καθώς έτσι μπορεί να επανέλθουν κάποιες παλιές τους συμβουλές, οι οποίες όμως τώρα θα βγάλουν περισσότερο νόημα. Μη διστάσεις ούτε να πάρεις τον χώρο σου, αν είναι να οργανωθείς καλύτερα έτσι. Μην αρχίσεις τις μπηχτές και μην κάνεις αδιάκριτα σχόλια. Μην είσαι απρόσεκτος.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Στα επαγγελματικά, πέρα από τις θετικές εξελίξεις που υπάρχουν, μπορείς να οργανώσεις συζητήσεις με τα άτομα που θέλεις να ξεκαθαρίσεις κάποια πράγματα. Θετικές εξελίξεις μπορεί να υπάρξουν και μέσα από τις ομάδες τις οποίες δραστηριοποιείσαι. Αυτό που πρέπει να κάνεις εσύ είναι να οργανωθείς και να γίνεις πιο δημιουργικός.

DON’TS: Στα ερωτικά, ενδέχεται να προκύψουν κάποια περίεργα σκηνικά ή να βγουν στο φως διάφορες αποκαλύψεις. Αυτό δεν σημαίνει πως μπορείς με μιας να εξωτερικεύσεις όλα τα παράπονα που έχεις μαζέψει μέσα σου το τελευταίο διάστημα, έτσι; Αν θέλεις να νιώσεις λίγο καλύτερα, τότε μη διστάσεις να πάρεις αποστάσεις. Έστω και προσωρινά.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Αν υπάρχουν κάποιες καταστάσεις ή συνθήκες στη ζωή σου που σε ρίχνουν ψυχολογικά, τότε πρέπει είτε να τις σταματήσεις εντελώς, είτε να βρεις την χρυσή τομή που σε βοηθά να μην επηρεάζεσαι τόσο από αυτές. Είναι ίσως η μόνη φορά που σου επιτρέπω να ξεκινήσεις να κάνεις κάτι εντελώς ξαφνικά, καθώς η αλήθεια είναι πως δεν πάει άλλο.

DON’TS: Μη μένεις άλλο στην σκέψη και μόνο- όσον αφορά τα πλάνα σου- καθώς αν το θες μπορείς να περάσεις επιτέλους στη δράση. Μη διστάσεις να οργανώσεις βόλτες και συναντήσεις με φίλους ή και συναδέλφους με τους οποίους είστε αρκετά κοντά, προκειμένου να χαλαρώσεις. Μην είσαι αρνητικός σε ιδέες και προτάσεις που σου γίνονται.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Τυχαίες συζητήσεις ή συναντήσεις- φωτιά από το παρελθόν προβλέπονται σήμερα. Αν είσαι έστω και λίγο έξυπνος θα δεις την άμεση σχέση τους με κάποια σκηνικά που ζεις στο τώρα και όλο αυτό θα αποτελέσει το έναυσμα να ξεκόψεις από αυτούς που πρέπει μια και καλή! Αφού πρώτα ξεκαθαρίσεις τα πράγματα μέσα στο μυαλό σου, σωστά;

DON’TS: Μην αγχώνεσαι τόσο για τα οικονομικά σου θέματα, γιατί σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσεις να τους βρεις τις λύσεις που πρέπει. Μην αντιμετωπίσεις τις καταστάσεις στα ερωτικά ή και στα επαγγελματικά χωρίς κανένα ίχνος σοβαρότητας, γιατί δεν θα καταφέρεις (σχεδόν) τίποτα! Μην απογοητευτείς από τις αποκαλύψεις.

Λέων

Λέων

DO’S: Στα επαγγελματικά, κάνε κάποιες συζητήσεις ή συναντήσεις με τα κατάλληλα άτομα, προκειμένου να δεις τις εξελίξεις που θέλεις. Τακτοποίησε τα θέματα που αφορούν τα οικονομικά ή τις μετακινήσεις σου άμεσα για να χαλαρώσεις κάπως. Πες «ναι» στις νέες γνωριμίες, καθώς αυτές πρόκειται να σε ανανεώσουν αρκετά. Απόφυγε τα ξεσπάσματα.

DON’TS: Μη μασάς από τα άτομα που θα επανέλθουν από το παρελθόν και θα προσπαθήσουν να απολογηθούν ή να εξηγήσουν γιατί φέρθηκαν όπως φέρθηκαν, καθώς η ουσία είναι μία – σε πλήγωσαν ανεπανόρθωτα. Άρα μη διστάσεις να ξεκόψεις μία και καλή από αυτούς, ειδικά αν θες να πάψεις να είσαι ανασφαλής. Μην χρησιμοποιήσεις βαριά λόγια.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε στα επαγγελματικά και στην προσωπική σου εξέλιξη. Ειδικά αν νιώθεις ότι δεν σε καλύπτει αυτό που κάνεις αυτή την στιγμή ή αν δέχεσαι παράπονα κατ’ εξακολούθηση από ορισμένους συναδέλφους σου. Από την άλλη βέβαια μπορείς να κάνεις και κάποιες συζητήσεις, προκειμένου να ξεκαθαρίσεις λίγο τα πράγματα εκεί.

DON’TS: Μην χάσεις από τα μάτια σου τον στόχο και μην κινηθείς ανοργάνωτα. Μην αρνηθείς τη βοήθεια που μπορεί να σου προσφέρουν ορισμένοι συνάδελφοί σου, καθώς αυτό θα συμβάλει θετικά στην αποτελεσματικότητά σου. Μην πεις «όχι» σε νέες προτάσεις. Μην πέσεις στην παγίδα των κουτσομπολιών, επειδή θα ακούσεις τυχαία μυστικά τρίτων.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Πρέπει επιτέλους να βρεις τον τρόπο να ελέγξεις αυτό που σε τρώει μέσα και σου θυμίζει διαρκώς παλιές και κακές στιγμές. Αν όμως τα άτομα που με την συμπεριφορά τους σε απογοήτευσαν στο παρελθόν, είναι ακόμα στη ζωή σου, τότε προτίμησε να απομακρυνθείς σιωπηλά για να διαφυλάξεις τα συναισθήματά σου. Ασχολήσου με νέα πράγματα.

DON’TS: Μην κάνεις σχόλια που θα πατήσουν τα όρια ορισμένων, καθώς δεν μπορείς να τα ρίχνεις όλα στην πλάκα, έτσι; Μην κινείσαι ανοργάνωτα στα της δουλειάς, γιατί αυτό θα σου στερήσει πολύτιμο χρόνο από τα ενδιαφέροντά σου. Παράλληλα μην κωλώσεις να εμπνευστείς από τους άλλους. Προσοχή σε αυτό- να εμπνευστείς είπα όχι να αντιγράψεις!

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Επικεντρώσου στα ουσιώδη, καθώς η βαριά και ασήκωτη ατμόσφαιρα δεν θα σου αφήσει άλλα περιθώρια. Στα επαγγελματικά, εστίασε στις συμπεριφορές των συναδέλφων που είστε κοντά και σε έχουν πληγώσει, ώστε να τις αποκωδικοποιήσεις. Πάντως εσύ θες να τους δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία, αλλά τα γεγονότα δεν θα σου το επιτρέψουν.

DON’TS: Μην αγνοείς εσένα και τα σχέδιά σου, καθώς αυτά θα πρέπει να είναι στο επίκεντρο. Παράλληλα μη διστάσεις να ψάξεις πιο διασκεδαστικούς τρόπους να κάνεις τη δουλίτσα σου. Γιατί όχι έτσι; Μην είσαι απρόσεκτος στον τρόπο με τον οποίο μιλάς, γιατί εύκολα μπορείς να ξεφύγεις και να αρχίσεις τις μπηχτές ή και τα αρνητικά σχόλια.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Ίσως να νιώθεις πως η ατμόσφαιρα με τους απέναντι είναι κάπως καλύτερη σήμερα, αλλά και πάλι εσύ πρέπει να καταλάβεις ποιοι είναι αυτοί από τους οποίους πρέπει να πάρεις αποστάσεις, αν θέλεις κάποτε να ξεμπλοκάρεις, έτσι; Αποδέξου την αλήθεια και κοίτα την στα μάτια, που λέμε. Αυτό θα σε απελευθερώσει και θα μπορέσεις να δράσεις άνετα.

DON’TS: Μην ανακυκλώνεις άλλο τις ίδιες και τις ίδιες αρνητικές σκέψεις μέσα στο μυαλό σου, καθώς αυτές σε πληγώνουν δημιουργώντας σου μια αχρείαστη δυσφορία. Οπότε μη διστάσεις να σταματήσεις αυτό σου το «χόμπι», ώστε να βρεις χρόνο να ασχοληθείς με τις νέες προτάσεις που θα σου γίνουν. Μην εμπλακείς καθόλου σε κουτσομπολιά.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Κάνε συζητήσεις, αν θέλεις, αλλά ετοιμάσου να ακούσεις σχόλια και απόψεις που καθόλου δεν θα σου αρέσουν. Μάλιστα ίσως να διαπιστώσεις πως υπάρχει απόσταση μεταξύ εσού και ορισμένων ατόμων, αλλά πρέπει να αποφύγεις να πληγωθειίς από αυτή την συνειδητοποίηση, καθώς- μεταξύ μας- το είχες ψιλό καταλάβει νωρίτερα.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην ξαφνιαστείς από τις γρήγορες εξελίξεις και μη διστάσεις να κάνεις ξεκάθαρες κουβέντες. Μην αφήσεις το άγχος να σε κρατήσει πίσω από το να βγεις από το comfort zone σου. Μην έρθεις σε κόντρα με φίλους ή συναδέλφους σου. Μην αρχίσεις τα ειρωνικά σχόλια, γιατί κάποιοι θα σου απαντήσουν και μετά τρέχα, γύρευε!

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Στα ερωτικά, η φάση είναι περίεργη και πρέπει να καταλάβεις πως άκρη δεν θα βγει. Εύκολα τουλάχιστον. Ίσως επανέλθουν κάποια λόγια που είπες στο παρελθόν. Αυτό θα γίνει μόνο και μόνο για να αντιληφθείς ότι μέχρι εδώ ήταν αυτό, πρέπει να φτιάξεις τον τρόπο σου. Ασχολήσου με κάτι δημιουργικό, αλλά προσπάθησε να αποβάλεις τις φοβίες σου.

DON’TS: Μην κωλώσεις να κάνεις κάποιες πιο σοβαρές συζητήσεις, καθώς αυτές μπορούν να σε βοηθήσουν να κατανοήσεις καλύτερα τα πράγματα γύρω σου. Παράλληλα μη διστάσεις να δουλέψεις λιγάκι και με τον εαυτό σου, καθώς είναι το μόνο που σου μένει. Στα επαγγελματικά, μην τσακωθείς με τους πάντες, γιατί πολύ απλά αυτό σου έλειπε, έτσι;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, προκειμένου να μπορέσεις να ασχοληθείς απρόσκοπτα και με τις καταστάσεις που σε ενοχλούν. Ειδικά αν αυτές τριγκάρουν τις ανασφάλειές σου ή σου προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Κλείσε τις υποθέσεις που σου μαυρίζουν την ψυχή- και μόνο αυτό! Προτίμησε τα λίγα, αλλά σοφά λόγια.

DON’TS: Μην αγνοείς το ένστικτό σου, γιατί μέσω αυτού θα μπορέσεις να δημιουργήσεις ένα ασφαλές πλαίσιο για σένα. Μην είσαι ανοργάνωτος, όσον αφορά τις δουλειές σου. Μη διστάσεις να δοκιμάσεις κάτι καινούργιο. Ειδικά αν πρόκειται για κάτι που σχεδίαζες καιρό, αλλά λόγω φόβου το ανέβαλες. Μην απαντάς στα αρνητικά σχόλια που ακούς.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

Φοροδιαφυγή: Μια ανοιχτή πληγή που ταλανίζει οικονομικά και κοινωνία 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα – «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada
Σχόλιο των καιρών 09.10.25

Η Miu Miu φέρνει τις ποδιές στην πασαρέλα - «Σύμβολο εργασίας και φροντίδας» λέει η Miuccia Prada

«Στη μόδα, μιλάμε πάντα για γκλάμουρ και πλούσιους ανθρώπους, αλλά πρέπει να αναγνωρίζουμε και τη ζωή των ανθρώπων που προσφέρουν πίσω από τα φώτα» είπε η Miuccia Prada μετά την επίδειξη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή
Υπερβολή; 09.10.25

«Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» - Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για τη διατροφική διαταραχή

Στην ομώνυμη σειρά (Victoria Beckham) ντοκιμαντέρ του Netflix, η Μπέκαμ αποκαλύπτει πώς τα υπερβολικά σχόλια των μέσων ενημέρωσης για την εμφάνισή της επηρέασαν την «αίσθηση της πραγματικότητας» της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»
«Είναι το ψωμί μας» 09.10.25

Αλέκος Συσσοβίτης: «Πάντα κοιτάμε τα νούμερα γιατί ζούμε σε καπιταλιστικές και ανταγωνιστικές κοινωνίες»

«Η τηλεθέαση της σειράς είναι μέρος της δουλειάς μου και σαφέστατα με απασχολεί. Κάποτε δεν έδινα μεγάλη σημασία αλλά τώρα είναι το ψωμί μας», είπε μεταξύ άλλων ο Αλέκος Συσσοβίτης

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως
Γυρίσματα στο «σκοτάδι» 08.10.25

Χάρι Πότερ: Οι πρώτες φωτογραφίες του Τζον Λίθγκοου ως Άλμπους Ντάμπλντορ ήρθαν στο φως

Τα γυρίσματα της επερχόμενης σειράς Χάρι Πότερ πραγματοποιούνται υπό αυστηρό απόρρητο. Το πρότζεκτ χρησιμοποιεί κωδικές ονομασίες όπως Dark Train και Brown Cat, ενώ τα κινητά τηλέφωνα απαγορεύονται

Σύνταξη
Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»
Βίντεο 08.10.25

Καλομοίρα: «Είναι σημαντικό να λες στα κορίτσια την αλήθεια – αν είσαι με τα παιδιά, χάνεις λίγο την καριέρα»

Η Καλομοίρα μίλησε ανοιχτά για την περίοδο της εγκυμοσύνης της, αποκαλύπτοντας ότι βίωσε κατάθλιψη καθώς συνειδητοποιούσε πως η μητρότητα θα άλλαζε για πάντα τη ζωή και την καριέρα της

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Ο Τραμπ «ξελάσπωσε» τον Μιλέι αγοράζοντας πέσος αξίας 20 δις δολαρίων

Οι ΗΠΑ αγόρασαν πέσος Αργεντινής και συμφωνούν σε γραμμή ανταλλαγής 20 δισ. δολαρίων, σύμφωνα με τον υπουργό οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ, σε μια κίνηση φιλίας του Τραμπ προς τον Μιλέι

Σύνταξη
Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Γιοβάνοβιτς: «Μας πληγώνει ότι χάσαμε σε παιχνίδι που ήμασταν καλοί» (vid)

Ο Ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς στάθηκε στις αδράνειες των παικτών του, όταν η Σκωτία κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι μετά το προβάδισμα που απέκτησε η Εθνική με τον Τσιμίκα.

Σύνταξη
Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
Μπάσκετ 10.10.25

Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»

Παρά τη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά νεύρα και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν οι πράσινοι να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, αν στηρίζονται μόνο στον Ναν.

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) – Δέκα γκολ έβαλε η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Έδειξε χαρακτήρα η Κύπρος (2-2) - Δέκα γκολ η Αυστρία στο Σαν Μαρίνο (10-0)

Χάρη σε πέναλτι στο 5ο λεπτών των καθυστερήσεων, η Κύπρος ισοφάρισε σε 2-2 τη Βοσνία, ενώ η Αυστρία συνέτριψε το Σαν Μαρίνο με 10-0 - Νίκη για Ολλανδία (4-0), ισόπαλο το Τσεχία – Κροατία (0-0).

Σύνταξη
Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;
Στα πρόθυρα εμφυλίου; 09.10.25

Γιατί ο Τραμπ επιστρατεύει την Εθνοφρουρά σε πόλεις των ΗΠΑ;

Η αποστολή της Εθνοφρουράς σε διάφορες πόλεις των ΗΠΑ από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ έχει προκαλέσει μια σειρά νομικών αμφισβητήσεων από κρατικούς και τοπικούς αξιωματούχους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα 3-1: Δύσκολα ακόμη και για τη 2η θέση η Εθνική… (vid)

Οδυνηρή ήττα για την Εθνική μας, η οποία αν και προηγήθηκε με τον Τσιμίκα (62′), στη συνέχεια δέχθηκε τρία γκολ από τη Σκωτία (3-1) και πλέον το έργο της έγινε πολύ δύσκολο ακόμη και για τη 2η θέση.

Σύνταξη
Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»
«Σας φαίνομαι άρρωστη;» 09.10.25

Καθησυχάζει τους θαυμαστές της η Ντόλι Πάρτον: «Δεν έχω πεθάνει ακόμα!»

«Όσοι ανησυχείτε για μένα, σας ευχαριστώ πολύ — και ευχαριστώ για τις προσευχές σας, γιατί είμαι άνθρωπος της πίστης», δήλωσε μεταξύ άλλων η Ντόλι Πάρτον σε πρόσφατη ανάρτησή της

Σύνταξη
Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου
Κόσμος 09.10.25

Ο θάνατος παραμονεύει ακόμα στη Συρία: Η μάχη με τις νάρκες και τα εκρηκτικά απομεινάρια του πολέμου

Παρά τη λήξη του εμφυλίου πολέμου, η Συρία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει έναν σιωπηλό αλλά φονικό εχθρό: τα εκρηκτικά απομεινάρια που απειλούν την ασφάλεια και την ανοικοδόμηση της χώρας.

Σύνταξη
Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Ιλκάι Γκουντογκάν απαγόρευσε τη Nutella στη Γαλατασαράι

Ο Γερμανός μέσος, Γκουντογκάν, έφερε στο τουρκικό μεγαθήριο τη φιλοσοφία πειθαρχίας και επαγγελματισμού που τον ανέδειξε στην κορυφή της Ευρώπης, ξεκινώντας από μια… γλυκιά απαγόρευση.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Vegan ναι, μπιφτέκια όχι – Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο
Vegan Burgers 09.10.25

Να μη βαφτίζουμε «κρέας» τα φυτικά παρασκευάσματα προτείνει το Ευρωκοινοβούλιο

Τι προτείνει το Κοινοβούλιο της ΕΕ για τις ονομασίες κρέατος για τα φυτικά τρόφιμα. Από εδώ κι εμπρός, δεν θα μπορούμε να μιλάμε για «vegan μπιφτέκια», ούτε για «vegan μπριζόλες».

Ανθή Γεωργίου
Ανθή Γεωργίου
Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Εθνική Ελλάδας: Μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Παυλίδη (vid)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης έχασε μια καλή ευκαιρία προκειμένου ανοίξει το σκορ για την Εθνική μας ομάδα κόντρα στην Σκωτία, μόλις στο 8ο λεπτό. Λίγο αργότερα ο Έλληνας φορ απείλησε και με μακρινό σουτ.

Σύνταξη
Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού
Ελλάδα 09.10.25

Λαύριο: Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες των γυναικών που σώθηκαν από την πτώση μπαλκονιού

Τα εφιαλτικά δευτερόλεπτα που έζησαν, βλέποντας τους τόνους τσιμέντου από το μπαλκόνι που κατέρρεε να πέφτει στο κεφάλι τους, περιγράφουν στο MEGA οι δυο γυναίκες που σώθηκαν από θαύμα στο Λαύριο.

Σύνταξη
Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ
Για το 5% 09.10.25

Ντόναλντ Τραμπ: Η Ισπανία θα έπρεπε να εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι η Ισπανία θα έπρεπε εκδιωχθεί από το ΝΑΤΟ. Ως αιτία ανέφερε το γεγονός ότι η Ισπανία έχει αρνηθεί να αυξήσει τις αμυντικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ.

Σύνταξη
Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ
Yes, sir 09.10.25

Αποκαλύφθηκε το καστ της ταινίας «The Moment» της Charli XCX: Από την Κάιλι Τζένερ στον Αλεξάντερ Σκάρσγκαρντ

«Βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιδέα της Charli XCX. The Moment. Έρχεται το 2026», αποκάλυψε η ποπ σταρ για τη νέα της ταινία, στην οποία συμμετέχει ένα εκρηκτικό καστ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;
Κόσμος 09.10.25

Οι Μπεν-Γκβιρ και Σμότριτς απειλούν να ρίξουν την κυβέρνηση Νετανιάχου – Μπορούν;

Εάν οι Μπεν Γβίρ και Σμοτρίτς αποχωρήσουν από την κυβέρνηση Νετανιάχου των 60 εδρών, το κόμμα του οποίου δεν έχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, θα απομείνουν μόνο 47 έδρες στην Βουλή των 120 εδρών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ
Αφγανιστάν 09.10.25 Upd: 22:43

Ισχυρές εκρήξεις στην Καμπούλ

Δύο δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο κέντρο της Καμπούλ, πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, γύρω στις 9:50 μ.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο