Τα Ψαρά απέκτησαν πλωτό ασθενοφόρο

Νέα σελίδα για την υγειονομική θωράκιση των Ψαρών γράφτηκε καθώς το νησί απέκτησε πλωτό ασθενοφόρο, εξοπλισμένο με τον πλέον σύγχρονο υγειονομικό εξοπλισμό, ικανό να ανταποκριθεί σε κάθε επείγουσα ανάγκη μεταφοράς ασθενών και τραυματιών. Το σκάφος θα εδρεύει μόνιμα στα Ψαρά, σύμφωνα με όσα έκανε γνωστά η δημοτική Αρχή.

Το νέο σκάφος, συνολικού μήκους 11,28 μέτρων και πλάτους 3,4 μέτρων, διαθέτει δύο κινητήρες συνολικής ισχύος 760 ίππων, αναπτύσσει ταχύτητες άνω των 40 κόμβων και έχει αυτονομία που ξεπερνά τα 300 ναυτικά μίλια. Στελεχώνεται δε από τριμελές πλήρωμα και νοσηλευτικό προσωπικό.

Στις ακριτικές περιοχές, όπως τα Ψαρά, όπου μέχρι σήμερα οι επείγουσες μεταφορές στηρίζονταν σχεδόν αποκλειστικά στο ελικοδρόμιο, το πλωτό ασθενοφόρο προστίθεται πλέον ως ένα νέο μέσο. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, σε όλη τη νησιωτική χώρα πραγματοποιούνται κατά μέσο όρο 2 με 3 διακομιδές την ημέρα με σκάφη του Λιμενικού, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη σημασία της ενίσχυσης του στόλου με εξειδικευμένα πλωτά ασθενοφόρα.

Εκτός από τα Ψαρά, πλωτά ασθενοφόρα αποκτούν η Θάσος, ο Άγιος Ευστράτιος, οι Φούρνοι, η Κέα, οι Λειψοί, η Κάσος, η Βόρεια Εύβοια, η Χώρα Σφακίων, η Ιεράπετρα και η Ζάκυνθος.

Μια νέα εποχή

Ο Δήμαρχος Ηρωικής Νήσου Ψαρών Κωνσταντίνος Βρατσάνος με την άφιξη του νέου πλωτού ασθενοφόρου στο νησί, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μεγάλη μέρα για το νησί μας η σημερινή! Η έλευση του νέου πλωτού ασθενοφόρου σηματοδοτεί μια νέα εποχή για την υγειονομική περίθαλψη των Ψαρών. Το πλωτό ασθενοφόρο θα μειώσει σημαντικά τον χρόνο διακομιδής και θα ενισχύσει το αίσθημα ασφάλειας τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους επισκέπτες του νησιού μας.

Η άφιξη του σκάφους στα Ψαρά αποτελεί σημείο καμπής για την υγειονομική θωράκιση του νησιού, που από σήμερα μπορεί να αισθάνεται πιο σίγουρο και προστατευμένο απέναντι στις προκλήσεις της απομόνωσης.

*πηγή φωτογραφιών, δήμος Η.Ν. Ψαρών