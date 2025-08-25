Το «μοντέλο Κικίλια» περνάει από την Πολιτική Προστασία στο Λιμενικό

Μοντέλο Πολιτικής Προστασίας και στο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής θέλει να φέρει ο Βασίλης Κικίλιας.

Το «μοντέλο Κικίλια» που φιλοδοξεί να εφαρμόσει και στο Λιμενικό ο Υπουργός Ναυτιλίας αφορά το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ 2», ως προέκταση του ΑΙΓΙΣ που είχε τρέξει στην Πολιτική Προστασία.

Με το πρώτο ΑΙΓΙΣ είχε καταστεί δυνατό σε ένα μισι χρόνο να προκυρηχθούν όλα σχεδόν τα έργα.

Στόχος του Κικίλια είναι στο Υπουργείο Ναυτιλίας να γίνει το ίδιο και για το Λιμενικό μέσα στο επόμενο εξάμηνο.

Σκάφη όλων των τύπων, drones, αναβάθμιση του VTMIS, δημιουργία war room και δύο νέα Πλοία Ανοιχτής Θαλάσσης με ελικοδρόμιο και προηγμένους αισθητήρες συνθέτουν ένα σχέδιο πλήρους εκσυγχρονισμού.

Στόχος του Κικίλια σε έξι μήνες να έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα του ΑΙΓΙΣ 2

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε συνέντευξη του (REAL NEWS» «φιλοδοξούμε να υλοποιήσουμε το «ΑΙΓΙΣ2», την προέκταση του «ΑΙΓΙΣ» της πολιτικής προστασίας που αφορά τον εκσυγχρονισμό και τη δυναμική ενίσχυση των υλικοτεχνικών υποδομών για το Λιμενικό, την για Ακτοφυλακή αλλά και για το Κέντρο Επιχειρήσεων του υπουργείου Ναυτιλίας».

Ο Κικίλιας σημείωσε δε ότι «προχωρούμε στην προμήθεια νέων σκαφών όλων των τύπων, στην ενίσχυση με συστήματα μη επανδρωμένων αεροσκαφών επιτήρησης, στην επέκταση και στην αναβάθμιση του εθνικού συστήματος VTMIS ώστε να έχουμε σε πραγματικό χρόνο πλήρη εικόνα από τα 10 πλέον VTS (κέντρα διαχείρισης θαλάσσιας κυκλοφορίας) σε όλη την επικράτεια και φυσικά παράλληλα με την ψηφιοποίηση, τη δημιουργία ενός υπερσύγχρονου war room. Φιλοδοξούμε στους επόμενους έξι έχουν προκηρυχθεί όλα τα έργα του «ΑΙΓΙΣ 2»».