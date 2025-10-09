Το πρώτο υβρίδιο λύκου-σκύλου στην Ελλάδα επιβεβαίωσε η περιβαλλοντική οργάνωση «Καλλιστώ». Το υβρίδιο εντοπίστηκε στην Χαλκιδική.

«Αυτή είναι η πρώτη γενετική κρούση του είδους που επιβεβαιώνεται στην Ελλάδα», δήλωσε η βιολόγος της Αιμιλία Ιωακειμίδου, σε συνέδριο στην Αθήνα.

Σύμφωνα με το phys.org, το ζώο-υβρίδιο αποτελείται κατά 45% από λύκο και 55% από σκύλο, σύμφωνα με τις εξετάσεις DNA, πρόσθεσε.

Ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια δοκιμών σε 50 δείγματα λύκων από την ηπειρωτική Ελλάδα, ανάφερε η ίδια.

Υβρίδια λύκου-σκύλου έχουν αναφερθεί στην Ευρώπη, την Κεντρική Ασία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενετικές εξετάσεις έδειξαν ότι τέτοια υβρίδια είναι πιο σπάνια από ό,τι αρχικά πιστευόταν.

Ο πληθυσμός των λύκων στην Ελλάδα αυξάνεται σταθερά τα τελευταία χρόνια ως αποτέλεσμα της απαγόρευσης κυνηγιού του 1983 βάσει της Σύμβασης της Βέρνης.

Σύμφωνα με μια πρόσφατη εξαετή μελέτη που ολοκληρώθηκε πρόσφατα από την «Καλλιστώ», οι λύκοι ανέρχονται σε 2.075 άτομα, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον τριών αγελών με τουλάχιστον 31 λύκους στην οροσειρά της Πάρνηθας κοντά στην Αθήνα.

Η οργάνωση, με έδρα τη Θεσσαλονίκη στοχεύει στη μελέτη, την προστασία και τη διαχείριση των πληθυσμών και των οικοτόπων μεγάλων σαρκοφάγων, όπως αρκούδες και λύκοι, καθώς και άλλων απειλούμενων ειδών.

Η προέλευση του εξημερωμένου σκύλου

Ενώ τα εξημερωμένα σκυλιά προέρχονταν από στενό συγγενή του γκρίζου λύκου πριν από περίπου 40.000 έως 15.000 χρόνια, η ιστορία της προέλευσής τους έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια.

Μια μακροχρόνια δημοφιλής θεωρία υποστήριζε ότι οι λύκοι εξημερώνονταν περιπλανώμενοι σε ανθρώπινους οικισμούς για υπολείμματα τροφής.

Αλλά αυτό έχει αμφισβητηθεί και μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι ίσως οι άνθρωποι κυνηγοί-τροφοσυλλέκτες έπαιρναν τα κουτάβια λύκων για να τα μεγαλώσουν και αυτά εξελίχθηκαν στα σκυλιά που έχουμε σήμερα.