Στα χέρια της αστυνομίας 54χρονος που ενοχλούσε επιβάτες σε λεωφορείο – Είχε μαζί του τσεκούρι

Ένας 54χρονος άνδρας προκάλεσε αναστάτωση σε λεωφορείο τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενοχλώντας τους συνεπιβάτες του, σε δρομολόγιο στο κέντρο της Αθήνας.

Τσεκούρι εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου

Ο οδηγός του λεωφορείου αποφάσισε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο στο Μοναστηράκι και να ειδοποιήσει τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.

Οι αστυνομία κατέβασε τον 54χρονο από το λεωφορείο και διενήργησε έλεγχο, εντοπίζοντας πάνω του ένα τσεκούρι, με μήκος ένα μέτρο.

Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου για παράνομη οπλοκατοχή. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άντρας να αντιμετωπίζει τυχόν ψυχολογικά προβλήματα.

Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έλεγε στους επιβάτες του λεωφορείου ο 54χρονος.