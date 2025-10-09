Στα χέρια της αστυνομίας 54χρονος που ενοχλούσε επιβάτες σε λεωφορείο – Είχε μαζί του τσεκούρι
Άνδρας συνελήφθη επειδή ενοχλούσε συνεπιβάτες του σε λωφορείο, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκε και τσεκούρι
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
- Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ
- Συνελήφθη 41χρονος με 23 κιλά κάνναβης από την Αλβανία - Τα είχε κρύψει στο ρεζερβουάρ
- Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι
Ένας 54χρονος άνδρας προκάλεσε αναστάτωση σε λεωφορείο τα ξημερώματα της Πέμπτης, ενοχλώντας τους συνεπιβάτες του, σε δρομολόγιο στο κέντρο της Αθήνας.
Τσεκούρι εντοπίστηκε στην κατοχή του 54χρονου
Ο οδηγός του λεωφορείου αποφάσισε να ακινητοποιήσει το λεωφορείο στο Μοναστηράκι και να ειδοποιήσει τους αστυνομικούς που βρίσκονταν στο σημείο.
Οι αστυνομία κατέβασε τον 54χρονο από το λεωφορείο και διενήργησε έλεγχο, εντοπίζοντας πάνω του ένα τσεκούρι, με μήκος ένα μέτρο.
Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 54χρονου για παράνομη οπλοκατοχή. Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο ο άντρας να αντιμετωπίζει τυχόν ψυχολογικά προβλήματα.
Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έλεγε στους επιβάτες του λεωφορείου ο 54χρονος.
- Κικίλιας: Η συνεργασία με ΗΠΑ σε ναυτιλία και ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
- Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
- Κυριάκος Παπαδόπουλος: Η πίστη του καπετάνιου
- Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
- «Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για την διατροφική διαταραχή
- Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις