Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
Ο σκύλος έφερε τραύματα από όπλο και μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο όπου έλαβε την απαραίτητη φροντίδα - Το Κρυονέρι μετράει πολλά περιστατικά με κακοποιήσεις και φόλες σύμφωνα με τους φιλόζωους
- Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
- Χούπης: Η δια βίου μάθηση κι εκπαίδευση και η συνεχής καλλιέργεια αποτελούν προτεραιότητα του ΓΕΕΘΑ
- Συνελήφθη 41χρονος με 23 κιλά κάνναβης από την Αλβανία - Τα είχε κρύψει στο ρεζερβουάρ
- Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι
Έναν αδέσποτο σκύλο πυροβόλησε άγνωστος στο Κρυονέρι Ναυπάκτου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή καθώς τα περιστατικά με φόλες και άλλες κακοποιήσεις ζώων είναι συχνά όπως καταγγέλλουν οι φιλόζωοι.
Στο Κρυονέρι υπήρχαν αρκετά αδέσποτα ζώα ωστόσο ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό
Το άτυχο ζώο βρέθηκε τραυματισμένο, ενώ κάτοικος που το φρόντιζε έσπευσε να το βοηθήσει, ειδοποιώντας παράλληλα τη Φιλοζωική Ναυπάκτου και τον Δήμο. Στη συνέχεια ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο στη Ναύπακτο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα, αναφέρει το nafpaktianews.gr.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στο Κρυονέρι υπήρχαν αρκετά αδέσποτα ζώα, ωστόσο ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας περιστατικών με φόλες και άλλες κακοποιήσεις. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και οργή στους φιλόζωους της περιοχής.
Κρυονέρι Ναυπάκτου: Σχηματίστηκε δικογραφία
Για το περιστατικό με τον πυροβολισμό έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο από τη Φιλοζωική όσο και από κατοίκους που έχουν απευθυνθεί στην Αστυνομία.
Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι υπάρχουν και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν το γεγονός και έχουν κατατεθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ώστε να διερευνηθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την πράξη.
Οι φιλόζωοι τονίζουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας απέναντι στα ζώα, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός και η προστασία τους αποτελούν δείγμα πολιτισμού. Παράλληλα, ζητούν αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την κακοποίηση ζώων.
- Κικίλιας: Η συνεργασία με ΗΠΑ σε ναυτιλία και ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
- Αντετοκούνμπο: «Αν μπορούσα να ζήσω παίζοντας για την Εθνική, θα το έκανα χωρίς δεύτερη σκέψη…» (vid)
- Κυριάκος Παπαδόπουλος: Η πίστη του καπετάνιου
- Ναύπακτος: Πυροβόλησαν αδέσποτο σκύλο στο Κρυονέρι – Πολλά τα περιστατικά καταγγέλλουν φιλόζωοι
- «Από την παχουλή Posh στην κοκαλιάρα Posh» – Η Βικτόρια Μπέκαμ σπάει τη σιωπή της για την διατροφική διαταραχή
- Η Άρσεναλ εμπνέεται από το «Μπερναμπέου» για τη μεγάλη ανακαίνιση του «Emirates»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις