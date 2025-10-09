Έναν αδέσποτο σκύλο πυροβόλησε άγνωστος στο Κρυονέρι Ναυπάκτου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στην περιοχή καθώς τα περιστατικά με φόλες και άλλες κακοποιήσεις ζώων είναι συχνά όπως καταγγέλλουν οι φιλόζωοι.

Στο Κρυονέρι υπήρχαν αρκετά αδέσποτα ζώα ωστόσο ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό

Το άτυχο ζώο βρέθηκε τραυματισμένο, ενώ κάτοικος που το φρόντιζε έσπευσε να το βοηθήσει, ειδοποιώντας παράλληλα τη Φιλοζωική Ναυπάκτου και τον Δήμο. Στη συνέχεια ο σκύλος μεταφέρθηκε σε κτηνίατρο στη Ναύπακτο, όπου του παρασχέθηκε η απαραίτητη φροντίδα, αναφέρει το nafpaktianews.gr.

Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, στο Κρυονέρι υπήρχαν αρκετά αδέσποτα ζώα, ωστόσο ο πληθυσμός τους έχει μειωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό, εξαιτίας περιστατικών με φόλες και άλλες κακοποιήσεις. Η κατάσταση έχει προκαλέσει ανησυχία και οργή στους φιλόζωους της περιοχής.

Κρυονέρι Ναυπάκτου: Σχηματίστηκε δικογραφία

Για το περιστατικό με τον πυροβολισμό έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες τόσο από τη Φιλοζωική όσο και από κατοίκους που έχουν απευθυνθεί στην Αστυνομία.

Το τοπικό μέσο αναφέρει ότι υπάρχουν και φωτογραφίες που τεκμηριώνουν το γεγονός και έχουν κατατεθεί στη δικογραφία που σχηματίστηκε, ώστε να διερευνηθεί ποιος βρίσκεται πίσω από την πράξη.

Οι φιλόζωοι τονίζουν την ανάγκη ευαισθητοποίησης και υπευθυνότητας απέναντι στα ζώα, επισημαίνοντας ότι ο σεβασμός και η προστασία τους αποτελούν δείγμα πολιτισμού. Παράλληλα, ζητούν αυστηρότερη εφαρμογή της νομοθεσίας για την κακοποίηση ζώων.