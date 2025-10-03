Βόλος: Ποινή φυλάκισης σε άντρα που χτυπούσε τον σκύλο του
Ένας 45χρονος καταδικάστηκε σε 18 μήνες φυλάκισης μετά τον εντοπισμό του να ξυλοκοπεί τον σκύλο του σε πάρκο του Βόλου
Φυλάκιση 18 μηνών και χρηματική ποινή 360 ημερήσιων μονάδων προς 30 ευρώ την ημέρα επιβλήθηκε από το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, σε 45χρονο γιατί κακοποίησε τον σκύλο του.
Η ποινή είναι χωρίς αναστολή, χωρίς μετατροπή, αλλά με έφεση που έχει αναστέλλουσα δύναμη.
Σε κατάσταση μέθης κακοποίησε τον σκύλο του ο 45χρονος
Ο κατηγορούμενος συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης, όταν σε κατάσταση μέθης χτυπούσε τον σκύλο του στο κεφάλι μέσα στο πάρκο, στην οδό Περραιβού. Οι περίοικοι, σοκαρισμένοι από την εικόνα του ζώου που βρισκόταν ακινητοποιημένο στο έδαφος δεχόμενο αλλεπάλληλες μπουνιές χωρίς να αντιδρά, ειδοποίησαν την αστυνομία.
Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο νεαρές γυναίκες κάλεσαν το «100» και, όταν ο 45χρονος αντιλήφθηκε τι συνέβαινε, επιχείρησε να διαφύγει. Εκείνες τον καταδίωξαν μέχρι την άφιξη του περιπολικού, που τον συνέλαβε επί τόπου, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στη δίκη του, ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε πως αγαπάει τον σκύλο, τον οποίο απέκτησε μετά την αποφυλάκισή του από τις φυλακές Κασσαβετείας, ωστόσο οι καταθέσεις των αυτοπτών μαρτύρων περιέγραψαν με λεπτομέρειες την κακοποίηση. Οι μαρτυρίες χαρακτηρίστηκαν από την έδρα ως ανατριχιαστικές.
Ο σκύλος μεταφέρθηκε για κτηνιατρική εξέταση, ενώ φιλοζωικές οργανώσεις έχουν ήδη εκφράσει ενδιαφέρον για την προστασία και τη φροντίδα του.
