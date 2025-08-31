newspaper
31.08.2025 | 17:46
Δύο νέες εστίες φωτιάς στην Κοζάνη
Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της
31 Αυγούστου 2025 | 16:37

Χαλκιδική: Οικογένεια καταγγέλλει ότι άγνωστος πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί της στην αυλή του σπιτιού της

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά», τονίζει ο Δημήτρης Λαζάρου, κηδεμόνας της Λόλας

Σύνταξη
Ένα αποτρόπαιο και συγκλονιστικό περιστατικό καταγγέλλεται στην Αρναία, στη Χαλκιδική, με οικογένεια να ζητεί πληροφορίες για τη δολοφονία του σκύλου της, που συνέβη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην καταγγελία, το βράδυ της περασμένης Δευτέρας.

Ο Δημήτρης Λαζάρου, κηδεμόνας της Λόλας που φέρεται να δολοφονήθηκε, καταγγέλλει σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι άγνωστος με όπλο σκότωσε το σκυλί στην αυλή του. «Στο χωριό που πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας δολοφόνος ανάμεσα μας. Ένας άνθρωπος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του», υπογραμμίζει.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά», τονίζει ο κ. Λαζάρου.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Βλέπετε αυτό το πλασματάκι στην αγκαλιά μου;

Βλέπετε πως γελούν τα μάτια μου αγκαλιάζοντας το σφιχτά;

Αυτή την ευτυχία μας την στέρησαν. Έφτασαν ως το σπίτι μας και μας την στέρησαν.

Φτάσανε ως την αυλή μας και εκτέλεσαν την Λόλα μας, ένα μέλος της οικογένειά μας, εν ψυχρώ.

Ένας άνθρωπος, έτσι τον βλέπουμε τουλάχιστον ανάμεσα μας, ως φυσιολογικό, ντύθηκε, άφησε το σπίτι του, πήρε το όπλο του και έφτασε ως την αυλή μας, ένοπλος, είδε στα μάτια την Λόλα, είδε την αγνότητα της, την ανιδιοτελή της αγάπη, την τρυφερότητα της σε ζώα και ανθρώπους και πάτησε την σκανδάλη. Και την σκότωσε. Η Λόλα δεν θα τρέχει πια στην αυλή μας. Δεν θα σκάβει, δεν θα τρέχει στα χόρτα που τόσο της άρεσε. Δεν θα την ξανά δω να με περιμένει στην αυλή όταν φτάνω στο χωριό.

Στο χωριό που πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας δολοφόνος ανάμεσα μας. Ένας άνθρωπος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ, να με βοηθήσετε. Να μας βοηθήσετε.

Με οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για την Δευτέρα το βράδυ. Μεταξύ 9 και 12.

Η Λόλα δεν θα γυρίσει πίσω. Μας την πήραν μακριά. Μας στέρησαν αυτό το υπέροχο πλάσμα.

Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να τιμωρηθεί ο ένοχος. Και να μην θρηνήσει άλλη οικογένειά χάνοντας ένα μέλος της. Σπάζοντας την ομερτά.

6985958144 ή μήνυμα εδώ ή σε οποιοδήποτε μέλος της οικογένειας μας.

Λόλα μου, την καρδιά σου μόνο με μια σφαίρα θα μπορούσαν να την σταματήσουν. Να αγαπά και να δίνει.

Μέσα μας όμως θα ζεις για πάντα. Σ’αγαπώ. Για πάντα».

