Ξάνθη: Σύλληψη 46χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε σκύλο με κυνηγετικό όπλο
Συνελήφθη 46χρονος, με την κατηγορία ότι με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα ένα σκύλο στην Ξάνθη
Συνελήφθη, χθες το πρωί, σε περιοχή της Ξάνθης, 46χρονος, με την κατηγορία ότι τις πρώτες πρωινές ώρες της ίδιας ημέρας, με τη χρήση κυνηγετικού όπλου, τραυμάτισε θανάσιμα ένα ζώο συντροφιάς (σκύλο), σε οικισμό της Ξάνθης.
Στην οικία του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα κυνηγετικό όπλο και μία θήκη με 35 φυσίγγια.
Την προανάκριση ενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ξάνθης.
