Έρευνα διεξάγεται από την αστυνομία ύστερα από καταγγελία 62χρονου στην Αρναία Χαλκιδικής ότι άγνωστος πυροβόλησε με αεροβόλο όπλο το σκυλάκι της οικογένειας του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

«Βάλτε ένα λιθαράκι ώστε να τιμωρηθεί ο ένοχος και να μην ξανασυμβεί ποτέ»

Όπως κατήγγειλε, ο ίδιος εντόπισε νεκρό στην αυλή του σπιτιού του το σκυλάκι, ράτσας αγγλικό σέτερ, την περασμένη Δευτέρα (25/8).

Χθες προχώρησε σε καταγγελία κατά αγνώστου στο αστυνομικό τμήμα Αρναίας. Ήδη διορίστηκε κτηνίατρος για να διενεργήσει πραγματογνωμοσύνη.

«Δεν μας έχει μείνει τίποτα άλλο πέρα από εσάς. Βοηθήστε να μπει ένα τέλος σε τέτοιες εγκληματικές πράξεις. Βάλτε ένα λιθαράκι ώστε να τιμωρηθεί ο ένοχος και να μην ξανασυμβεί ποτέ», δηλώνουν μεταξύ άλλων οι ιδιοκτήτες του σκύλου που όπως τονίζουν πως «στο χωριό υπάρχει κάποιος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του, ένας δολοφόνος ανάμεσά μας».

H ανακοίνωση της οικογένειας

«Φτάσανε ως την αυλή μας και εκτέλεσαν την Λόλα μας, ένα μέλος της οικογένειά μας, εν ψυχρώ.

Ένας άνθρωπος, έτσι τον βλέπουμε τουλάχιστον ανάμεσα μας, ως φυσιολογικό, ντύθηκε, άφησε το σπίτι του, πήρε το όπλο του και έφτασε ως την αυλή μας, ένοπλος, είδε στα μάτια την Λόλα, είδε την αγνότητα της, την ανιδιοτελή της αγάπη, την τρυφερότητα της σε ζώα και ανθρώπους και πάτησε την σκανδάλη. Και την σκότωσε. Η Λόλα δεν θα τρέχει πια στην αυλή μας. Δεν θα σκάβει, δεν θα τρέχει στα χόρτα που τόσο της άρεσε. Δεν θα την ξανά δω να με περιμένει στην αυλή όταν φτάνω στο χωριό.

Στο χωριό που πλέον γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένας δολοφόνος ανάμεσα μας. Ένας άνθρωπος που φτάνει με το όπλο του στην αυλή των συγχωριανών του.

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΘΕΡΜΑ, να με βοηθήσετε. Να μας βοηθήσετε.

Με οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για την Δευτέρα το βράδυ. Μεταξύ 9 και 12.

Η Λόλα δεν θα γυρίσει πίσω. Μας την πήραν μακριά… », αναφέρει μεταξύ άλλων η οικογένεια.

