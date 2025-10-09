Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

Ο Ρέι Γουίνστον θυμάται ότι η οντισιόν του για έναν ρόλο στο Star Wars, ως πατέρας της Νάταλι Πόρτμαν, δεν πήγε καλά, κυρίως επειδή ήταν μεθυσμένος από το προηγούμενο βράδυ.

Ο 68χρονος Γουίνστον είπε σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Far Out ότι η οντισιόν του για ένα από τα prequel του Star Wars του τζορτζ Λούκας «δεν πήγε καλά», κυρίως επειδή θυμάται ότι είχε περάσει όλη τη νύχτα έξω πριν συναντήσει τον δημιουργό της σειράς.

«Είπαμε μερικά λόγια και αυτό ήταν όλο. Από τότε έχω δουλέψει για τον Τζορτζ και δεν είχε κανένα πρόβλημα» θυμάται ο Γουίνστον. «Το θυμόταν; Δεν το θυμόταν; Πάντως δεν το πήρε στα σοβαρά».

Αυτό με πρόσβαλε

Ο Γουίνστον, ένας character ηθοποιός γνωστός για τους ρόλους του στις ταινίες The Departed και Black Widow, θυμήθηκε ότι είχε κάνει οντισιόν για να υποδυθεί τον πατέρα της Νάταλι Πόρτμαν σε ένα από τα prequels του Star Wars, όταν αντιλήφθηκε ότι ο ρόλος για τον οποίο ήταν υποψήφιος ήταν «ο πατέρας της πριγκίπισσας, ή κάτι τέτοιο…».

«Ήμουν ούτως ή άλλως τσαντισμένος» είπε ο ηθοποιός. «Είχα ξενυχτήσει και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο, αλλά αντί να μου το πει ο ίδιος, ο Λούκας μου το μετέφερε μέσω κάποιου άλλου, και αυτό με πρόσβαλε».

«Έτσι του είπα “γιατί δεν κοιμόμαστε και οι δύο για 15 λεπτά και μετά θα εξαφανιστώ;”»

H Αόρατη Απειλή

Αν και ο Γουίνστον δεν διευκρίνισε ποτέ για ποια ακριβώς ταινία Star Wars έκανε οντισιόν, ο ηθοποιός Γρέιαμ Μπράντερ τελικά υποδύθηκε τον χαρακτήρα Ruwee Naberrie — πατέρα της Padme Amidala της Νάταλι Πόρτμαν — στην ταινία Revenge of the Sith (Η εκδίκηση των Σιθ) του 2005.

Ο Μπλάντερ, 80 ετών, εμφανίστηκε επίσης σε μια διαγραμμένη σκηνή από την ταινία Attack of the Clones (Η Επίθεση των Κλώνων) του 2002.

Όπως σημείωσε ο Γουίνστον στη συνέντευξή του στο Far Out, τελικά συνεργάστηκε με τον Λούκας, που είναι τώρα 81 ετών, στην ταινία «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull» (Ο Ιντιάνα Τζόουνς και το Βασίλειο του Κρυστάλλινου Κρανίου) του 2008, την οποία ο Λούκας παρήγαγε και συνέγραψε.

Ο Γουίνστον είχε προηγουμένως διηγηθεί την ιστορία της οντισιόν του για το Star Wars στο βρετανικό περιοδικό For Him το 1999, υπονοώντας ότι είχε κάνει οντισιόν για την ταινία The Phantom Menace (Η Αόρατη Απειλή) εκείνης της χρονιάς.

Η άκυρη ερώτηση

«Όταν μπήκα, ήταν προφανές ότι ήξερε ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο, αλλά αντί να πει “χαίρομαι που σε γνωρίζω, Ρέι” και να κάνει μια μικρή κουβέντα, δεν με κοίταξε καν», θυμήθηκε από τη συνάντησή του με τον Λούκας εκείνη την εποχή.

«Έτσι του είπα “γιατί δεν κοιμόμαστε και οι δύο για 15 λεπτά και μετά θα εξαφανιστώ;”».

«Από την άλλη, τέτοιου είδους ταινίες με κάνουν να βαριέμαι… όλη αυτή τη δουλειά με το blue-screen», είπε.

Ο Γουίνστον εμφανίστηκε πρόσφατα στην οθόνη στην σειρά του Γκάι Ρίτσι για το Netflix, The Gentlemen, και στην ταινία φαντασίας της Μίλι Μπόμπι Μπράουν για το Netflix, με τον τίτλο Damsel.

