Ταχύτερες και ασφαλέστερες οι άμεσες πληρωμές – Τι αλλάζει από σήμερα

Από σήμερα, η αποστολή χρημάτων σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ θα είναι ταχύτερη και ασφαλέστερη από ποτέ. Χάρη στους νέους κανόνες της ΕΕ για τις άμεσες πληρωμές , τα άτομα και οι επιχειρήσεις μπορούν πλέον να μεταφέρουν χρήματα σε ευρώ μέσα σε δευτερόλεπτα , οποιαδήποτε στιγμή – ημέρα ή νύχτα, καθημερινές ή Σαββατοκύριακα – είτε εντός της χώρας τους είτε σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Οι άμεσες πληρωμές θα ενισχύσουν την οικονομία της Ευρώπης και θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και τις εταιρείες

Από τον Ιανουάριο του 2025, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών (PSP) στη ζώνη του ευρώ υποχρεούνται να προσφέρουν στους πελάτες τους τη δυνατότητα λήψης άμεσων συναλλαγών σε ευρώ. Από σήμερα, οι PSP υποχρεούνται επίσης να προσφέρουν στους πελάτες τους την υπηρεσία αποστολής άμεσων πληρωμών σε ευρώ και, προκειμένου να καταπολεμηθεί η απάτη στις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, την υπηρεσία επαλήθευσης δικαιούχου πληρωμής (VoP). Αυτό καθιστά τις άμεσες πληρωμές ευρύτερα διαθέσιμες, ασφαλέστερες και πιο προσιτές για όλους σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Oπως επισημαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι άμεσες πληρωμές θα ενισχύσουν την οικονομία της Ευρώπης και θα αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τους πολίτες και τις εταιρείες. Για τους πολίτες, τα χρήματα είναι άμεσα διαθέσιμα, γεγονός που καθιστά πολύ πιο εύκολη την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών ή την κατανομή λογαριασμών σε κοινωνικές εκδηλώσεις. Για τις εταιρείες, η διαχείριση των ταμειακών ροών θα βελτιωθεί, όπως και η εξυπηρέτηση πελατών: παρέχοντας μια πρόσθετη μέθοδο πληρωμής στους πελάτες, θα εξοικονομήσουν χρόνο και θα μειώσουν το κόστος.

Τι αλλάζει

Άμεση μεταφορά χρημάτων

Οι μεταφορές σε ευρώ δεν θα χρειάζονται πλέον μέρες – θα φτάνουν στον λογαριασμό του παραλήπτη σε δευτερόλεπτα, ανά πάσα στιγμή – ανεξάρτητα εάν είναι νύχτα, σαββατοκύριακο ή αργία.

Ίδια τιμή με τις κανονικές μεταφορές

Οι τράπεζες και άλλοι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών δεν πρέπει να χρεώνουν περισσότερο για μια άμεση πληρωμή από ό,τι για μια τυπική μεταφορά πίστωσης.

Ισχυρότερη προστασία από απάτες και σφάλματα

Πριν από την πραγματοποίηση μιας πληρωμής, οι πάροχοι πρέπει να επαληθεύουν εάν το όνομα του δικαιούχου (ή του παραλήπτη) ταιριάζει με το παρεχόμενο IBAN, βοηθώντας τους ανθρώπους να αποφεύγουν λάθη και απάτες. Αυτή η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν στον πληρωτή.

Χαμηλότερο κόστος επεξεργασίας πληρωμών

Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν επίσης στα ιδρύματα πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος να συμμετέχουν άμεσα στα συστήματα πληρωμών, ώστε να μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες πληρωμών τους, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων πληρωμών, πιο αποτελεσματικά.

Επόμενα βήματα

Από τον Ιανουάριο του 2027, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εκτός της ζώνης του ευρώ θα υποχρεούνται επίσης να επιτρέπουν στους πελάτες τους να στέλνουν και να λαμβάνουν άμεσες πληρωμές σε ευρώ και να επαληθεύουν τον δικαιούχο.

Η Επιτροπή θα παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των χρεώσεων για τις άμεσες πληρωμές και κατά πόσον υπάρχουν άλλα εκκρεμή εμπόδια στη διαθεσιμότητα και τη χρήση των άμεσων πληρωμών, και θα υποβάλει έκθεση στους συννομοθέτες της ΕΕ για να διασφαλίσει ότι αυτές θα παραμείνουν οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες.

Ο κανονισμός για τις άμεσες πληρωμές (Μάρτιος 2024) επικαιροποιεί τους κανόνες του 2012 σχετικά με τις μεταφορές πίστωσης σε ευρώ, ώστε να αντικατοπτρίζουν την τεχνολογική πρόοδο και τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σήμερα.

Οι κανόνες έχουν εφαρμοστεί σταδιακά για να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση για τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών. Από τις 9 Ιανουαρίου 2025, απαγορεύεται στους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών στη ζώνη του ευρώ να χρεώνουν υψηλότερες χρεώσεις για άμεσες πληρωμές από αυτές που ισχύουν για τις τακτικές μεταφορές. Επιπλέον, οι πάροχοι που δεν προσφέρουν ακόμη άμεσες πληρωμές σε ευρώ έπρεπε να καταστήσουν δυνατή τη λήψη τους από τους πελάτες τους.

Σχολιάζοντας τις σχετικές αλλαγές η Μαρία Λουίς Αλμπουκέρκε, Επίτροπος Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, τόνισε:

«Σήμερα σηματοδοτείται μια νέα εποχή για τις πληρωμές στην Ευρώπη. Ο Κανονισμός για τις Άμεσες Πληρωμές θα βελτιώσει σημαντικά την καθημερινή ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων μας, επιτρέποντάς τους να στέλνουν και να λαμβάνουν πληρωμές ακαριαία, όλο το εικοσιτετράωρο. Αυτό θα καταστήσει τις συναλλαγές πιο ασφαλείς, με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών να υποχρεούνται να επαληθεύουν τον δικαιούχο που προορίζεται και να στέλνουν ειδοποίηση στον πληρωτή σε περίπτωση σφάλματος ή υποψίας απάτης. Θα παρακολουθούμε την εφαρμογή τους στα κράτη μέλη, ώστε όλοι να μπορούν να επωφεληθούν πλήρως από αυτούς τους νέους κανόνες».

Πηγή: ΟΤ