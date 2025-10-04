newspaper
Σάββατο 04 Οκτωβρίου 2025
Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές – Πώς θα λειτουργεί το IRIS
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Οκτωβρίου 2025

Έρχονται αλλαγές στις πληρωμές – Πώς θα λειτουργεί το IRIS

Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account-to-account σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

«Σπάσε» τη ρουτίνα: Τι είναι το «dabbling» και πώς μας ωφελεί;

Spotlight

Από την 1η Νοεμβρίου 2025 όλες οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα –φυσικά καταστήματα και e-shops– θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω IRIS, χρησιμοποιώντας QR κωδικό.

Το νέο μέτρο στοχεύει σε πιο γρήγορες, ασφαλείς και οικονομικές συναλλαγές, αλλά και σε καλύτερη φορολογική διαφάνεια.

Το IRIS επιτρέπει άμεσες πληρωμές account-to-account σε πραγματικό χρόνο, προσφέροντας ταυτόχρονα διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.

Πώς λειτουργεί το IRIS

Το IRIS είναι ένα σύστημα άμεσων πληρωμών (account-to-account), το οποίο επιτρέπει στον πελάτη να σκανάρει τον QR κωδικό με την εφαρμογή mobile banking της τράπεζάς του. Η συναλλαγή ολοκληρώνεται σε πραγματικό χρόνο, χωρίς μεσάζοντες ή πρόσθετες χρεώσεις. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν την είσπραξη σχεδόν άμεσα και επωφελούνται από μειωμένες προμήθειες συγκριτικά με τις πληρωμές με κάρτα.

Τα καταστήματα οφείλουν να ενημερώσουν τα POS τους ώστε να εμφανίζεται η επιλογή IRIS κατά την ολοκλήρωση της αγοράς. Σε περιπτώσεις παλιών POS, πρέπει να υπάρχει εκτυπωμένος QR κωδικός που ο πελάτης μπορεί να σκανάρει. Η ΑΑΔΕ θα ελέγχει τη συμμόρφωση και οι επιχειρήσεις που δεν τηρήσουν τη ρύθμιση ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις.

Τα οφέλη για τους καταναλωτές περιλαμβάνουν πιο άνετες συναλλαγές χωρίς χρήση κάρτας ή αριθμού CVV, μειωμένο ρίσκο απάτης και άμεση πληρωμή μέσω κινητού. Οι επιχειρήσεις, από την πλευρά τους, επωφελούνται από χαμηλότερες τραπεζικές χρεώσεις και ταχύτερη είσπραξη. Η διασύνδεση με τα συστήματα της ΔΙΑΣ συμβάλλει επίσης στη μεγαλύτερη διαφάνεια και φορολογική συμμόρφωση.

Ωστόσο, η εφαρμογή του συστήματος απαιτεί προσαρμογή των POS και των συστημάτων εκτύπωσης QR, με κόστος που επωμίζεται η επιχείρηση.

Η υποχρεωτική ενσωμάτωση του IRIS σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας.

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές μέσω IRIS το πρώτο οκτάμηνο του 2025 έφτασαν τα 68 εκα., από μόλις 787.000 την αντίστοιχη περίοδο του 2020 – μια αύξηση σχεδόν 86 φορές.

Πηγή: ot.gr

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Κόσμος
Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Τραμπ: Πόσο αληθινό είναι πως έχει γίνει… πρόεδρος της Ευρώπης;

Λιμάνια
Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

Λιμάνι Λαυρίου: Έξι επενδυτικά σχήματα στην τελική ευθεία

ΕΕΑ: «Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» – Ζητεί επιβολή τέλους στα δέματα
Shein - Temu 04.10.25

«Προϊόντα χαμηλού κόστους από τρίτες χώρες κατακλύζουν την αγορά» - Επιβολή τέλους στα δέματα ζητεί το ΕΕΑ

Μέσα από διαδικτυακές πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu εισέρχονται στην αγορά δέματα με πολύ φτηνά και αμφιβόλου ποιότητας προϊόντα που πλήττουν τον ανταγωνισμό, λέει η Επιτροπή Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Σύνταξη
Θεσσαλία: Αναβρασμός στον αγροτικό κόσμο από τα SMS του ΕΛΓΑ που ζητάει επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel
Αναβρασμός 04.10.25

Mε SMS ζητεί ο ΕΛΓΑ επιστροφή αποζημιώσεων για τον Daniel - «Φιάσκο» καταγγέλλουν βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύμφωνα με τον ΕΛΓΑ διαπιστώθηκε ότι προϊόντα που είχαν δηλωθεί ως ολοκληρωτικά κατεστραμμένα, εμφανίστηκαν αργότερα να παραδίδονται κανονικά στις αγορές - Αντιδράσεις από βουλευτές της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Golden Visa: Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας (Γραφήματα)
Έκρηξη ενδιαφέροντος 04.10.25

Το top 10 των χωρών που επενδύουν σε ακίνητα υψηλής αξίας μέσω της Golden Visa (Γραφήματα)

Κορυφαίος προορισμός η Ελλάδα για για επενδυτές που αναζητούν διαβατήριο προς την Ευρώπη - Στοιχεία του υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου για την Golden Visa

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων
ΕΛΣΤΑΤ 04.10.25

Σε χαμηλό 17ετίας η ανεργία, αλλά με πολλούς αστερίσκους – Αυξήθηκε η ανεργία των νέων

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ η ανεργία τον Αύγουστο μειώθηκε στο 8,1%, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2008. Όμως από τότε οι απασχολούμενοι έχουν μειωθεί σχεδόν κατά 257.000.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»
Aκρίβεια 03.10.25

Τα παράδοξα της στατιστικής: Φρενάρει ο πληθωρισμός, αυξάνονται τα νοικοκυριά που «μόλις τα βγάζουν πέρα»

O ετήσιος εναρμονισμένος πληθωρισμός «φρέναρε» τον Σεπτέμβριο στο 1,8%, από 3,1% τον Αύγουστο. Όμως σε μηνιαιο επιπεδο αυξήθηκε. Παράλληλα αυξήθηκαν στο 65% τα νοικοκυριά που μόλις τα βγάζουν πέρα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων
Στεγαστική κρίση 03.10.25

Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών: Δωράκι στους ιδιοκτήτες τα νέα μέτρα – Να μπει φραγμός στις αυξήσεις ενοικίων

Η επέκταση των φοροαπαλλαγών δεν θα κάνει τίποτα για τη στεγαστική κρίση, επιμένει ο Σύλλογος Προστασίας Ενοικιαστών. Προτείνει να μπει ανώτατο όριο στα ενοίκια μέχρι «να ισορροπήσει η αγορά».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Θεοδωρικάκος – Μπρατάκος: Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης
Τι άλλο συζητήθηκε 03.10.25

Το νέο παραγωγικό πρότυπο και η θεσμική σταθερότητα στο επίκεντρο της συνάντησης Θεοδωρικάκου - Μπρατάκου

Κεντρικό θέμα η εφαρμογή του νέου παραγωγικού προτύπου που θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και θα στηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Ολυμπιακός: Η Σχολή της Θεσσαλονίκης υποδέχτηκε την ανδρική ομάδα ενόψει του αγώνα με τον ΠΑΟΚ (pic+vid)

Ευχάριστη έκπληξη για την αποστολή του Ολυμπιακού στη Θεσσαλονίκη, καθώς την υποδέχθηκαν στο ξενοδοχείο τα παιδιά της «ερυθρόλευκης» Σχολής ποδοσφαίρου στην πόλη.

Σύνταξη
Μαρίσσα Λαιμού: Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της 30χρονης στο Λονδίνο – Στην Αθήνα η ταφή
Ελλάδα 04.10.25

Σε στενό οικογενειακό κύκλο η κηδεία της Μαρίσσας Λαιμού στο Λονδίνο - Στην Αθήνα η ταφή

Η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού κάνει λόγο για εγκληματικά λάθη που οδήγησαν στο θάνατό της και έχει κινήσει νομικές διαδικασίες για να διερευνηθεί εάν υπήρξε ιατρική αμέλεια

Σύνταξη
Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»
«Παρωδία» 04.10.25

Σήμερα, ο Κρις Σαράντον δεν θα αναλάμβανε τον ρόλο του στη θρυλική ταινία «Σκυλίσια μέρα»

Αν και είναι εξαιρετικά περήφανος για τον ρόλο που του χάρισε μια υποψηφιότητα για Όσκαρ, ο Κρις Σάραντον παραδέχτηκε ότι την σημερινή εποχή δεν θα μπορούσε να αναλάβει τον ρόλο μιας τρανς γυναίκας.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου
Κούρσα εξοπλισμών 04.10.25

Η Ευρώπη αντεπιτίθεται στον υβριδικό πόλεμο των drones – Θεωρεί ένοχη τη Ρωσία, μέχρι αποδείξεως του εναντίου

Ακόμα και χωρίς αδειάσειστες αποδείξεις οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι φωτογραφίζουν τη Ρωσία ως υπεύθυνη για τις πτησεις μη εξουδισοδοτημένων drones πάνω από αεροδρόμια και στρατιωτικές εγκατστάσεις.

Σύνταξη
To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία
Ποδόσφαιρο 04.10.25

To 6Χ6 η Μπάγερν, «κόλλησε» η Ντόρτμουντ – Ο Γιαννούλης νίκησε τον Κουλιεράκη στην ελληνική μονομαχία

Η Μπάγερν Μονάχου νίκησε με 3-0 στη Φρανφούρτη κι έφτασε τους 18 βαθμούς σε έξι αγωνιστικές στη Bundesliga. Νίκες για Λεβερκούζεν (2-0) και Άουγκσμπουργκ (3-1), ισοπαλία για τη Ντόρτμουντ.

Σύνταξη
Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών
Ελλάδα 04.10.25

Κολυδάς: Η μεγάλη αξία των φθινοπωρινών βροχών

Όπως λέει ο γνωστός μετεωρολόγος η σημασία των βροχών το Φθινόπωρο γίνεται μεγαλύτερη σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδατικοί πόροι παρουσιάζουν μεγάλες εποχικές διακυμάνσεις όπου το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά ξηρό.

Σύνταξη
LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ

LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης – Βιγιαρεάλ για την 8η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Τσέλσι – Λίβερπουλ 2-1: «Χρυσό τρίποντο» στο 90+5′ οι «μπλέ»! (vid) – Μόνη πρώτη η Άρσεναλ

Χάρη σε τέρμα που σημείωσε 18χρονος Εστεβάο στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων η Τσέλσι πήρε το ντέρμπι με τη Λίβερπουλ (2-1). Μόνη πρώτη στην κορυφή της Premier League η Άρσεναλ με 18 βαθμούς!

Σύνταξη
Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Σπάρτα Ρότερνταμ – Άγιαξ 3-3: Επιστροφή στο 90+7′ και βαθμός για τον «Αίαντα» (vid)

Παρά το γεγονός ότι ως το 73' ο Άγιαξ έχανε με 3-1 στο Ρότερνταμ από τη Σπάρτα, στο τέλος όμως ο αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League «έκλεψε» τον βαθμό της ισοπαλίας (3-3) με γκολ στο 90+7′!

Σύνταξη
Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε
Διατροφικές συνήθειες 04.10.25

Ευρώπη: Πώς η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» έμεινε στο… ράφι – Τι μπορούμε να αλλάξουμε

Τι συνέβη και η στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο» κατέληξε ανενεργή στην Ευρώπη; Επιστήμονες προειδοποιούν ότι αν δεν αλλάξουμε διατροφικές συνήθειες, θα υποφέρουμε κι εμείς και ο πλανήτης.

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ
Ποδόσφαιρο 04.10.25

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος ΝΠΣ

LIVE: ΑΕΛ – Βόλος. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Βόλος για την 6η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)
Ποδόσφαιρο 04.10.25

Πανσερραϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-1: «Ανάσα» για τους Σερραίους, ουραγοί οι Αρκάδες (vid)

Πολύτιμη εντός έδρας νίκη και πρώτη στη φετινή Super League, πέτυχε ο Πανσερραϊκός επί του Αστέρα Τρίπολης με 2-1. Έτσι άφησε τους Αρκάδες στην τελευταία θέση της βαθμολογίας,

Σύνταξη
Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Η Coca Cola φρέναρε το ΧΑ, πήρε το δρόμο του το ομόλογο της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, προσθέτει έσοδα ο AKTOR Group, το διπλό μέτωπο της Βρεττού, η γκρίνια στα σούπερ μάρκετ, ο μυστικός αγοραστής στην ΕΖΑ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

