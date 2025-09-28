newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 23:21
Αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
Σημαντική είδηση:
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Κυρίαρχες οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα – To 97% των χρηστών αγοράζει online
Οικονομία 28 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:30

Κυρίαρχες οι ψηφιακές πληρωμές στην Ελλάδα – To 97% των χρηστών αγοράζει online

Ενισχύεται η χρήση εναλλακτικών τρόπων αγορών. Σε ανοδική πορεία οι ψηφιακές πληρωμές, σύμφωνα με έρυνα της Nexi

Οι online συναλλαγές αποτελούν πλέον καθημερινότητα για τους Έλληνες, με το 97% των χρηστών του διαδικτύου να πραγματοποιεί αγορές με ψηφιακές πληρωμές, σύμφωνα με την Ετήσια Έκθεση Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Nexi Ελλάδος για το 2024.

Παράλληλα, οι πληρωμές με χρεωστικές κάρτες κυριαρχούν με 57% ακολουθούμενες από το PayPal (49%) – ενώ ανοδική πορεία σημειώνουν τα ψηφιακά πορτοφόλια (Apple Pay, Google Pay) Η ασφάλεια (71%), η ταχύτητα (56%) και η ευκολία χρήσης (49%) αναδεικνύονται ως οι σημαντικότεροι παράγοντες επιλογής μεθόδου πληρωμής.

Τι αγοράζουν

Αναφορικά με τις προτιμήσεις των καταναλωτών, η μόδα βρίσκεται στην κορυφή, με το 50% των καταναλωτών να αγοράζει είδη ένδυσης, ενώ ακολουθούν το φαγητό σε πακέτο και delivery (45%) και τα είδη φαρμακείου (37%). Παράλληλα, το 78% των χρηστών δηλώνει προτίμηση σε ελληνικά e-shops, με το 64% να λαμβάνει υπόψη τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των online αγορών του, δίνοντας έμφαση στη μείωση συσκευασιών (54%) και σε πιο φιλικές προς το περιβάλλον διαδικασίες επιστροφών (36%).

Τα συγκριτικά στοιχεία επιβεβαιώνουν την ταχεία ωρίμανση του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας. Πέρα από την ενίσχυση κατά 3 μονάδες του ποσοστού των χρηστών internet που πραγματοποιούν online αγορές, οι χρεωστικές κάρτες κατέγραψαν θεαματική αύξηση +48% (57% το 2024 έναντι 9% το 2023) και καθιερώθηκαν ως η κυρίαρχη μέθοδος πληρωμής. Παράλληλα, το PayPal ενισχύθηκε κατά 11%, ενώ τα ψηφιακά πορτοφόλια Apple/Google Pay σημείωσαν άνοδο κατά 12% αντίστοιχα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική των εναλλακτικών λύσεων πληρωμής.

Εντυπωσιακή είναι και η στροφή στα εγχώρια ηλεκτρονικά καταστήματα, με το ποσοστό των καταναλωτών που τα προτιμά να ανεβαίνει από 49% το 2023 σε 78% το 2024 (+29%).

Ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα

Η συνολική αξία των ηλεκτρονικών δαπανών εκτιμάται για το 2024 σε 29,4 δισ. ευρώ εκ των οποίων 9,1 δισ. αφορούν ταξίδια και διαμονή, 6,5 δισ. υπηρεσίες, 5,6 δισ. μόδα και ένδυση, 5,1 δισ. οικιακά είδη και 3,1 δισ. προϊόντα καθημερινής χρήσης. Με ισχυρό οικονομικό αποτύπωμα, το ηλεκτρονικό εμπόριο καθιερώνεται ως σημαντικός πυλώνας της ελληνικής οικονομίας.

«Τα αποτελέσματα της φετινής έρευνας επιβεβαιώνουν ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει πλέον καθιερωθεί ως κυρίαρχος τρόπος αγορών στην Ελλάδα», δήλωσε η Ελένη Αργυροπούλου, Head of Commercial της Nexi Ελλάδος. «Σε αυτό το δυναμικό περιβάλλον, η Nexi παραμένει αφοσιωμένη στην αποστολή της να επενδύει και να προσφέρει καινοτόμες και αξιόπιστες λύσεις ψηφιακών πληρωμών, που καλύπτουν τις αυξανόμενες ανάγκες της αγοράς. Μέσω προηγμένων τεχνολογιών, όπως η πλατφόρμα online πληρωμών Nexi XPay, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα των εμπόρων, προσφέροντάς τους εργαλεία που απλοποιούν τις συναλλαγές και βελτιώνουν την εμπειρία των πελατών τους. Παράλληλα, διασφαλίζουμε ένα ασφαλές, ευέλικτο και φιλικό προς τον χρήστη περιβάλλον για τους καταναλωτές, συμβάλλοντας στην περαιτέρω ανάπτυξη του ψηφιακού οικοσυστήματος στην Ελλάδα».

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Teleperformance για λογαριασμό της Nexi και αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης μελέτης που διεξάγεται σε χώρες όπου ο Όμιλος Nexi έχει παρουσία. Για την Ελλάδα, συμμετείχαν 2.604 χρήστες του διαδικτύου ηλικίας 18 έως 79 ετών.

Πηγή: ΟΤ

Σύνταξη
ΟΟΣΑ: Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Μεγάλο το χάσμα στην Ελλάδα 28.09.25

Γένους θηλυκού η άμισθη εργασία - Πόσες ώρες απασχολούνται μετά την δουλειά τους άνδρες και γυναίκες

Η χώρα μας βρίσκεται στην πρώτη τριάδα με τις χώρες στις οποίες οι γυναίκες εξακολουθούν να επωμίζονται τις περισσότερες ώρες σε άμισθη εργασία

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ReArm Europe: Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων – Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση
Είναι πολλά τα λεφτά 28.09.25

Η ευρωπαϊκή άμυνα και τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων - Η «καυτή πατάτα» στην ελληνική κυβέρνηση

Στο πλαίσιο της ανάγκης για μεγαλύτερη στρατηγική αυτονομία η Ευρώπη αλλάζει πολιτική με το ReArm Europe να δίνει έμφαση στον στρατηγικό εξοπλισμό και να προκαλεί ταυτόχρονα μεγάλες ανησυχίες για τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Χρυσός: Γιατί παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο – Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων
Το «τουρκικό χαρτοφυλάκιο» 28.09.25

Γιατί ο χρυσός παραμένει το πιο ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο - Το μειονέκτημα των πολύτιμων λίθων

Ο χρυσός είναι η καλύτερη προστασία σε οικονομική κρίση - Με την πάροδο των ετών, τα εξαιρετικά υψηλής ποιότητας διαμάντια που παράγονται σε εργαστήριο κατέστρεψαν την αγορά λόγω της πτώσης των τιμών

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Ακρίβεια: Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών – Τι περιμένουν οι καταναλωτές
Ακρίβεια 28.09.25

Καρότο και μαστίγιο στα σούπερ μάρκετ από το υπ. Ανάπτυξης για μειώσεις τιμών - Τι περιμένουν οι καταναλωτές

Σε εθελοντικές μειώσεις τιμών από τα σούπερ μάρκετ ποντάρει το υπ. Ανάπτυξης για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τι περιμένουν οι πολίτες από τη νέα Αρχή Προστασίας Καταναλωτή

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων
Μεγάλες επενδύσεις 28.09.25

Βρέχει χρήμα στην AI άνω των 20 τρισ. δολαρίων

Η κεφαλαιοποίηση των μεγάλων παικτών της AI ξεπερνά πλέον λογιστικά ακόμα και το ΑΕΠ της Κίνας - Μεγάλες επενδύσεις και προσδοκίες για ανάπτυξη φαρμάκων

Γιώργος Κανελλόπουλος
Κυβέρνηση: Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026
Δύο φάσεις 28.09.25

Στο τραπέζι έξτρα παροχές το 2026

Από το καλάθι της ΔΕΘ στο επόμενο κύμα παρεμβάσεων - Τι εξετάζει η κυβέρνηση - Πακέτο στήριξης για στέγη και εισφορές σε δύο φάσεις

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Οι πιο ακριβοπληρωμένοι παίκτες του NBA για τη σεζόν – Πόσα παίρνει ο Greek Freak

Μετά το χάλκινο της εθνικής, οι αθλητικές συζητήσεις στρέφονται στο μπάσκετ και στο κορυφαίο πρωτάθλημα NBA και φυσικά πολλοί σκέφτονται τις αστρονομικές αμοιβές των κορυφαίων παικτών

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
ΗΠΑ: Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ
Διεθνής Οικονομία 28.09.25

Νέο «χτύπημα» του Ντόναλντ Τραμπ κατά του διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ

Με ένα σκίτσο αποφάσισε να αναθερμάνει την κόντρα του με τον διοικητή της Fed Τζερόμ Πάουελ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, όπου δανείστηκε μια ατάκα από το ριάλιτι που τον έκανε αγαπητό

Σύνταξη
Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη
Αρνητικός αντίκτυπος 28.09.25

Δασμοί: Οι μισές αμερικανικές εταιρείες αναμένουν επιδείνωση των οικονομικών δεσμών με την Ευρώπη

H έρευνα του Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου στην Ευρωπαϊκή Ένωση έδειξε ότι οι δασμοί έχουν δημιουργήσει αρνητικό κλιμα στην αγορά και στις διατλαντικές εμπορικές σχέσεις

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
Βόρεια Κορέα 29.09.25

«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Σύνταξη
Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 29.09.25

To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Σύνταξη
Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Όλα τα γκολ από τα παιχνίδια της Super League (vid)

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Σύνταξη
«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
Τοξικός αλγόριθμος 28.09.25

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Γολγοθάς για Στάρμερ 28.09.25

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Σύνταξη
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα
Εκλογές 28.09.25

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Κυρώσεις ΟΗΕ 28.09.25

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Σύνταξη
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Ποδόσφαιρο 28.09.25

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
Κόσμος 28.09.25

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Σύνταξη
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Economist 28.09.25

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
Χωρίς διαβούλευση 28.09.25

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Σύνταξη
