Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103: Πήρε το ντέρμπι και πέτυχε πρώτη της νίκη στη Euroleague

Το πρώτο ντέρμπι ανάμεσα σε δυο ομάδες από το Ισραήλ σε επίπεδο Euroleague ήταν πολύ ισορροπημένο για τρία δεκάλεπτα. Ωστόσο, ένα… ξέσπασμα του Τζεφ Ντάουτιν που είχε 13 πόντους στην τελευταία περίοδο έκρινε την αναμέτρηση υπέρ της Μακάμπι Τελ Αβίβ με σκορ 103-90 επί της Χάποελ Τελ Αβίβ, για την 3η αγωνιστική της regular season της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Πρώτη ήττα για τη Χάποελ (2-1) και… γκρέμισμα από την κορυφή της βαθμολογίας, πρώτη νίκη για τη Μακάμπι φέτος στη Euroleague (1-2).

Το ματς για περίπου 35 λεπτά ήταν μάχη πόντο με πόντο. Οι δυο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ, το προβάδισμα άλλαξε χέρια πάνω από 10 φορές και τα πάντα έδειχναν ένα συναρπαστικό φινάλε.

Όμως, όλα άλλαξαν στο μέσον της τελευταίας περιόδου, όταν η Χάποελ υπέπεσε σε τρία συνεχόμενα επιθετικά φάουλ, ο Ντάουτιν Τζούνιορ πέτυχε 3/3 τρίποντα και η Μακάμπι έτρεξε σερί 13-0 για να εκτοξεύσει τη διαφορά για πρώτη φορά σε διψήφιο επίπεδο (87-74).

Ο Ντάουτιν ο οποίος μέχρι τότε δεν… υπήρχε στο ματς, όμως οι 9 συνεχόμενοι πόντοι του (13 συνολικά) έπαιξαν καταλυτικό ρόλο για τη νίκη 103-90 της Μακάμπι, που σούταρε με 58% στο τρίποντο (14/24).

Ο Μπρίσετ είχε 19 πόντους (2/2 τρίποντα), ο Λόνι Γουόκερ 20 (4/6) ο Ταμίρ Μπλατ 11 (3/3) τρίποντα και 7 ασίστ. Η Χάποελ είχε την υπεροχή στα ριμπάουντ (26-23) όμως ήταν σχετικά άστοχη από μακριά (9/26 τρίποντα).

Κορυφαίος ο Οτούρου με 15π. και 6/6 δίποντα, ενώ 18 πόντους είχε ο Μπράιαντ και 16 ο Μπλέικνι.

Τα δεκάλεπτα: 25-24, 45-45, 70-72, 90-103

ΧΑΠΟΕΛ (Ιτούδης): Μότλι 2, Τζόουνς 12 (1/5 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 3 ασίσρτ, 3 λάθη), Μπλέικνι 16 (4/6 τρίποντα), Μπράιαντ 18 (1/6 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Μάλκολμ 8 (1/1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ), Οντιάσε, Μίτσιτς 14 (2/4 τρίποντα, 4 ασίστ, 6 λάθη), Γουέινραϊτ 2, Οτούρου 15 (4 ριμπάουντ), Γκινάτ 3

ΜΑΚΑΜΠΙ (Κάτας): Χορντ 13 (1/3 τρίποντα, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Κλαρκ (0/3 τρίποντα, 5 ασίστ), Σάντος 6 (1), Γουόκερ 20 (3/7 δίποντα, 4/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 3 λάθη), Σόρκιν 12 (3 ριμπάουντ), Μπρισέτ 19 (2/2 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Ρέιμαν, Ντότιν 13 (3/5 τρίποντα, 3 ριμπαόυντ, 4 ασίστ), Λιφ 9, Μπλατ 11 (3/3 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 3 λάθη)