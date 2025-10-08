Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».
Συνεχίζονται οι αντιδράσεις για την δημιουργία ποδηλατόδρομου στη θέση υπάρχουσας σιδηροδρομικής διαδρομής. Ο Δήμος Καλαμάτας με ψήφισμα του τάσσεται κατά του σχεδιασμού για τη διαμόρφωση ποδηλατικής διαδρομής στο τμήμα του σιδηροδρομικού δικτύου «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Δήμου Καλαμάτας το ψήφισμα αναφέρει μεταξύ άλλων:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας κατά την 25/2025 συνεδρίασή του χθες, Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2025, αποδέχθηκε το ομόφωνο ψήφισμα της Δημοτικής Κοινότητας Καλαμάτας και ενέκρινε ομόφωνα το παρακάτω ψήφισμα:
«Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας, εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία και κατηγορηματική διαφωνία του για τους εν κρυπτώ προωθούμενους σχεδιασμούς, απουσία οποιασδήποτε ενημέρωσης και σχετικής διαβούλευσης με τις τοπικές κοινωνίες.
Το Δ.Σ. Καλαμάτας, επίσης, ενώνει τη φωνή του με Δήμους και φορείς της Περιφέρειας Πελοποννήσου στο κοινό αίτημα για την επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου στο υφιστάμενο δίκτυο».
