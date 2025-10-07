Μετατρέπεται σε ποδηλατόδρομο σιδηροδρομικό δίκτυο 244 χιλιομέτρων;

Ως απαξίωση απέναντι στους Αυτοδιοικητικούς φορείς χαρακτηρίζει ο Πέτρος Τατούλης σε ανάρτηση του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης την απόφαση της Κυβέρνησης να μετατρέψει το σιδηροδρομικό δίκτυο της Πελοποννήσου σε ποδηλατόδρομο μήκους 244 χλμ., της γραμμής Μέγαρα-Κόρινθος-Τρίπολη-Καλαμάτα.

Όπως υποστηρίζει, «η απόφαση αυτή σηματοδοτεί την καταστροφή της σιδηροδρομικής γραμμής, το θάνατο της επαναλειτουργίας του σιδηροδρόμου και την αποδόμηση μιας εθνικής υποδομής για την οποία έχουν δαπανηθεί εκατομμύρια ευρώ, χωρίς μάλιστα να έχει προηγηθεί καμία μελέτη σκοπιμότητας».

Ο πρώην περιφερειάρχης Πελοποννήσου, γράφει ότι ως Περιφερειακή Αρχή είχε αναλάβει πρωτοβουλίες για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επαναλειτουργίας του σιδηροδρομικού δικτύου ως τουριστικού τρένου, σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης ( ETH Zurich) μεταξύ άλλων και προσθέτει: «Δυστυχώς μετά το 2019 για επτά (7) ολόκληρα χρόνια δεν έγινε απολύτως τίποτα προς υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού».

Το θέμα στο περιφερειακό συμβούλιο

Στην ανάρτηση του ο Πέτρος Τατούλης αναφέρει επίσης: «Η παράταξη μας θεωρεί ότι πρέπει να υπάρξει άμεση ανατροπή στο ζήτημα της κατάργησης του σιδηρόδρομου και ακύρωση κάθε διαδικασίας για την κατασκευή ποδηλατοδρόμου. Το Περιφερειακό Συμβούλιο στην προηγουμένη συνεδρίαση αποφάσισε την συζήτηση του θέματος και για το λόγο αυτό αποστείλαμε έγγραφο προς τον Πρόεδρο με την ένδειξη του κατεπείγοντος, ελπίζοντας πως θα αντιληφθεί ότι η συνεδρίαση πρέπει να γίνει εντός της τρέχουσας εβδομάδας!»