Νέος ποδηλατόδρομος 5 χιλιομέτρων στον Άλιμο
Μια ευχάριστη είδηση για τους λάτρεις του ποδηλάτου έρχεται από τον Άλιμο.
Ευρείας κλίμακας έργο ανάπλασης ξεκίνησε στον Άλιμο πριν από λίγες ημέρες και αφορά την δημιουργία μεγάλου ποδηλατόδρομου, με ταυτόχρονη ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων κατά μήκος της διαδρομής του.
Πιο συγκεκριμένα, ο νέος ποδηλατόδρομος θα έχει μήκος 5 χιλιομέτρων, κάτι που τον κάνει έναν από τους μεγαλύτερους της Νότιας Αθήνας. Θα ξεκινάει από το Μετρό Αλίμου (Λεωφ. Βουλιαγμένης) και θα καταλήγει στην παραλία Αλίμου (Λεωφ. Ποσειδώνος), ενώνοντας έτσι τις δύο μεγάλες λεωφόρους για τους ποδηλάτες, σε μία ενιαία διαδρομή!
Ταυτόχρονα, κατά μήκος της διαδρομής του ποδηλατοδρόμου, θα πραγματοποιηθεί ανάπλαση του δημόσιου χώρου: κατασκευή νέων πεζοδρομίων με όδευση για τυφλούς και ράμπες ΑμεΑ, δημιουργία παρτεριών με αυτόματο πότισμα για περισσότερο πράσινο μέσα στην πόλη, διαμορφώσεις οδικής ασφάλειας (round-about και ασφαλείς υπερυψωμένες διαβάσεις πεζών), οδοφωτισμός και νέες θέσεις στάθμευσης, είναι οι κυριότερες από τις αλλαγές
Οδική ασφάλεια
Σύμφωνα με τον Δήμο Αλίμου, το έργο θα προσφέρει περισσότερο πράσινο, χώρο για το ποδήλατο, άνετο χώρο κίνησης για τους πεζούς με σεβασμό στα ΑμεΑ, πιο ασφαλής κυκλοφορία, πιο λειτουργική πόλη, περισσότερη ποιότητα ζωής για όλους.
Ήδη τα συνεργεία έχουν εγκατασταθεί στην οδό Ήρωος Μάτση (στο ύψος του γηπέδου Τραχώνων), ενώ το επόμενο διάστημα οι εργασίες θα επεκταθούν αμφίπλευρα, τόσο προς την οδό Ελ. Βενιζέλου, όσο και προς τη Λεωφόρο Ιωνίας.
*πηγή φωτογραφιών, δήμος Αλίμου
