Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 07.10.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Είναι πολλές οι αλλαγές που θέλεις να κάνεις και σήμερα θα σου σκάσουν όλες μαζί στο κεφάλι. Οπότε βάλτες σε μια σειρά πρώτα και μετά ξεκίνα. Εννοείται πως πρέπει να τα δρομολογήσεις όλα ένα- ένα και όχι ταυτόχρονα, γιατί νευρικό δεν σε συμπαθεί κανείς, έτσι; Επεξεργάσου τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ώστε να κόψεις από αυτές που πρέπει.
DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος και απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου, γιατί εύκολα μπορείς να βγεις εκτός από προϋπολογισμού. Μην κινηθείς παρορμητικά κι έντονα νομίζοντας πως έτσι θα δεις τα όνειρά σου να προχωρούν μπροστά πιο γρήγορα. Μην είσαι βιαστικός γενικώς. Μην αφήσεις το πείσμα σου να λειτουργήσει ως εμπόδιο.
Ταύρος
DO’S: Προετοιμάσου για τις αποκαλύψεις παρασκηνιακών σκηνικών που θα συμβούν, γιατί θα είναι πολλές. Αφού λοιπόν θα μάθεις τι παίζεται πίσω από την πλάτη σου, γιατί δε φροντίζεις να αναπροσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου; Ακόμα και κάποια από τα πλάνα σου μην σου πω. Αλλαγές απαιτούνται γενικώς στις διαπροσωπικές σχέσεις σου.
DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα όσα σου συμβαίνουν λογικά. Μην είσαι απότομος, ακόμα και τις στιγμές που νιώθεις κάποιους να σε ανταγωνίζονται. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου και μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί πολλά θα αλλάξουν και θα εκτεθείς εσύ.
Δίδυμοι
DO’S: Τόσο καιρό βιώνεις μια κάποια ένταση μέσα στις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείσαι μεν, ωστόσο προσπάθησε να αφήσεις και καμία κουβέντα να πέσει κάτω, ναι; Σταμάτα να είσαι μονίμως στην τσίτα, γιατί αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται πια. Αποφάσισε να διώξεις ορισμένα άτομα από τη ζωή σου, απλά απόφυγε να το κάνεις με νεύρα.
DON’TS: Μην πιέζεις κάποιες καταστάσεις νομίζοντας πως έτσι θα προχωρήσουν γρηγορότερα τα πλάνα σου. Μη βιάζεσαι, γιατί δεν είσαι καθόλου προετοιμασμένος γενικώς. Κοινώς μη γίνεσαι ανυπόμονος. Μην ξεσπάς τα νεύρα σου όπου να’ ναι. Μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί και θα κουραστείς, αλλά και θα χάσεις τη λογική σου.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο όμως και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, καθώς και τα δυο θέλουν δουλειά. Δέξου συμβουλές από αυτούς που προτίθενται να στις παρέχουν. Απόφυγε να δικαιολογήσεις- υπερασπιστείς ορισμένους δικούς σου ανθρώπους, γιατί μπορεί να εκτεθείς στο τέλος. Απόφυγε και τα σενάρια και την καχυποψία.
DON’TS: Μην αφήσεις τις εξελίξεις να οδηγήσουν σε έντονα σκηνικά ή ακόμα και σε ρήξη με ορισμένους. Μην απογοητευτείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά που θα αποκαλυφθούν, αλλά μη διστάσεις να βρεις το link μεταξύ αυτών και των σκηνικών που έχουν ήδη προηγηθεί. Μην πάρεις κατάκαρδα αυτά που θα ακούσεις από τους ανώτερούς σου.
Λέων
DO’S: Ορισμένα σκηνικά θα έρθουν ξανά στην επιφάνεια, μόνο και μόνο για να βρεις έναν τρόπο να τα διαχειριστείς επιτέλους. Απλά ήρεμα και με σύνεση, ναι; Προσπάθησε να βρεις μια διέξοδο στα θέματά σου γενικώς- ακόμα κι αν αυτό δεν ευνοείται- για να μπορέσεις να ηρεμήσεις. Πάρε αποστάσεις για να δεις τι τριγκάρει τα άσχημα συναισθήματά σου.
DON’TS: Μην αφήσεις την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ εσού και κάποιων μελών των ομάδων που είσαι μέλος να χαλάσει εντελώς τις συνεννοήσεις σας. Μην αφήνεις τους φόβους σου για παρασκήνιο να σε κάνουν ακραία καχύποπτο με όλους. Μην θέλεις να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο, γιατί αυτό θα προκαλέσει καυγάδες.
Παρθένος
DO’S: Εστίασε τόσο στα trust issues, όσο και στις φοβίες ή τα άγχη σου. Όχι μόνο εκεί, αλλά και στα οικονομικά, καθώς αυτό είναι κάτι που σε προβληματίζει αρκετά, σωστά; Αν όμως σε προβληματίζει και η στάση ορισμένων δικών σου ανθρώπων, τότε εξέτασε μήπως πρέπει να κόψεις από αυτούς. Ωστόσο μπορεί να έχουν κάτι να σου προσφέρουν. Άρα δες το.
DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις κινήσεις που θες να κάνεις, αλλά ούτε και στις αποφάσεις που θες να πάρεις όσον αφορά το μέλλον των οικονομικών σου. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος και ανοιχτός. Πάντως δεν πρέπει να αφήσεις το άγχος να σου αποσπάσει την προσοχή.
Ζυγός
DO’S: Βάλτα όλα κάτω και δες ποιοι από τον κύκλο σου σου προκαλούν άγχος και νεύρα. Αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει η Πανσέληνος και μάλιστα ξαφνικά, οπότε βιάσου να το κάνεις εσύ πρώτος. Κλείσε κάποιους κύκλους, ακόμα κι αν έχεις αμφιβολίες, προκειμένου να ηρεμήσεις κάπως. Προσοχή απαιτούν οι όροι των οικονομικών σου συμφωνιών.
DON’TS: Μην υπογράψεις κάτι την τελευταία στιγμή και χωρίς να το έχεις εξετάσει προσεκτικά, γιατί όλο και κάτι μπορεί να αλλάξει εντελώς ξαφνικά. Μην είσαι έντονος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς και μην επιμένεις τόσο σε αυτά που πιστεύεις και λες, γιατί μπορεί και να εκτεθείς. Μην αφήσεις όμως κανένα να σου βάλει φρένο με όσα σου πει.
Σκορπιός
DO’S: Εστίασε στα της καθημερινότητας, της δουλειάς και της υγείας σου. Ας πούμε στη δουλειά υπάρχουν διάφορα που σε έχουν κουράσει τελευταία, αλλά πρέπει να αποφύγεις τις απότομες κινήσεις, γιατί δεν θα γλιτώσεις τους καυγάδες. Σταμάτα να είσαι σε μια μόνιμη τσίτα, γιατί αυτό θα σε οδηγεί μόνο στο να χάνεις διαρκώς την ψυχραιμία σου.
DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις κάποια πράγματα της καθημερινότητας, ώστε να περνάς λίγο καλύτερα. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη διατροφή σου. Μην είσαι απρόσεκτος, αν επιχειρήσεις να κλείσεις κάποια συμφωνία. Μη μιλήσεις έντονα και αφιλτράριστα. Αλλά αν χρειαστεί, τότε μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις από ορισμένους.
Τοξότης
DO’S: Βγάλε τη δημιουργικότητά σου προς τα έξω για να ξεφύγεις λίγο από τη ρουτίνα σου. Έστω προσπάθησέ το. Δώσε νέα πνοή στην καθημερινότητά σου, απλά όχι με απότομο κι έντονο τρόπο, έτσι; Εκφράσου με τον σωστό τρόπο, ώστε να αποφύγεις να πάρεις αχρείαστες αποστάσεις είτε από κάποιους συναδέλφους σου είτε από το αμόρε.
DON’TS: Μην επηρεαστείς από διάφορα σχόλια ή και κινήσεις που θα παρατηρήσεις να γίνονται κάπως πιο παρασκηνιακά. Γενικώς δηλαδή μην θεωρείς πως διαρκώς παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια εις βάρος σου. Είπαμε! Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μη γλυκαθείς από αυτούς που θα σου την πέσουν, απλά και μόνο για να μην είσαι μπακούρι.
Αιγόκερως
DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν κάποιο σπίτι ή ακίνητο για να τα διευθετήσεις. Ή μπορείς να ψαχτείς παραπάνω σχετικά με αυτό, καθώς είναι κάτι που σε απασχολεί τελευταία. Στα επαγγελματικά, ίσως κάποιες συμφωνίες επανέλθουν με ευνοϊκότερους όρους αυτή τη φορά. Άρπαξε αυτή την ευκαιρία λοιπόν. Αν δεν ισχύει αυτό, τότε άστο να φύγει.
DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη στο σπίτι με την οικογένειά σου και ειδικά όχι για ανούσια μικροπράγματα, έτσι; Από την άλλη, όμως και στην παρέα σου η συνεννόηση δεν θα είναι τόσο εύκολη, οπότε μην είσαι εντελώς απρόσεκτος κι εσύ σε αυτά που λες. Ωστόσο μην εμπιστεύεσαι και τους πάντες. Έστω όχι αυτούς που δεν στο βγάζουν με την πρώτη.
Υδροχόος
DO’S: Βρες τρόπους για να ξεκολλήσεις από τα στερεότυπα που σε κρατάνε πίσω. Μπορείς να λειτουργήσεις λίγο πιο αυτόνομα με το να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός. Στα επαγγελματικά, εστίασε μόνο σε όσα σε αφορούν άμεσα και σταμάτα να ασχολείσαι με τις υποθέσεις των άλλων, γιατί αυτή σου η τάση θα σου αποσπάσει την προσοχή. Το θες αυτό;
DON’TS: Μην επιμένεις μόνο σε όσα λες και μην κλείνεις τα αυτιά σου όταν προσπαθούν να σου μιλήσουν οι άλλοι, γιατί αυτό θα προκαλέσει ένταση γύρω σου. Μην επηρεαστείς όμως και από όλες τις απόψεις που θα ακούσεις. Αντιθέτως εστίασε μόνο σε αυτές που αποτελούν ωφέλιμο feedback. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.
Ιχθύες
DO’S: Επικεντρώσου στα ερωτικά και στα οικονομικά, γιατί η ένταση και στα δυο μέτωπα θα είναι αρκετή. Στα ερωτικά, πρώτα σκέψου αν μπορείς να στηρίξεις μία σχέση και μετά προχώρα στη δημιουργία της. Φίλτραρε σωστά όσα ακούς, γιατί θα υπάρξουν πολλοί που θα προσπαθήσουν να σου επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις. Προσοχή στο παρασκήνιο.
DON’TS: Μην αγχωθείς ακραία από κάποια ξαφνικά έξοδα που θα προκύψουν σχετικά με το σπίτι παρότι θα σε βγάλουν εκτός budget. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς και μην ξεσπάς τα νεύρα σου στους δικούς σου ανθρώπους, όπως οικογένεια, φίλους ή αμόρε, γιατί τότε δεν θα γλιτώσεις τους καυγάδες ή τα παράπονα.
- Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
- Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
- ΗΠΑ: Στο πλευρό της Ρωσίας στην Ουκρανία πολεμούν 5.000 Κουβανοί, λέει η Ουάσινγκτον
- Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 07.10.2025]
- Νέα γραφεία και ρεκόρ διανομής εσόδων η λίγκα της Πορτογαλίας
- Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις