magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 07.10.2025]
Ημερήσια 07 Οκτωβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τρίτη 07.10.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Είναι πολλές οι αλλαγές που θέλεις να κάνεις και σήμερα θα σου σκάσουν όλες μαζί στο κεφάλι. Οπότε βάλτες σε μια σειρά πρώτα και μετά ξεκίνα. Εννοείται πως πρέπει να τα δρομολογήσεις όλα ένα- ένα και όχι ταυτόχρονα, γιατί νευρικό δεν σε συμπαθεί κανείς, έτσι; Επεξεργάσου τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ώστε να κόψεις από αυτές που πρέπει.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος και απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου, γιατί εύκολα μπορείς να βγεις εκτός από προϋπολογισμού. Μην κινηθείς παρορμητικά κι έντονα νομίζοντας πως έτσι θα δεις τα όνειρά σου να προχωρούν μπροστά πιο γρήγορα. Μην είσαι βιαστικός γενικώς. Μην αφήσεις το πείσμα σου να λειτουργήσει ως εμπόδιο.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Προετοιμάσου για τις αποκαλύψεις παρασκηνιακών σκηνικών που θα συμβούν, γιατί θα είναι πολλές. Αφού λοιπόν θα μάθεις τι παίζεται πίσω από την πλάτη σου, γιατί δε φροντίζεις να αναπροσαρμόσεις λίγο τις κινήσεις σου; Ακόμα και κάποια από τα πλάνα σου μην σου πω. Αλλαγές απαιτούνται γενικώς στις διαπροσωπικές σχέσεις σου.

DON’TS: Μην χάσεις την ψυχραιμία σου, γιατί τότε δεν θα μπορέσεις να διαχειριστείς τα όσα σου συμβαίνουν λογικά. Μην είσαι απότομος, ακόμα και τις στιγμές που νιώθεις κάποιους να σε ανταγωνίζονται. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου και μην πάρεις μέρος σε παρασκηνιακές συζητήσεις, γιατί πολλά θα αλλάξουν και θα εκτεθείς εσύ.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Τόσο καιρό βιώνεις μια κάποια ένταση μέσα στις ομάδες στις οποίες δραστηριοποιείσαι μεν, ωστόσο προσπάθησε να αφήσεις και καμία κουβέντα να πέσει κάτω, ναι; Σταμάτα να είσαι μονίμως στην τσίτα, γιατί αυτό έχει αρχίσει να φαίνεται πια. Αποφάσισε να διώξεις ορισμένα άτομα από τη ζωή σου, απλά απόφυγε να το κάνεις με νεύρα.

DON’TS: Μην πιέζεις κάποιες καταστάσεις νομίζοντας πως έτσι θα προχωρήσουν γρηγορότερα τα πλάνα σου. Μη βιάζεσαι, γιατί δεν είσαι καθόλου προετοιμασμένος γενικώς. Κοινώς μη γίνεσαι ανυπόμονος. Μην ξεσπάς τα νεύρα σου όπου να’ ναι. Μην πέσεις στην παγίδα της υπερανάλυσης, γιατί και θα κουραστείς, αλλά και θα χάσεις τη λογική σου.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε τόσο στα επαγγελματικά όσο όμως και στην εικόνα που βγάζεις προς τα έξω, καθώς και τα δυο θέλουν δουλειά. Δέξου συμβουλές από αυτούς που προτίθενται να στις παρέχουν. Απόφυγε να δικαιολογήσεις- υπερασπιστείς ορισμένους δικούς σου ανθρώπους, γιατί μπορεί να εκτεθείς στο τέλος. Απόφυγε και τα σενάρια και την καχυποψία.

DON’TS: Μην αφήσεις τις εξελίξεις να οδηγήσουν σε έντονα σκηνικά ή ακόμα και σε ρήξη με ορισμένους. Μην απογοητευτείς από τα παρασκηνιακά σκηνικά που θα αποκαλυφθούν, αλλά μη διστάσεις να βρεις το link μεταξύ αυτών και των σκηνικών που έχουν ήδη προηγηθεί. Μην πάρεις κατάκαρδα αυτά που θα ακούσεις από τους ανώτερούς σου.

Λέων

Λέων

DO’S: Ορισμένα σκηνικά θα έρθουν ξανά στην επιφάνεια, μόνο και μόνο για να βρεις έναν τρόπο να τα διαχειριστείς επιτέλους. Απλά ήρεμα και με σύνεση, ναι; Προσπάθησε να βρεις μια διέξοδο στα θέματά σου γενικώς- ακόμα κι αν αυτό δεν ευνοείται- για να μπορέσεις να ηρεμήσεις. Πάρε αποστάσεις για να δεις τι τριγκάρει τα άσχημα συναισθήματά σου.

DON’TS: Μην αφήσεις την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα που επικρατεί μεταξύ εσού και κάποιων μελών των ομάδων που είσαι μέλος να χαλάσει εντελώς τις συνεννοήσεις σας. Μην αφήνεις τους φόβους σου για παρασκήνιο να σε κάνουν ακραία καχύποπτο με όλους. Μην θέλεις να έχεις πάντα εσύ τον τελευταίο λόγο, γιατί αυτό θα προκαλέσει καυγάδες.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Εστίασε τόσο στα trust issues, όσο και στις φοβίες ή τα άγχη σου. Όχι μόνο εκεί, αλλά και στα οικονομικά, καθώς αυτό είναι κάτι που σε προβληματίζει αρκετά, σωστά; Αν όμως σε προβληματίζει και η στάση ορισμένων δικών σου ανθρώπων, τότε εξέτασε μήπως πρέπει να κόψεις από αυτούς. Ωστόσο μπορεί να έχουν κάτι να σου προσφέρουν. Άρα δες το.

DON’TS: Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις κινήσεις που θες να κάνεις, αλλά ούτε και στις αποφάσεις που θες να πάρεις όσον αφορά το μέλλον των οικονομικών σου. Μην αγνοείς τις λεπτομέρειες που συναντάς γύρω σου. Μη διστάσεις να γίνεις λίγο πιο ευέλικτος και ανοιχτός. Πάντως δεν πρέπει να αφήσεις το άγχος να σου αποσπάσει την προσοχή.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Βάλτα όλα κάτω και δες ποιοι από τον κύκλο σου σου προκαλούν άγχος και νεύρα. Αν δεν το κάνεις εσύ, θα το κάνει η Πανσέληνος και μάλιστα ξαφνικά, οπότε βιάσου να το κάνεις εσύ πρώτος. Κλείσε κάποιους κύκλους, ακόμα κι αν έχεις αμφιβολίες, προκειμένου να ηρεμήσεις κάπως. Προσοχή απαιτούν οι όροι των οικονομικών σου συμφωνιών.

DON’TS: Μην υπογράψεις κάτι την τελευταία στιγμή και χωρίς να το έχεις εξετάσει προσεκτικά, γιατί όλο και κάτι μπορεί να αλλάξει εντελώς ξαφνικά. Μην είσαι έντονος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς και μην επιμένεις τόσο σε αυτά που πιστεύεις και λες, γιατί μπορεί και να εκτεθείς. Μην αφήσεις όμως κανένα να σου βάλει φρένο με όσα σου πει.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Εστίασε στα της καθημερινότητας, της δουλειάς και της υγείας σου. Ας πούμε στη δουλειά υπάρχουν διάφορα που σε έχουν κουράσει τελευταία, αλλά πρέπει να αποφύγεις τις απότομες κινήσεις, γιατί δεν θα γλιτώσεις τους καυγάδες. Σταμάτα να είσαι σε μια μόνιμη τσίτα, γιατί αυτό θα σε οδηγεί μόνο στο να χάνεις διαρκώς την ψυχραιμία σου.

DON’TS: Μη διστάσεις να βελτιώσεις κάποια πράγματα της καθημερινότητας, ώστε να περνάς λίγο καλύτερα. Αυτό μπορεί να σχετίζεται με τη διατροφή σου. Μην είσαι απρόσεκτος, αν επιχειρήσεις να κλείσεις κάποια συμφωνία. Μη μιλήσεις έντονα και αφιλτράριστα. Αλλά αν χρειαστεί, τότε μη διστάσεις να πάρεις κάποιες αποστάσεις από ορισμένους.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Βγάλε τη δημιουργικότητά σου προς τα έξω για να ξεφύγεις λίγο από τη ρουτίνα σου. Έστω προσπάθησέ το. Δώσε νέα πνοή στην καθημερινότητά σου, απλά όχι με απότομο κι έντονο τρόπο, έτσι; Εκφράσου με τον σωστό τρόπο, ώστε να αποφύγεις να πάρεις αχρείαστες αποστάσεις είτε από κάποιους συναδέλφους σου είτε από το αμόρε.

DON’TS: Μην επηρεαστείς από διάφορα σχόλια ή και κινήσεις που θα παρατηρήσεις να γίνονται κάπως πιο παρασκηνιακά. Γενικώς δηλαδή μην θεωρείς πως διαρκώς παίζονται παρασκηνιακά παιχνίδια εις βάρος σου. Είπαμε! Στα ερωτικά, αν είσαι ελεύθερος, μη γλυκαθείς από αυτούς που θα σου την πέσουν, απλά και μόνο για να μην είσαι μπακούρι.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Εστίασε στα θέματα που αφορούν κάποιο σπίτι ή ακίνητο για να τα διευθετήσεις. Ή μπορείς να ψαχτείς παραπάνω σχετικά με αυτό, καθώς είναι κάτι που σε απασχολεί τελευταία. Στα επαγγελματικά, ίσως κάποιες συμφωνίες επανέλθουν με ευνοϊκότερους όρους αυτή τη φορά. Άρπαξε αυτή την ευκαιρία λοιπόν. Αν δεν ισχύει αυτό, τότε άστο να φύγει.

DON’TS: Μην έρθεις σε ρήξη στο σπίτι με την οικογένειά σου και ειδικά όχι για ανούσια μικροπράγματα, έτσι; Από την άλλη, όμως και στην παρέα σου η συνεννόηση δεν θα είναι τόσο εύκολη, οπότε μην είσαι εντελώς απρόσεκτος κι εσύ σε αυτά που λες. Ωστόσο μην εμπιστεύεσαι και τους πάντες. Έστω όχι αυτούς που δεν στο βγάζουν με την πρώτη.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Βρες τρόπους για να ξεκολλήσεις από τα στερεότυπα που σε κρατάνε πίσω. Μπορείς να λειτουργήσεις λίγο πιο αυτόνομα με το να γίνεις λίγο πιο δημιουργικός. Στα επαγγελματικά, εστίασε μόνο σε όσα σε αφορούν άμεσα και σταμάτα να ασχολείσαι με τις υποθέσεις των άλλων, γιατί αυτή σου η τάση θα σου αποσπάσει την προσοχή. Το θες αυτό;

DON’TS: Μην επιμένεις μόνο σε όσα λες και μην κλείνεις τα αυτιά σου όταν προσπαθούν να σου μιλήσουν οι άλλοι, γιατί αυτό θα προκαλέσει ένταση γύρω σου. Μην επηρεαστείς όμως και από όλες τις απόψεις που θα ακούσεις. Αντιθέτως εστίασε μόνο σε αυτές που αποτελούν ωφέλιμο feedback. Μην είσαι απρόσεκτος στις μετακινήσεις σου.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Επικεντρώσου στα ερωτικά και στα οικονομικά, γιατί η ένταση και στα δυο μέτωπα θα είναι αρκετή. Στα ερωτικά, πρώτα σκέψου αν μπορείς να στηρίξεις μία σχέση και μετά προχώρα στη δημιουργία της. Φίλτραρε σωστά όσα ακούς, γιατί θα υπάρξουν πολλοί που θα προσπαθήσουν να σου επιβάλλουν τις δικές τους απόψεις. Προσοχή στο παρασκήνιο.

DON’TS: Μην αγχωθείς ακραία από κάποια ξαφνικά έξοδα που θα προκύψουν σχετικά με το σπίτι παρότι θα σε βγάλουν εκτός budget. Μη γίνεις έντονος στον τρόπο με τον οποίο επικοινωνείς και μην ξεσπάς τα νεύρα σου στους δικούς σου ανθρώπους, όπως οικογένεια, φίλους ή αμόρε, γιατί τότε δεν θα γλιτώσεις τους καυγάδες ή τα παράπονα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

Προϋπολογισμός: Πού θα κυμανθούν οι αυξήσεις μισθών και συντάξεων

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

Γιατί ονειρευόμαστε; Η επιστήμη απαντά

World
Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

Γαλλία: Νέες προειδοποιήσεις από τους οίκους αξιολόγησης

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ
«Τρικυμίες» 06.10.25

Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί - και, μια ερώτηση περί διαζυγίου δεν άργησε να έρθει.

Σύνταξη
Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός
Live in Style 06.10.25

Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, υιοθέτησε ένα στιλ εμπνευσμένο από την ταινία Top Gun κατά την επίσκεψή της στον Ναυτικό Σταθμό Νόρφολκ στη Βιρτζίνια την Κυριακή, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Salute to the Fleet για τον εορτασμό της 250ης επετείου της βάσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
«Βανδαλισμός» 06.10.25

Η Amazon αφαίρεσε τα όπλα από τις αφίσες του Τζέιμς Μποντ – Kατακραυγή και meme στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Πολλοί λάτρεις του 007 υποστήριξαν ότι οι τροποποιημένες εικόνες που κυκλοφόρησε η Amazon, προοικονομούν το δυσοίωνο μέλλον του Τζέιμς Μποντ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»
Black mirror 06.10.25

Υποτακτικές, πρόθυμες για όλα: Πώς οι AI ερωμένες καλλιεργούν το νέο σεξισμό – «Σκοτεινή ψηφιακή αγάπη»

Η ραγδαία ανάπτυξη των ιστοσελίδων που προσφέρουν AI ερωμένες έναντι μηνιαίας συνδρομής έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κύκλους των υπερασπιστών των δικαιωμάτων των γυναικών σημειώνει ο The Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις
Fizz 06.10.25

Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις

Ότι είναι persona non grata στη Βρετανία εδώ και μια πενταετία είναι γνωστό. Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τον τίτλο της πιο αντιπαθητικής μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» – Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών
Τρίχες 06.10.25

«Το σάπιο καλαμπόκι του Τραμπ», «η ακαμψία της χωρίστρας του Στάρμερ» - Τι μαρτυρούν τα μαλλιά των ηγετών

Από το άκαμπτο χτένισμα του Κιρ Στάρμερ μέχρι τα λαμπερά μαλλιά του κινήματος Maga στο ίνσταγκραμ, η κόμη ενός πολιτικού μπορεί να πει πολλά – «λέει πολλά για αυτά που πρεσβεύει όσο και για τις επικρατούσες πολιτικές τάσεις» σχολιάζει η Ellie Violet Bramley στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν
Αντίχειρας ψηλά 06.10.25

Το ντεμπούτο του Pierpaolo Piccioli στoν Balenciaga έκανε πολλές καρδιές να σκιρτήσουν

Μέσα σε μια θάλασσα από «ντεμπούτα» σχεδιαστών στην τρέχουσα Εβδομάδα Μόδας (συμπεριλαμβανομένων των Loewe, Mugler, Margiela και Dior), ο Pierpaolo Piccioli αποκάλυψε τελικά τη νέα του προσέγγιση για τον οίκο Balenciaga απομακρύνοντας την σκληρότητα του Demna.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βενεζουέλα: Προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους
Κόσμος 07.10.25

Η Βενεζουέλα προειδοποίησε τις ΗΠΑ για ενδεχόμενη επίθεση ακροδεξιών στην πρεσβεία τους

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Βουλής της χώρας, οι αρχές στη Βενεζουέλα τέθηκαν σε συναγερμό έπειτα από σχέδιο επίθεσης ακροδεξιών στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας.

Σύνταξη
Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO
Τετραετής θητεία 07.10.25

Γαλλία: Ο Χαλίντ Ελ Ενάνι θα είναι ο γενικός διευθυντής της UNESCO

Ο Ενάνι, πρώην υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου επελέγη να είναι ο νέος διευθυντής της UNESCO. Θα γίνει ο πρώτος επικεφαλής της UNESCO από αραβική χώρα και μόλις ο δεύτερος Αφρικανός.

Σύνταξη
Κριστίν Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία
Κόσμος 06.10.25

Μήνυμα Λαγκάρντ: Η ΕΕ οφείλει να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο για τα δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία

Οποιαδήποτε απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την αξιοποίηση δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πρέπει να είναι σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο, δήλωσε η Κριστίν Λαγκάρντ.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες
Κόσμος 06.10.25

Αυστραλία: Ο ομογενής Αρτέμιος Μίντζας που αιματοκύλισε το Κρόιντον Παρκ – Πυροβολούσε αδιακρίτως για δύο ώρες

Μετά τη σύλληψή του ο Αρτέμιος Μίντζας συνεργάζεται πλήρως με τους ανακριτές, οι οποίοι χαρακτήρισαν «απίστευτο» το γεγονός ότι κανείς δεν έχασε τη ζωή του από το περιστατικό.

Σύνταξη
Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ
«Τρικυμίες» 06.10.25

Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί - και, μια ερώτηση περί διαζυγίου δεν άργησε να έρθει.

Σύνταξη
Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Εθνική Ελλάδας: Υπό βροχή η πρώτη προπόνηση ενόψει Σκωτίας (pics+vids)

Άρχισε η προετοιμασία της Εθνικής, αρχικά για το παιχνίδι κόντρα στην Σκωτία (09/10, 21:45) και στη συνέχεια για τη Δανία (12/10, 21:45) στο πλαίσιο των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.

Σύνταξη
Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)
Μπάσκετ 06.10.25

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Μην ανεβάσετε ξανά τα παιδιά μου σε καμία πλατφόρμα… Φτάνει!» (pic)

Με ανάρτησή του ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ξέσπασε για δημοσιεύματα που αφορούν την οικογένειά του, ζητώντας να μην «ανεβάσει» ποτέ κανείς ξανά τα παιδιά του στα social media.

Σύνταξη
Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται
Μπάσκετ 06.10.25

Μεγάλες αλλαγές στη Euroleague ενόψει: Το νέο φορμάτ που εξετάζεται

Την αύξηση του αριθμού των ομάδων της Euroleague σε 24 ομάδες και τη δημιουργία δύο περιφερειών εξετάζουν σοβαρά οι ιθύνοντες της διοργάνωσης. Η σημαντική συνάντηση με FIBA, NBA που θα κρίνει πολλά.

Σύνταξη
Κίνα: To υπερ-ραντάρ που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα
Αεράμυνα 06.10.25

To υπερ-ραντάρ της Κίνας που είναι ικανό να εντοπίζει 1000 πυραύλους ταυτόχρονα

Μια ερευνητική ομάδα από την Κίνα ισχυρίζεται ότι έχει αναπτύξει ένα πλήρως λειτουργικό, πρωτότυπο, σύστημα επεξεργασίας δεδομένων που θα μπορούσε να επιτρέψει στη χώρα να ανιχνεύει και να ανταποκρίνεται σε εναέριες απειλές.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός
Live in Style 06.10.25

Μελάνια Τραμπ όπως Top Gun: Στρατιωτικές ιαχές, leather πατριωτισμός

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, υιοθέτησε ένα στιλ εμπνευσμένο από την ταινία Top Gun κατά την επίσκεψή της στον Ναυτικό Σταθμό Νόρφολκ στη Βιρτζίνια την Κυριακή, στο πλαίσιο της εκδήλωσης Salute to the Fleet για τον εορτασμό της 250ης επετείου της βάσης

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γάζα: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις – Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο
Τα μεγαλύτερα «αγκάθια» 06.10.25

Σε εξέλιξη το μεγάλο παζάρι στο Κάιρο: Τα εμπόδια που μπορούν να εκτροχιάσουν τις διαπραγματεύσεις για τη Γάζα

Ο Τραμπ απειλεί με ακόμη μεγαλύτερη αιματοχυσία σε περίπτωση αποτυχίας σύναψης συμφωνίας, ενώ το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στη Γάζα - Το μέλλον της Χαμάς ένα από τα κομβικά ζητήματα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!
Ποδόσφαιρο 06.10.25

Ηρακλής: Έβαλε πρόστιμο σε παίκτη επειδή υπέπεσε σε λάθος την ώρα του αγώνα!

Η ΠΑΕ Ηρακλής ενημέρωσε πως τιμώρησε ποδοσφαιριστή της πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ για λάθος που έκανε στο παιχνίδι με τον Νέστο Χρυσούπολης - Θα διπλασιαστεί το ποσό στο επόμενο λάθος!

Σύνταξη
Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας
Mockumentary 06.10.25

Τζέφρι Έπσταϊν: O κακός παιδόφιλος στην κούρσα για τα Όσκαρ και η αλήθεια της σάτιρας

H σατιρική ιστοσελίδα The Onion αναλαμβάνει δράση, ξεμπροστιάζει την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν και βγάζει ένα ντοκιμαντέρ βασισμένο σε απόλυτα αναληθή στοιχεία διεκδικώντας Όσκαρ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα
13ωρο 06.10.25

Χαστούκι από ΟΚΕ για το εργασιακό νομοσχέδιο: Οι περισσότερες ώρες εργασίας δεν αυξάνουν την παραγωγικότητα

Το εργασιακό νομοσχέδιο κατατέθηκε χωρίς να προηγηθεί ευρύς και ποιοτικός κοινωνικός διάλογος, τονίζει η Οικονομική Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας. Κόλαφος οι παρατηρήσεις για την παραγωγικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα
Κόσμος 06.10.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Νετανιάχου για την Γάζα

Η τηλεφωνική επικοινωνία ανάμεσα  Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Μπενιαμίν Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε σε φιλικό και εποικοδομητικό κλίμα, σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ
«Μαϊμού επιδοτήσεις» 06.10.25

ΠΑΣΟΚ: Φτάσαμε στην αποσβεστική προθεσμία του Βορίδη – Η απόφασή του δημιούργησε τη γαλάζια φάμπρικα του ΟΠΕΚΕΠΕ

«Το Σύνταγμα μιλά για ισότητα όλων των Ελλήνων απέναντι στον νόμο. Η πραγματικότητα, όμως, φαίνεται να λέει κάτι διαφορετικό», επισημαίνει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι
«Αδικαιολόγητη βία» 06.10.25

Ιταλία: Πάνω από 1.200 εργαζόμενοι στις τέχνες υπογράφουν επιστολή για τη Γάζα – Σε δύσκολη θέση η Μελόνι

Η επιστολή, η οποία έχει υπογραφεί από 1.566 εργαζόμενους σε κρατικά μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, βιβλιοθήκες, καταδικάζει την γενοκτονία των Παλαιστινίων στη Γάζα και καλεί την Ιταλία να διακόψεις σχέσεις με το Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους
Deutsche Welle 06.10.25

H Ρωσία είναι η μεγαλύτερη απειλή για την Ευρώπη προειδοποιεί ο Μακρόν – «Η Γερμανία θα πρέπει να ετοιμάζεται για το χειρότερο σενάριο» λέει ο Πιστόριους

Με τρεις συνεντεύξεις τους οι Εμμανουέλ Μακρόν στην FAZ, η Άνγκελα Μέρκελ στην Bild και ο Μπόρις Πιστόριους στην Handelsblatt, τα ΜΜΕ της Γερμανία θέτουν την Ρωσία ως Νο1 εχθρό

Σύνταξη
Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν
Στίβος 06.10.25

Ο Εμμανουήλ Καραλής μεταξύ των 10 κορυφαίων αθλητών στίβου της σεζόν

Μία ακόμη διάκριση πέτυχε ο Εμμανουήλ Καραλής καθώς «φιγουράρει» στην 7η θέση των κορυφαίων ανδρών αθλητών στίβου σύμφωνα με την World Athletics, μετά τις επιδόσεις που είχε μέσα στο 2025.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…
Fake παντού 06.10.25

Με ένα τσιγάρο ψεύτικο…

Βαρύ πλήγμα για την Ευρώπη: τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και οι συσκευές ατμίσματος στη λίστα με τις πιο διαδεδομένες απομιμήσεις

Γεώργιος Μαζιάς
Must Read
Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Σε ρυθμούς FTSE Russell το ΧΑ, η πρωτιά της CrediaBank, τα μεγάλα κεφάλαια στην Intralot, ποντάρει στη ΔΕΗ το Μαξίμου, δεύτερη φάση για Ακτή Βουλιαγμένης, οι παραδοχές του προϋπολογισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο