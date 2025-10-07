DO’S: Είναι πολλές οι αλλαγές που θέλεις να κάνεις και σήμερα θα σου σκάσουν όλες μαζί στο κεφάλι. Οπότε βάλτες σε μια σειρά πρώτα και μετά ξεκίνα. Εννοείται πως πρέπει να τα δρομολογήσεις όλα ένα- ένα και όχι ταυτόχρονα, γιατί νευρικό δεν σε συμπαθεί κανείς, έτσι; Επεξεργάσου τις διαπροσωπικές σου σχέσεις, ώστε να κόψεις από αυτές που πρέπει.

DON’TS: Μην είσαι ανοργάνωτος και απρόσεκτος όσον αφορά τα οικονομικά σου, γιατί εύκολα μπορείς να βγεις εκτός από προϋπολογισμού. Μην κινηθείς παρορμητικά κι έντονα νομίζοντας πως έτσι θα δεις τα όνειρά σου να προχωρούν μπροστά πιο γρήγορα. Μην είσαι βιαστικός γενικώς. Μην αφήσεις το πείσμα σου να λειτουργήσει ως εμπόδιο.