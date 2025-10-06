«Εμφύλιος» στις ΗΠΑ για Τόμαχοκ: Πόσο καλή ιδέα να πουληθούν στην Ουκρανία πριν… λήξουν;

Η κατάσταση στην Ουκρανία έχει ως εξής: Από τη μία ο ρωσικός στρατός προελαύνει αργά αλλά σταθερά στην ξηρά και από την άλλη οι ουκρανικές επιθέσεις με drones έχουν μειώσει τον όγκο διύλισης πετρελαίου της Ρωσίας έως και 1/5. Αν αντί για drones οι Ουκρανοί είχαν Τόμαχοκ, το Κρεμλίνο θα ζοριζόταν πολύ περισσότερο. Στις ΗΠΑ όμως υπάρχουν δύο αντίθετες τάσεις.

Από τη μια πλευρά είναι εκείνοι που τάσσονται αφειδώς υπέρ της αποστολής αυτού το υπερόπλου που έχει εξελιχθεί πολύ από τη δεκαετία του 1980.

Οι Tomahawk θα ενίσχυαν την υφιστάμενη εκστρατεία της Ουκρανίας να πλήττει την παραγωγή ρωσικού πετρελαίου, σύμφωνα με τον Μπράιαν Κλαρκ, ανώτερο συνεργάτη της δεξαμενής σκέψης Ινστιτούτο Χάντσον, και τον Μαρκ Κάνσιαν, ανώτερο σύμβουλο στη δεξαμενή σκέψης Κέντρε Στρατηγικών και Διεθνών Μελετών (CSIS).

Τα επιχειρήματά τους στο έγκριτο περιοδικό Foreign Policy είναι τα εξής:

«Έχουμε πάρα πολλά» – «Δεν έχουμε καθόλου πολλά»

Οι ΗΠΑ παράγουν τα όπλα από τη δεκαετία του 1980 και πιθανότατα διαθέτουν απόθεμα χιλιάδων τεμαχίων. Μια υποβολή προϋπολογισμού για το 2025 αναφέρει ότι το Υπουργείο Άμυνας έχει αγοράσει σχεδόν 9.000 πυραύλους. Παρότι ο αμερικανικός στρατός τους χρησιμοποιεί τακτικά σε επιχειρήσεις -συχνά εξαπολύοντας δεκάδες ταυτόχρονα- ίσως θα μπορούσε να διαθέσει έως και 200 στην Ουκρανία, είπε ο Κάνσιαν.

«Τα αποθέματα είναι αρκετά ισχυρά αν συμπεριλάβεις τις παλαιότερες εκδόσεις», είπε.

Μερικά από αυτά τα όπλα πλησιάζουν ήδη την ηλικία απόσυρσης, πρόσθεσε ο Κλαρκ, κάτι που σημαίνει ότι θα ήταν προτιμότερο να χρησιμοποιηθούν από την Ουκρανία τώρα, παρά να καταλήξουν να λήγουν σε κάποια αμερικανική αποθήκη.

Όπως αναφέρεται στο περιοδικό ο Λευκός Οίκος θα μπορούσε να παρακάμψει τυχόν ανησυχίες του Πενταγώνου, ότι δεν μπορεί να διαθέσει ούτε έναν Τόμαχοκ όπως έκανε ο Τραμπ επανεκκινώντας τις αποστολές όπλων μετά την προηγούμενη παύση.

Για την Τζέννιφερ Κάβανα, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Τζορτζτάουν και διευθύντρια στρατιωτικής ανάλυσης στον οργανισμό Defense Priorities, τέτοιες ρητορικές και μη ρεαλιστικές στρατιωτικές απειλές είναι αντιπαραγωγικές, μεταδίδουν αίσθηση απόγνωσης και δημιουργούν περιττούς κινδύνους κλιμάκωσης.

Η Κάβανα υπογραμμίζει ότι τα αμερικανικά αποθέματα αυτών των όπλων και των συστημάτων εκτόξευσής τους είναι πολύ λίγα και πολύτιμα για να συμφωνήσει το Πεντάγωνο να τα αποχωριστεί. «Οι πύραυλοι είναι σπάνιοι και χρειάζονται δύο χρόνια για να παραχθούν. Με το συνολικό αμερικανικό απόθεμα να εκτιμάται κάτω από 4.000 πυραύλους και αφού σπαταλήθηκαν μερικές εκατοντάδες κατά των Χούθι, το Πεντάγωνο θα διστάσει να αποχωριστεί αυτό το πολύτιμο πυρομαχικό» σημειώνει.

Πράγματι, σύμφωνα με τον πρώην αν. υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ αρμόδιο για θέματα πολιτικής, Στήβεν Μπριέν, στο αμερικανικό απόθεμα υπάρχουν περίπου 4.000 Τόμαχοκ, οι περισσότεροι εκσυγχρονισμένων εκδόσεων Block IV και Block V.

«Οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει Τόμαχοκ με συμβατικές κεφαλές εναντίον του Ιράκ, του Αφγανιστάν, του ISIS στη Συρία, στη Λιβύη, στη Γιουγκοσλαβία, στη Βοσνία-Ερζεγοβίνη, στη Σομαλία, στην Υεμένη και στο Ιράν τον περασμένο Ιούνιο. Ο συνολικός αριθμός που εκτοξεύτηκαν όλα αυτά τα χρόνια κυμαίνεται μεταξύ 2.000 και 3.000» αναφέρει στο Weapons and Strategy.

«Δεν έχουν πλατφόρμες» – «Μπορούν να αυτοσχεδιάσουν»

Ένα ακόμη πρόβλημα θα μπορούσε να είναι το πώς η Ουκρανία θα εκτόξευε στην πράξη τους πυραύλους, οι οποίοι εκτοξεύονται κυρίως από πλοία.

Παρόλα αυτά, ο Κλαρκ εξέφρασε αισιοδοξία ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να αυτοσχεδιάσει μια λύση, επισημαίνοντας την επιτυχία της να προσαρμόσει τους εκτοξευόμενους από τη θάλασσα πυραύλους Harpoon για εκτοξεύσεις από ξηράς.

Τα πράγμα όμως είναι πιο σύνθετα, σύμφωνα με την Κάβαννα και τον Μπριέν. Οι Τόμαχοκ εκτοξεύονται από αεροσκάφη (τυπικά B-52), από επίγειες πλατφόρμες και από πλοία επιφανείας -κυρίως αντιτορπιλικά με το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας AEGIS- καθώς και από υποβρύχια.

Η Ουκρανία δεν διαθέτει καμία από αυτές τις δυνατότητες και έχει ουσιαστικά μηδενικές πιθανότητες να τις αποκτήσει στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον.

Καταρχάς, το ουκρανικό ναυτικό είναι μικρό και δεν διαθέτει πολεμικά σκάφη επιφανείας, υποβρύχια επίθεσης ούτε και το προσωπικό για να τα χειριστεί. Εν τω μεταξύ, τα ναυπηγεία των ΗΠΑ είναι πολύ πιεσμένα γεγονός που σύμφωνα με την ειδικό καθιστά απίθανο η Ουάσιγκτον να εξετάσει το ενδεχόμενο πώλησης τέτοιων πλατφορμών στην Ουκρανία.

Οι ΗΠΑ δεν έχουν συμφωνήσει να πουλήσουν το προηγμένο αυτό σύστημα σε κανέναν σύμμαχο ή εταίρο -εν μέρει λόγω της σπανιότητάς του και εν μέρει λόγω της ευαισθησίας της τεχνολογίας- και είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς ότι η Ουκρανία θα είναι η πρώτη.

Χωρίς μέσο εκτόξευσης, η παροχή ή πώληση Τόμαχοκ στην Ουκρανία θα ήταν μάταιη.

«Δεν κλιμακώσουν οι Ρώσοι – Φυσικά και θα κλιμακώσουν»

Τέλος, η ίδια η ρωσική αντίδραση θα μπορούσε να επηρεάσει την απόφαση των ΗΠΑ, σύμφωνα με τον Κλαρκ. Ο ίδιος, όμως, αξιολογώντας τον βαθμό κλιμάκωσης ως χαμηλό, επισημαίνει ότι η Ουκρανία ήδη πλήττει στόχους βαθιά μέσα στη Ρωσία.

«Η Ουκρανία ήδη πραγματοποιεί τα είδη των επιθέσεων που μπορείς να κάνεις με έναν Τόμαχοκ με drones», είπε ο Κλαρκ. «Άρα αυτό θα ήταν απλώς ένας διαφορετικός τρόπος να κάνεις τις ίδιες επιθέσεις που ήδη κάνουν».

Ωστόσο, αν λάβουμε υπόψιν τα λεγόμενα του ίδιου του Κλαρκ, δεν είναι καθόλου το ίδιο. Το ωφέλιμο φορτίο αυτών των drones είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο του Τόμαχοκ, ο οποίος φέρει πολεμική κεφαλή 1.000 λιβρών. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά στη φονικότητα» μεταξύ των ουκρανικών drones και του Τόμαχοκ, είπε.

Έτσι, η παροχή στην Ουκρανία μιας ικανότητας που μπορεί να πλήξει βαθιά εντός της Ρωσίας δημιουργεί τεράστιο κίνδυνο, ιδίως επειδή η χρήση αυτών των πυραύλων θα απαιτούσε αμερικανική πληροφοριακή και στοχευτική συνδρομή, λέει η Κάβαννα.

Η ίδια προειδοποιεί ότι αν η Μόσχα πιστέψει ότι υπάρχει πραγματική απειλή για στόχους του καθεστώτος ή για τμήματα της πυρηνικής της υποδομής, το ενδεχόμενο πυρηνικής κλιμάκωσης θα μπορούσε να γίνει αφόρητα υψηλό.