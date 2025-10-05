Τι συμβολίζει το ροζ φόρεμα που επέλεξε η Τζούλια Ρόμπερτς για την πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt»

Η Τζούλια Ρόμπερτς εμφανίστηκε με ένα ροζ φόρεμα Greta Constantine το Σάββατο, 4 Οκτωβρίου, στην πρεμιέρα της ταινίας «After the Hunt» στο Λος Άντζελες.

«Αυτό είναι το ίδιο φόρεμα που φόρεσα στην πρεμιέρα της ταινίας ‘Εισιτήριο για τον Παράδεισο’ στο Λος Άντζελες πριν από τρία χρόνια», είπε στο περιοδικό Variety η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, ενόσω βρισκόταν στο κόκκινο χαλί του Μουσείου της Ακαδημίας.

«Ο Οκτώβριος είναι ο Μήνας Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο του Μαστού, οπότε το φοράω προς τιμήν της καλύτερης μου φίλης, η οποία είναι επιζήσασα του καρκίνου του μαστού».

«After the Hunt»

Toυς τελευταίους μήνες, η Τζούλια Ρόμπερτς βρίσκεται σε περιοδεία (διαρκείας) για την προώθηση της ταινίας «After the Hunt», η οποία έκανε πρεμιέρα για πρώτη φορά τον Αύγουστο στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Σε σκηνοθεσία του Λούκα Γκουαντίνινο και σενάριο της Νόρα Γκάρετ, η ταινία «After the Hunt», έχει ως πρωταγωνίστρια την Ρόμπερτς, η οποία υποδύεται την Άλμα Όλσον, μια καταξιωμένη καθηγήτρια του Ivy League που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει το μυστικό παρελθόν της, όταν ένας από τους συναδέλφους της κατηγορείται ότι κακοποίησε σεξουαλικά μια φοιτήτριά της.

Ο Γκάρφιλντ υποδύεται τον Χένρικ Γκίμπσον, τον συνάδελφο της Άλμα, ενώ η Άγιο Έντεμπιρι, υποδύεται τη Μάγκι Πράις, την φοιτήτρια που καταγγέλλει το περιστατικό.

Το καστ συμπληρώνουν οι Κλόε Σεβινί, Θάντια Γκράχαμ, Γουίλ Πράις, Λίο Μεχίελ και Αριγιάν Κασάμ.

Κίνημα #MeToo

Η ταινία, η οποία έχει λάβει την αξιολόγηση R, προκάλεσε αντιπαραθέσεις κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της στη Βενετία, με τους επικριτές να θέτουν ερωτήματα σχετικά με το μήνυμα της ταινίας γύρω από το κίνημα #MeToo και την κουλτούρα του cancel.

Η Ρόμπερτς υπερασπίστηκε το τελευταίο της έργο, αρνούμενη ότι το «After the Hunt» προσπαθεί να πυροδοτήσει αντιδράσεις και εκφράζοντας τη λύπη της για το γεγονός ότι η κοινωνία «χάνει την τέχνη του διαλόγου

«Δεν κάνουμε δηλώσεις, απλώς παρουσιάζουμε αυτούς τους ανθρώπους σε αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή», είπε. «Δεν ξέρω αν υπάρχει διαμάχη, αλλά καλούμε τους ανθρώπους να συζητήσουν. Το αν θα ενθουσιαστείτε ή θα εξοργιστείτε εξαρτάται από εσάς. Αν αυτή η ταινία έχει κάποιο αποτέλεσμα, το πιο συναρπαστικό που μπορούμε να επιτύχουμε είναι να κάνουμε τους πάντες να μιλήσουν μεταξύ τους».

Η ταινία θα κυκλοφορήσει από την Amazon MGM Studios στις 10 Οκτωβρίου.

