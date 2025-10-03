Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το Emirates είναι ένα γήπεδο που καμία ομάδα στην Ευρώπη δεν πιστεύει ότι οφείλει να νικήσει. Ειδικά απέναντι στη συγκεκριμένη Άρσεναλ, τη 2η ακριβότερη ομάδα αυτή τη στιγμή στο Champions League, κανείς δεν μπορεί να θεωρήσει αποτυχία το να πάει στο σπίτι της και να χάσει. Το θέμα όμως κάποιες φορές είναι και το… πώς χάνεις! Και ο Ολυμπιακός το βράδυ της Τετάρτης, έχασε όπως χάνουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.

Έχασε παίζοντας -στον βαθμό που μπορούσε και που επέτρεψε ο εξαιρετικός αντίπαλος- το δικό του ποδόσφαιρο, με τον τρόπο που θέλει να παίζει. Έχασε μένοντας μέσα στο κόλπο του αποτελέσματος μέχρι το 92′. Έχασε κρατώντας την Άρσεναλ σε χαμηλό -για τα δεδομένα της- ποσοστό κατοχής μπάλας (58%), αφού συνήθως οι αριθμοί της… ξεφεύγουν περί το 70% ανεξαρτήτως έδρας και αντιπάλου! Έχασε ανησυχώντας τους «κανονιέρηδες» ως το τέλος μην δεχθούν και αυτοί κάποια… κανονιά, όπως στη φάση του Ποντένσε που έσωσε ενστικτωδώς και εξ επαφής ο Ράγια, όπως στις δύο κεφαλιές του Ελ Κααμπί που για εκατοστά δεν είχε τη μπάλα στρωμένη ακριβώς όπως θα ήθελε για να τη στείλει προς τα δίχτυα και όχι λίγο έξω ή πάνω στον αντίπαλο γκολκίπερ. Όπως στο γκολ που πέτυχε και δεν μέτρησε λόγω οφσάιντ για μισό παπούτσι. Ο Ολυμπιακός έχασε ένα ματς στις λεπτομέρειες, έχασε κοιτώντας μια μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα στα μάτια.

Έχασε, αλλά έφυγε «γεμάτος»

Η κουβέντα όμως και πάλι δεν τελειώνει εκεί! Ο Ολυμπιακός έχασε στην έδρα της Άρσεναλ και έφυγε από το Λονδίνο με ένα «ρε γαμώτο…», αφού κατάλαβε ότι θα μπορούσε να είχε πάρει αποτέλεσμα σε μια έδρα από όπου είχε φύγει με το «διπλό» στις τρεις προηγούμενες επισκέψεις του! Κανείς στον Ολυμπιακό δεν πρόκειται φυσικά να… πανηγυρίσει μια ήττα, ωστόσο πολλές φορές στο ποδόσφαιρο, ειδικά στο ποδόσφαιρο των Ισπανών προπονητών, το Α και το Ω είναι το πώς παίζεις ένα παιχνίδι και όχι το τι δείχνει ο πίνακας στο τέλος του. Αυτό -το αποτέλεσμα δηλαδή- είναι κάτι που αργά ή γρήγορα θα αρχίσει να εναρμονίζεται με το πώς παίζει μια ομάδα και να «ακολουθεί» σε βάθος χρόνου όσα «χτίζει» στα εκάστοτε 90 λεπτά.

Άλλωστε, λίγη ώρα μετά το τέλος του αγώνα, το ίδιο ακριβώς είπαν και οι καθ’ ύλην αρμόδιοι, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο Βαγγέλης Μαρινάκης. «Μπορούμε να γίνουμε ακόμη καλύτεροι και να δυσκολεύουμε ακόμη περισσότερο ομάδες αυτού του επιπέδου», είπε αρχικά ο Βάσκος και έδωσε την «πάσα» στον ηγέτη των «ερυθρόλευκων», ο οποίος πήγε στα αποδυτήρια και μίλησε στην ομάδα λέγοντας πως «είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League, αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο».

Φυσικά, αυτή η εικόνα του Ολυμπιακού κόντρα στους Λονδρέζους που «γέμισε» τον κόσμο και την ομάδα, ήταν απλά ένα τελευταίο… λιθαράκι επιβεβαίωσης για την αλλαγή level όλου του «ερυθρόλευκου» οργανισμού. Βεβαίως, για μια ομάδα που έχει 1 ευρωπαϊκό τρόπαιο, σταθερή παρουσία στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία 30 χρόνια, πολλές προκρίσεις και νίκες επί των μεγαλύτερων ομάδων της Ευρώπης, 47 «διπλά» συνολικά εκτός συνόρων και 4 νίκες και 1 ισοπαλία στα τελευταία 10 παιχνίδια της στην Αγγλία, δεν χρειάζονται και πολλές άλλες επεξηγήσεις.

Ο Διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες

Ωστόσο λένε πως ο… Διάβολος βρίσκεται στις λεπτομέρειες. Και αυτές οι λεπτομέρειες που δεν άφησαν τον Ολυμπιακό να… αγιάσει και να χαρεί ένα θετικό αποτέλεσμα στο Emirates, είναι οι ίδιες λεπτομέρειες που τον έχουν αφήσει να έχει 1 βαθμό σε 2 παιχνίδια, αντί για πιθανώς 4 που κάλλιστα θα μπορούσε να έχει. Οι ίδιες λεπτομέρειες που έχουν οδηγήσει σε μηδέν γκολ σε 180 λεπτά στο Champions League, αντί για μίνιμουμ δύο.

Άλλωστε οι φάσεις ήταν εκεί. Η δημιουργία υπήρξε. Η ομάδα έπαιξε. Κόντρα στην Άρσεναλ, η γνωστή ιστοσελίδα στατιστικής, το sofascore, έδωσε απολογισμό 11 τελικές και 3 μεγάλες ευκαιρίες για τους «ερυθρόλευκους» (σ.σ. 16 και 7 είχαν οι Άγγλοι), την ώρα που κόντρα στην Πάφο, σε ένα ματς που κυριάρχησε πλήρως, το αντίστοιχο στατιστικό ήταν 18 τελικές και 2 μεγάλες ευκαιρίες. Περισσότερες κλασικές ευκαιρίες για γκολ στο Emirates και αυτό έχει τη σημασία του, αφού επιβεβαιώνει διπλά αυτό το «παίζουμε παντού με τον ίδιο τρόπο» που έχει κάνει σημαία ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Το παράδοξο ξεκίνημα της σεζόν

Ρεζουμέ σε δύο αγώνες Champions League: 29 τελικές, 5 κλασικές ευκαιρίες, μηδέν γκολ, ένας βαθμός. Τουλάχιστον παράδοξο!

Μετά το 0-0 Πάφο, μια κυπριακή ομάδα που έπαιξε με 10 παίκτες για σχεδόν όλο το ματς, ο κόσμος που γέμισε το Καραϊσκάκη, αποθέωσε την ομάδα γιατί αναγνώρισε την προσπάθεια -πέρα από τη συνολική εικόνα της την τελευταία διετία. Μετά το 2-0 από την Άρσεναλ, ο Αρτέτα μοίραζε συγχαρητήρια σε όλους στον Ολυμπιακό για την εμφάνισή τους -το είπε και δημόσια- ενώ ο κόσμος που έκανε το Emirates… μικρό Καραϊσκάκη, αποθέωσε ξανά.

Γιατί; Γιατί ακριβώς πέρα από τα στενά πλαίσια του αποτελέσματος, η αύρα και η δυναμική που βγάζει μια ομάδα, ο τρόπος που παίζει, η φιλοσοφία της και η εικόνα της να παλεύει παντού και πάντα για τη νίκη, είναι που πολλές φορές είναι πιο σημαντική από το αποτέλεσμα.

Και αυτά τα δύο αποτελέσματα, τουλάχιστον όπως ήρθαν, ανήκουν στα μεγάλα παράδοξα του ποδοσφαίρου. Το να παίζεις μονότερμα μια πιο αδύναμη ομάδα αλλά να μην σκοράρεις. Το να παίζεις στα ίσα μια ποιοτικότερη και κατά πολύ ακριβότερη ομάδα, να την κάνεις να υποφέρει, να αναγκάζεις τον προπονητή της να σου δίνει… συγχαρητήρια για την ήττα και στο τέλος να μην παίρνεις το παραμικρό. Το παράδοξο μεγεθύνεται όταν γίνει η σύγκριση του ξεκινήματος στην Ευρώπη, με το αντίστοιχο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, το οποίο τουλάχιστον επιθετικά πλησιάζει το τέλειο, με την ομάδα να δημιουργεί και να σκοράρει με κάθε τρόπο και με τεράστιο πλουραλισμό.

Το απόλυτο επιθετικό παράδοξο και η… άβολη σύγκριση

Αυτό το «μηδέν» στην επιθετική συγκομιδή των δύο αγώνων, αυτό κι αν είναι το απόλυτο παράδοξο! Καθότι μιλάμε για μια μεσοεπιθετική και επιθετική γραμμή που κατά την έναρξη της σεζόν μετρούσε 838 γκολ και 482 ασίστ καριέρας! Παράδοξο και το ότι παρότι οι «ερυθρόλευκοι» δημιουργούν φάσεις, με τους Τσικίνιο και Ποντένσε μονάχα να έχουν φτιάξει οι δυο τους 15 στα δύο αυτά ευρωπαϊκά ματς, αλλά οι «φονιάδες» που διαθέτει επιθετικά ο Ολυμπιακός, δεν τις έχουν εκμεταλλευθεί! Ελ Κααμπί, Ταρέμι, Ποντένσε, Ζέλσον και σία, δύσκολα θα έχουν ξανά μέσα στη σεζόν αντίστοιχο μηδενικό ποσοστό ευστοχίας σε τέτοιο αριθμό τελικών προσπαθειών, όμως συνέβη τώρα και συνέβη στη μοναδική διοργάνωση που η αστοχία δεν συγχωρείται. Όμως είπαμε: τα παράδοξα της μπάλας!

Ίσως το μοναδικό άλλο στοιχείο που πρέπει να εξετάσει κανείς για να καταλάβει πόσο παράδοξος είναι ο τελικός απολογισμός του Ολυμπιακού μετά τις δύο πρώτες αγωνιστικές στο Champions League, είναι να κοιτάξει αντίστοιχα τι έκαναν οι άλλοι τρεις μεγάλοι του ελληνικού ποδοσφαίρου σε Europa και Conference League, πώς έπαιξαν, τι αποτελέσματα έφεραν και απέναντι σε ποιες ομάδες και κυρίως, πώς αντιμετωπίζεται σήμερα η συνολική παρουσία που είχαν, από τον κόσμο τους. Κάθε σύγκριση, είναι τουλάχιστον άβολη…