Ο Πειραιάς υποδέχεται τον Οκτώβριο «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά»: ένα νέο, μοναδικό φεστιβάλ που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή.

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις και performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.

Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για όλους, προσφέροντας σε Πειραιώτες και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία.

Ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας της πόλης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Το νέο φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον πολιτισμό της πόλης μας. Είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία που αναδεικνύει την πλούσια ιστορία, την ταυτότητα και τις μνήμες της πόλης μας, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο τα ιστορικά τοπόσημα όσο και τις καθημερινές αφηγήσεις των ανθρώπων της.

Μέσα από παραστάσεις, μουσικές δράσεις, αφηγήσεις και performances με ελεύθερη είσοδο για όλους, παρουσιάζεται η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του Πειραιά, αναδεικνύοντας την πόλη ως ζωντανό χώρο μνήμης, δημιουργίας και δημόσιας συμμετοχής.

Το Φεστιβάλ συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία, προσφέροντας στους πολίτες και τους επισκέπτες την ευκαιρία να προσεγγίσουν την ταυτότητα και την ιστορία της πόλης μέσα από την τέχνη. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι ότι η διοργάνωση του Φεστιβάλ χρηματοδοτήθηκε πλήρως από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της ΟΧΕ Πειραιά (ΕΣΠΑ), χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου τα ταμεία του Δήμου Πειραιά.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να μοιραζόμαστε και να συνδιαμορφώνουμε το πολιτιστικό μέλλον του Πειραιά, γεφυρώνοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία. Ο πολιτισμός είναι εδώ και καλούμε όλους να τον ζήσουν μαζί μας».

Ο Γιάννης Χατζηαλέξης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση αλλά και αίσθημα ευθύνης, συστήνουμε ένα νέο Φεστιβάλ που αγκαλιάζει ολόκληρο τον Πειραιά. Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά, μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία, φιλοδοξούν να συναντηθούν με τον ισχυρό, δημιουργικό και ιστορικό Πειραιά και, μαζί σας, να συνεχίσουν να δημιουργούν και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον του πολιτισμού της πόλης μας.

Βρισκόμαστε σε μια πορεία ανάπτυξης, όπου ο καθένας από εμάς, από τη δική του πλευρά, αλλά κυρίως όλοι μαζί, κοιτάζουμε με όραμα το αύριο. Ο Πολιτισμός είναι εδώ. Είναι εδώ μαζί σας».

Η Ευαγγελία Μπαφούνη, Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά δήλωσε: «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά είναι ένα ταξίδι στην ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Από τον αρχαίο Πειραιά έως τις αλάνες, το ρεμπέτικο και τους αποχαιρετισμούς της μετανάστευσης, ο πολιτιστικός πλούτος του Πειραιά αναδεικνύεται μέσα από τους χώρους, τις αφηγήσεις και τις φωνές των ανθρώπων του. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γεφυρώνει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία και προσφέρει σε πολίτες και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία».

Ο Νίκος Διαμαντής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά δήλωσε: «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά είναι ένας τόπος ζωντανού θεάτρου, ένας τρόπος να αντιλαμβάνεσαι την ιστορία και τις ιστορίες όντων και μη όντων με τρόπο ποιητικό και συχνά αλληγορικό. Τα 7 Ντοκουμέντα είναι παραβολές και παραμύθια. Το χώμα της αλάνας, το κοιμητήριο και η δίψα για ζωή, η θάλασσα και το αλάτι στα χέρια μας, οι ρίζες της μουσικής, η έρημος του πόθου, ο σπαραγμός του αποχαιρετισμού και η βουβή σιωπή του αρχαίου Πειραιά, είναι εδώ για να μας θυμίσουν αυτό που υπήρξε, αυτό που υπάρχει και να ονειρευτούμε μαζί».

*πηγή φωτογραφίας, https://piraeus.gov.gr/2025/04/09/130-chronia-dimotiko-theatro-peiraia/