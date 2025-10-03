newspaper
Παρασκευή 03 Οκτωβρίου 2025
03.10.2025 | 14:07
Τραγωδία στην Αμαλιάδα: Φορτηγό παρέσυρε ηλικιωμένη και τη σκότωσε
Παρουσιάζεται η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του Πειραιά
Αυτοδιοίκηση 03 Οκτωβρίου 2025 | 12:34

Παρουσιάζεται η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του Πειραιά

«Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά»: Ένα νέο φεστιβάλ αναδεικνύει την ιστορία και την ταυτότητα της πόλης.

Ο Πειραιάς υποδέχεται τον Οκτώβριο «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά»: ένα νέο, μοναδικό φεστιβάλ που φέρνει στο προσκήνιο μνήμες, τοπόσημα και αφηγήσεις της πόλης, για να χαρίσει φωνή σε εκείνα που συχνά έμειναν στη σιωπή.

Η Τρούμπα, οι αλάνες, οι μικρές και μεγάλες γειτονιές, ο αρχαίος Πειραιάς, ο βιομηχανικός Πειραιάς, ο Πειραιάς του έρωτα και της προσφυγιάς, των ψαράδων και των ναυτικών, της θάλασσας, της μπάλας και του ρεμπέτικου, μετατρέπεται για πρώτη φορά στην ιστορία του, σε ένα σκηνικό τοπίο δράσεων, όπου η τέχνη συνομιλεί πραγματικά, ελεύθερα και ζωντανά, καθημερινά με την κοινωνία.

Site-specific παραστάσεις, αφηγήσεις, μουσικές δράσεις και performances συνθέτουν ένα μωσαϊκό καλλιτεχνικών ενεργειών που αναδεικνύουν την ιστορική πόλη του Πειραιά ως συλλογικό τόπο μνήμης, αγώνων και δημιουργίας.

Όλες οι δράσεις είναι με ελεύθερη είσοδο για όλους, προσφέροντας σε Πειραιώτες και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία.

Ανάδειξη της πλούσιας ιστορίας της πόλης

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης δήλωσε: «Το νέο φεστιβάλ «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά» σηματοδοτεί μια σημαντική στιγμή για τον πολιτισμό της πόλης μας. Είναι μια αξιόλογη πρωτοβουλία που αναδεικνύει την πλούσια ιστορία, την ταυτότητα και τις μνήμες της πόλης μας, φέρνοντας στο προσκήνιο τόσο τα ιστορικά τοπόσημα όσο και τις καθημερινές αφηγήσεις των ανθρώπων της.

Μέσα από παραστάσεις, μουσικές δράσεις, αφηγήσεις και performances με ελεύθερη είσοδο για όλους, παρουσιάζεται η ιστορική και κοινωνική διαδρομή του Πειραιά, αναδεικνύοντας την πόλη ως ζωντανό χώρο μνήμης, δημιουργίας και δημόσιας συμμετοχής.

Το Φεστιβάλ συνδέει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία, προσφέροντας στους πολίτες και τους επισκέπτες την ευκαιρία να προσεγγίσουν την ταυτότητα και την ιστορία της πόλης μέσα από την τέχνη. Μια ακόμη σημαντική παράμετρος είναι ότι η διοργάνωση του Φεστιβάλ χρηματοδοτήθηκε πλήρως από ευρωπαϊκούς πόρους μέσω της ΟΧΕ Πειραιά (ΕΣΠΑ), χωρίς να επιβαρυνθούν καθόλου τα ταμεία του Δήμου Πειραιά.

Στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να δημιουργούμε, να μοιραζόμαστε και να συνδιαμορφώνουμε το πολιτιστικό μέλλον του Πειραιά, γεφυρώνοντας το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία. Ο πολιτισμός είναι εδώ και καλούμε όλους να τον ζήσουν μαζί μας».

Ο Γιάννης Χατζηαλέξης, Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Πολιτισμού Δήμου Πειραιά δήλωσε: «Με ιδιαίτερη χαρά, συγκίνηση αλλά και αίσθημα ευθύνης, συστήνουμε ένα νέο Φεστιβάλ που αγκαλιάζει ολόκληρο τον Πειραιά. Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά, μια νέα πολιτιστική πρωτοβουλία, φιλοδοξούν να συναντηθούν με τον ισχυρό, δημιουργικό και ιστορικό Πειραιά και, μαζί σας, να συνεχίσουν να δημιουργούν και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον του πολιτισμού της πόλης μας.

Βρισκόμαστε σε μια πορεία ανάπτυξης, όπου ο καθένας από εμάς, από τη δική του πλευρά, αλλά κυρίως όλοι μαζί, κοιτάζουμε με όραμα το αύριο. Ο Πολιτισμός είναι εδώ. Είναι εδώ μαζί σας».

Η Ευαγγελία Μπαφούνη, Διευθύντρια Πολιτισμού Δήμου Πειραιά δήλωσε: «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά είναι ένα ταξίδι στην ιστορία και την ταυτότητα της πόλης. Από τον αρχαίο Πειραιά έως τις αλάνες, το ρεμπέτικο και τους αποχαιρετισμούς της μετανάστευσης, ο πολιτιστικός πλούτος του Πειραιά αναδεικνύεται μέσα από τους χώρους, τις αφηγήσεις και τις φωνές των ανθρώπων του. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που γεφυρώνει το παρελθόν με τη σύγχρονη δημιουργία και προσφέρει σε πολίτες και επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία».

Ο Νίκος Διαμαντής, Καλλιτεχνικός Διευθυντής Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά δήλωσε: «Τα Ντοκουμέντα του Πειραιά είναι ένας τόπος ζωντανού θεάτρου, ένας τρόπος να αντιλαμβάνεσαι την ιστορία και τις ιστορίες όντων και μη όντων με τρόπο ποιητικό και συχνά αλληγορικό. Τα 7 Ντοκουμέντα είναι παραβολές και παραμύθια. Το χώμα της αλάνας, το κοιμητήριο και η δίψα για ζωή, η θάλασσα και το αλάτι στα χέρια μας, οι ρίζες της μουσικής, η έρημος του πόθου, ο σπαραγμός του αποχαιρετισμού και η βουβή σιωπή του αρχαίου Πειραιά, είναι εδώ για να μας θυμίσουν αυτό που υπήρξε, αυτό που υπάρχει και να ονειρευτούμε μαζί».

*πηγή φωτογραφίας, https://piraeus.gov.gr/2025/04/09/130-chronia-dimotiko-theatro-peiraia/

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»
Κοινωνική πολιτική 03.10.25

Δήμαρχος Ελληνικού-Αργυρούπολης: «Πες μου τι κάνεις για τα άτομα με αναπηρία, να σου πω τι άνθρωπος είσαι»

Στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για άτομα με αναπηρία, ο οικοδεσπότης, Γιάννης Κωνσταντάτος έδωσε το στίγμα της επόμενης ημέρες και τι απαιτείται για μια κοινωνία ίσων ευκαιριών και συμπερίληψης.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Ευρώπη: Δήμοι και Περιφέρειες ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων
Ανάπτυξη 02.10.25

Ευρώπη: Δήμοι και Περιφέρειες ζητούν μεγαλύτερη στήριξη για την τόνωση των νεοφυών επιχειρήσεων

Ζητούμενο της ευρωπαϊκής αυτοδιοίκησης η καλύτερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, αγορές, συνεργατικά δίκτυα, για την ενίσχυση των περιφερειακών οικοσυστημάτων και τη διασφάλιση ισόρροπης ανάπτυξης

Σύνταξη
Επείγουσες ενέργειες του Δήμου Ήλιδας για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού σε ποιμνιοστάσια
Έκτακτα μέτρα 02.10.25

Επείγουσες ενέργειες του Δήμου Ήλιδας για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού σε ποιμνιοστάσια

Σε άμεσες ενέργειες για την αντιμετώπιση του καταρροϊκού πυρετού στην Πηνεία προχωράει ο Δήμος Ήλιδας, μετά τη ραγδαία εξάπλωση της νόσου σε ποιμνιοστάσια της περιοχής, όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του.

Σύνταξη
Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  
Συμπερίληψη 02.10.25

Η. Αποστολόπουλος: Η τοπική αυτοδιοίκηση στην πρώτη γραμμή για μια Ελλάδα χωρίς αποκλεισμούς  

Η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση είναι καθοριστική για την προώθηση πολιτικών ισότητας και συμπερίληψης, τόνισε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού στο πρώτο αυτοδιοικητικό forum για τα Άτομα με Αναπηρία.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας
Διασφάλιση επάρκειας 02.10.25

Η αντιμετώπιση της λειψυδρίας στη Στερεά Ελλάδα στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της περιφέρειας

Χρηματοδοτήσεις για το Φράγμα Ψαχνών, τους δίδυμους αγωγούς της Κωπαΐδαςκαι το αρδευτικό δίκτυο Λιανοκλαδίου, διεκδικεί η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, για να εξασφαλίσει επάρκεια νερού.

Σύνταξη
Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ενέργεια 01.10.25

Συνάντηση Δημάρχων στην Παιανία για κοινή δράση στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Οι Δήμαρχοι συμφώνησαν στην ανάγκη για διαδημοτική συνεργασία με σκοπό τη διερεύνηση και προώθηση της δημιουργίας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;
Global Sumud Flotilla 03.10.25

Χαρίτσης: Κύριε Μητσοτάκη είναι δυνατόν να σιωπάτε όταν Έλληνας βουλευτής αποκαλείται «τρομοκράτης»;

«Απαιτώ από την ελληνική κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ», επισήμανε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης
Διεθνής Οικονομία 03.10.25

Όνειρο απατηλό για τους νέους η αγορά κατοικιών – Νέα μέτρα στην Ευρώπη για την πάταξη της στεγαστικής κρίσης

Αδυναμία δηλώνουν οι νέοι να προχωρήσουν στην αγορά κατοικιών, τόσο στην Ευρώπη, όσο και στις ΗΠΑ, την ίδια ώρα που η γηραιά ήπειρος αναζητά νέα μέτρα για να καταπολεμήσει την στεγαστική κρίση

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα
«Απέτυχαν» 03.10.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη σπρώχνει τους αγρότες στη χρεοκοπία – Να φύγουν τώρα

«Όταν ένας υπουργός και μια κυβέρνηση δεν μπορούν να κάνουν ούτε το απολύτως στοιχειώδες –να δώσουν στους αγρότες τα λεφτά που δικαιούνται και μάλιστα στην ώρα τους– δεν έχουν καμία νομιμοποίηση να συνεχίσουν»

Σύνταξη
Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος
Εξωγήινος ωκεανός 03.10.25

Ζωή στον Εγκέλαδο; Ενισχύονται οι ενδείξεις ότι ο δορυφόρος του Κρόνου είναι φιλόξενος

Αναδρομική ανάλυση δεδομένων του σκάφους Cassini αποκαλύπτει την παρουσία νέων οργανικών μορίων στον Εγκέλαδο, ο οποίος κρύβει κάτω από την επιφάνειά του έναν απέραντο ωκεανό.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή
«Εδώ και τώρα» 03.10.25

ΚΚΕ για Global Sumud Flotilla: Να απελευθερωθούν οι 27 Έλληνες, η κυβέρνηση να μεριμνήσει για την ασφαλή επιστροφή

Το ΚΚΕ τονίζει πως «για μια ακόμη αφορά η ΕΕ και η ελληνική κυβέρνηση προτάσσουν τη στρατηγική συμμαχία με το κράτος- δολοφόνο του Ισραήλ, νομιμοποιώντας τις εγκληματικές πρακτικές του»

Σύνταξη
Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply
English edition 03.10.25

Greek Beef Prices Soar As Imports Dominate Supply

Only 10% of beef consumed in Greece is locally produced, with rising dependence on imports pushing retail prices toward €20 per kilo. Farmers warn of further shortages.

Σύνταξη
Έρευνα: Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών
Έρευνα 03.10.25

Ο κακός ύπνος γερνάει πρόωρα τον εγκέφαλο αυξάνοντας τον κίνδυνο νευρολογικών διαταραχών

Όταν ο ύπνος διαταράσσεται, ο εγκέφαλος νιώθει τις συνέπειες με ανεπαίσθητους τρόπους που συσσωρεύονται με τα χρόνια, προκαλώντας γνωστική εξασθένηση, άνοια και άλλες νευρολογικές ασθένειες

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο
Kάτι στοιχειωμένο 03.10.25

Good Boy – Έξυπνος, υπερφυσικός τρόμος με πρωταγωνιστή έναν ηρωικό σκύλο

Ένα αξιαγάπητο κατοικίδιο είναι ο απίθανος πρωταγωνιστής μιας ταινίας 73 λεπτών με τίτλο Good Boy και θέμα ένα στοιχειωμένο σπίτι -«κάποιες ευφυείς στιγμές αλλά και έντονη επανάληψη» γράφει ο Benjamin Lee στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης
Ηχηρά 03.10.25

Νέα διαφοροποίηση από τον Μαρκόπουλο: Να κληθεί στην εξεταστική ο Φραπές, η Σεμερτζίδου και ο Χασάπης

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος διαφοροποιήθηκε εκ νέου από την κυβερνητική γραμμή, αυτή τη φορά στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητώντας «οπωσδήποτε» να κληθούν στην εξεταστική επιτροπή πρόσωπα οι Φραπές, Χασάπης και Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του
Ελλάδα 03.10.25

Σε εξετάσεις υποβλήθηκε ο Πάνος Ρούτσι στο Κρατικό Νίκαιας – Έχει χάσει 10 κιλά, ανέφεραν οι γιατροί του

Στο Κρατικό Νίκαιας βρέθηκε σήμερα ο Πάνος Ρούτσι όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις, με την ομάδα που τον παρακολουθεί να ενημερώνει για την κατάσταση της υγείας του

Σύνταξη
Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες
Πολιτική 03.10.25

Φάμελλος: Η ΝΔ είναι μία κυβέρνηση διαφθοράς, πρέπει να φύγει το συντομότερο – Τι είπε για συνεργασίες

Για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, ο Σωκράτης Φάμελλος είπε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «είναι έτοιμος, όχι απλά να κάτσουμε σε ένα τραπέζι να συζητήσουμε, αλλά να ξεκινήσουμε κοινή δράση για να υπάρχει ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο που θα ρίξει τον κ. Μητσοτάκη στις άλλες εκλογές»

Σύνταξη
Άρτα: Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου
Στην Άρτα 03.10.25

Κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας για τον θάνατο της 28χρονης εγκύου

Η κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση που διέταξε η Εισαγγελία στην Άρτα αφορά σε ανθρωποκτονία από αμέλεια - «Άπειρους και ανάλγητους» χαρακτήρισε τους εμπλεκόμενους η δικηγόρος της οικογένειας

Σύνταξη
Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…
On Field 03.10.25

Τα παράδοξα του ποδοσφαίρου…

Το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο Champions League δεν ήταν ιδανικό βάσει αποτελεσμάτων, όμως η εικόνα της ομάδας είναι που σε πείθει για τη συνέχεια, όταν κάποια στιγμή τα... παράδοξα στερέψουν.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
