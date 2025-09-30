Tρεις διακινητές μεταναστών συνελήφθησαν χθες στη Θεσσαλονίκη. Συνολικά μετέφεραν παράνομα οκτώ μετανάστες ενώ ο καθένας από τους μετανάστες φέρεται να πλήρωσε το ποσό των 16.000 ευρώ για τη μεταφορά του.

Πρόκειται για 37χρονο ημεδαπό και δύο αλλοδαπούς ηλικίας 24 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκαν δικογραφίες, κατά περίπτωση, από τα Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης Αγίου Αθανασίου και Μυγδονίας αντίστοιχα για παράνομη μεταφορά – προώθηση μεταναστών στο εσωτερικό της χώρας, απείθεια, επικίνδυνη οδήγηση και βία κατά υπαλλήλων.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης:

– απογευματινές ώρες χθες (29-09-2025) στην Ε.Ο. Αθηνών – Θεσσαλονίκης (στο ύψος της Σίνδου), έπειτα από έλεγχο που πραγματοποίηθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 37χρονος με συνοδηγό τον 24χρονο, εντόπισαν τέσσερις (4) αλλοδαπούς, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων για την παραμονή τους στην ελληνική επικράτεια.

– Βραδινές ώρες χθες στην Εγνατία Οδό εντόπισαν, εμφανώς έμφορτο, Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο να κινείται μετά τα Κερδύλια με οδηγό τον 34χρονο, ο οποίος προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα προσπαθώντας να απομακρυνθεί, πλην όμως, το όχημα ακινητοποιήθηκε και ο οδηγός συνελήφθη έπειτα από πεζή καταδίωξη και παρά τη σθεναρή αντίσταση που πρόβαλε. Κατά την έρευνα που ακολούθησε στο εσωτερικό του οχήματος, εντοπίσθηκαν τρεις (3) αλλοδαποί, οι οποίοι στερούνταν ταξιδιωτικών εγγράφων, εκ των οποίων οι δύο εντοπίστηκαν στο χώρο των αποσκευών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι παράτυποι μετανάστες της δεύτερης περίπτωσης κατέβαλαν για τη μεταφορά τους το χρηματικό ποσό των 16.000 ευρώ έκαστος.

Κατασχέθηκαν συνολικά δύο κινητά τηλέφωνα και τα δύο Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.