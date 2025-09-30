Κρήτη: Γιος χτύπησε την 66χρονη μητέρα του απαιτώντας να του δώσει χρήματα
Η 66χρονη δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του γιου της
- Τέσσερις μέρες junk food ίσως είναι αρκετές για να επηρεάσουν τη μνήμη
- Την πρόσβαση στη φαρμακευτική άμβλωση θα προστατεύσουν 19 πολιτείες των ΗΠΑ
- Τα Πόθεν Έσχες των πρώην πρωθυπουργών – Τι δήλωσαν Τσίπρας, Παπανδρέου, Σαμαράς
- Οι Ταλιμπάν επέβαλαν διακοπή των τηλεπικοινωνιών στο Αφγανιστάν - Χωρίς σύνδεση στο διαδίκτυο όλη η χώρα
Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Δευτέρας σε σπίτι στο Ηράκλειο, όπου ένας 35χρονος συνελήφθη για ενδοοικογενειακή βία έπειτα από επεισόδιο με θύμα την 66χρονη μητέρα του.
Ο άνδρας βρισκόταν σε έξαλλη κατάσταση, φωνάζοντας, απειλώντας και υβρίζοντας τη μητέρα του. Στη συνέχεια άρχισε να προκαλεί ζημιές στο σπίτι, ενώ δεν δίστασε να την αρπάξει από τα μαλλιά, απαιτώντας με επιθετικό τρόπο χρήματα.
Σύμφωνα με το neakriti.gr, αστυνομία κλήθηκε άμεσα στο σημείο και προχώρησε στη σύλληψή του. Παρά το γεγονός ότι η γυναίκα δεν επιθυμούσε την ποινική δίωξη του γιου της, οι αστυνομικοί προχώρησαν σε αυτόφωρη διαδικασία, όπως προβλέπει η νομοθεσία για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
Ο 35χρονος κρατείται και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της Δικαιοσύνης, ενώ έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για παρόμοια περιστατικά.
- Έπος: Παίκτης αρνήθηκε αλλαγή και η ομάδα του έλυσε το συμβόλαιο! (vid)
- Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι έγγραφα αποδεικνύουν την εμπλοκή της Χαμάς στην οργάνωση του Global Sumud Flotilla
- Άσκηση Παρμενίων 2025: Σειρήνες θα ηχήσουν σε όλη τη χώρα την Τετάρτη
- Μανώλης Μητσιάς: «Σύντομα θα βάλω τελεία στην καριέρα μου»
- «Hotel Eλvira»: Γνωρίστε τους χαρακτήρες του πιο αναπάντεχου τηλεοπτικού ξενοδοχείου στο MEGA
- Ολυμπιακός: Αλλαγή ημερομηνίας στο παιχνίδι με την Παρί για τη Euroleague – Ποιος είναι ο λόγος…
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις