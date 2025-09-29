Καλαμάτα: Άσκηση για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων
Ο Δήμος Καλαμάτας προετοιμάζεται για την διαχείριση κινδύνων που μπορεί να προκύψουν από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην πόλη.
Με συντονισμένη άσκηση, ο Δήμος Καλαμάτας επιχειρεί να προετοιμάσει τον μηχανισμό του σε περίπτωση εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων στην περιοχή ευθύνης του.
Ειδικότερα, άσκηση επί χάρτου με την κωδική ονομασία «Νέδοντας 2025», πραγματοποιήθηκε σήμερα, Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στο πλαίσιο του προγραμματισμού του Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας και της ετοιμότητας των Δημοτικών Υπηρεσιών για την αντιμετώπιση κινδύνων από την εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων.
Σκοπός της Άσκησης ήταν να εξεταστεί η επάρκεια του υφιστάμενου σχεδίου και των κατευθυντήριων οδηγιών του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, να συζητηθεί το σύνολο των δράσεων, να αναγνωριστούν ενδεχόμενες αδυναμίες και προβλήματα του σχεδίου, καθώς και να αναγνωρισθούν ενδεχόμενα προβλήματα συντονισμού των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας.
Δοκιμασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας
Επίσης, στους στόχους της άσκησης ήταν να δοκιμαστεί σε ελεγχόμενο περιβάλλον η επιχειρησιακή ετοιμότητα, ο συντονισμός και η διαλειτουργικότητα των δημοτικών υπηρεσιών και της ΔΕΥΑΚ στην απόκριση σε πλημμυρικό φαινόμενο με επίκεντρο περιοχές του Δήμου Καλαμάτας.
Από τις υπηρεσίες του δήμου συμμετείχαν το Αυτοτελές Γραφείο Πολιτικής Προστασίας, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, η Διεύθυνση Διαχείρισης Απορριμμάτων και Οχημάτων, η Διεύθυνση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών, η Δημοτική Αστυνομία, η Διεύθυνση Πρόνοιας, η Διεύθυνση Διοικητικών και το Γραφείο Επικοινωνίας του Δήμου, ενώ συμμετείχε και εκπρόσωπος της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Καλαμάτας (ΔΕΥΑΚ).
Την Άσκηση παρακολούθησε ο Διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας Παναγιώτης Παπανικολάου, ενώ συμμετείχαν οι Αντιδήμαρχοι Παντελής Δρούγας και Βασίλης Κουτραφούρης και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων Καλαμάτας Π. Λύρας, Ασπροχώματος Β. Σακκάς και Αντικαλάμου Δ. Βεργόπουλος.
