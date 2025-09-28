«Εγώ μια βόλτα πέρασα και…»: Το «καρφί» του Γιώργου Μαζωνάκη για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο» , είπε ο Γιώργος Μαζωνάκης κατά τη διάρκεια του talent show στο οποίο συμμετέχει για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο και το πλατό «πάγωσε».

Ο γνωστός τραγουδιστής έκανε την είσοδό του στο πλατό του τηλεοπτικού σόου κατά την έναρξή του υπό τους ρυθμούς του «Ανήκω σε μένα» με το κοινό να τον υποδέχεται θερμά.

«Ένα βήμα πριν τη νίκη»

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, με την αστείρευτη ενέργεια και το απαράμιλλο στυλ του, ανέβηκε στη σκηνή για να καθίσει στην κριτική επιτροπή. Πριν πάρει τη θέση του, αντάλλαξε μια θερμή αγκαλιά με τον παρουσιαστή Γιώργο Καπουτζίδη, ο οποίος τον παρότρυνε να κάνει μια σύντομη αναδρομή στην περσινή σεζόν του μουσικού τάλεντ σόου.

«Γιώργο, εσύ έφτασες ένα βήμα πριν από τη νίκη. Είχατε μείνει οι δυο σας», σχολίασε αρχικά ο παρουσιαστής.

«Φτου σου, ρε π**στ*! Θυμάμαι εσένα από πέρσι που είχες κάνει αυτόν τον φοβερό στίχο για όλους μας στο φινάλε», απάντησε ο τραγουδιστής με χαμόγελο.

Το «καρφί» στον αέρα

Σε όλη τη διάρκεια του επεισοδίου, ο τραγουδιστής και coach του σόου δεν σταματούσε να αστειεύεται, πειράζοντας με χιούμορ τόσο τους συναδέλφους του στην κριτική επιτροπή όσο και τους διαγωνιζόμενους. Κάποια στιγμή, όμως, βρήκε την αφορμή να πετάξει και το δικό του «καρφί».

Όταν ένας συμμετέχων αποκάλυψε ότι εργάζεται στο δημόσιο σύστημα υγείας και η Έλενα Παπαρίζου τον συνεχάρη, ο Γιώργος Μαζωνάκης έκανε μια σύντομη αλλά εύστοχη αναφορά στη δική του πρόσφατη περιπέτεια με την ακούσια νοσηλεία του στο ψυχιατρικό ίδρυμα του Δρομοκαϊτείου.

«Πρόσφατα πέρασε ο αδελφός μου ένα πολύ γερό έμφραγμα για το οποίο έχω να πω, αν και παραπονούμαστε εδώ στην Ελλάδα, ότι είμαστε πολύ καλοί στο ιατρικό σύστημα και ειδικά στα δημόσια νοσοκομεία. Αξίζει να το πω και πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους γιατρούς του αδελφού μου, ήταν εξαιρετική και στην εντατική και μου τον επέστρεψαν καινούργιο», αποκάλυψε αρχικά, για πρώτη φορά, η Έλενα Παπαρίζου στην πρεμιέρα του μουσικού τάλεντ σόου.

«Εγώ μια βόλτα πέρασα και το έκαναν βούκινο», σχολίασε με νόημα ο Γιώργος Μαζωνάκης, προκαλώντας μια σύντομη αμηχανία στους υπόλοιπους coaches, πριν το κλίμα στο πλατό επανέλθει και συνεχιστεί κανονικά η «μάχη» για τον νεαρό διαγωνιζόμενο.

Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας ο Γιώργος Μαζωνάκης γνώρισε ξανά την αποθέωση του κοινού όταν σηκώθηκε μαζί με τον Χρήστο Μάστορα και τραγούδησαν μαζί το «Υπάρχω».