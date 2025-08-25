Το παρασκήνιο από τον «παράνομο» εγκλεισμό του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο – Στα άκρα η σύγκρουση με την οικογένεια

«Παράτυπος και παράνομος» ο εγκλεισμός του Γιώργου Μαζωνάκη στο Δρομοκαΐτειο, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Γιώργο Μερκουλίδη, ο οποίος μίλησε στην εκπομπή Live News στο MEGA και προανήγγειλε μηνύσεις «κακουργηματικού χαρακτήρα». Ο γνωστός τραγουδιστής, λίγες ημέρες μετά το επεισοδιακό περιστατικό που τον οδήγησε σε ακούσια νοσηλεία, εμφανίζεται αποφασισμένος να στραφεί νομικά κατά της ίδιας του της οικογένειας, καταγγέλλοντας μεθόδευση και «απόπειρα φυσικής εξόντωσης».

Από την αρχή ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε μιλήσει για προδοσία από ανθρώπους που θεωρούσε πιο κοντινούς του: «Είμαστε μία οικογένεια που δεν σκέφτηκε ποτέ να κάνει κακό ο ένας στον άλλον. Και όμως, με τύλιξαν σε μία κόλα χαρτί». Με αυτή τη φράση περιέγραψε τότε τον τρόπο με τον οποίο οδηγήθηκε στον εγκλεισμό, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τη μητέρα και τις δύο αδελφές του.

Σύμφωνα με τον τραγουδιστή, πίσω από την υπόθεση βρίσκονται οικονομικές διαφορές που, όπως υποστηρίζει, φτάνουν σε κακουργηματικό επίπεδο. Η έκρηξη του καλλιτέχνη συνοδεύεται από αποφασιστικότητα: «Ο Ναπολέοντας έλεγε πως νικητής δεν είναι αυτός που αρχίζει τον πόλεμο αλλά αυτός που επικρατεί».

Η ανακοίνωση της οικογένειας Μαζωνάκη

Από την πλευρά της, η οικογένεια επιχείρησε να ρίξει τους τόνους με ανακοίνωση: «Για εμάς αξία έχει η υγεία, η ασφάλεια και η ζωή του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά». Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η αδελφή Βάσω δεν συμμετείχε στην αίτηση που κατατέθηκε στις 4 Αυγούστου 2025 στο αστυνομικό τμήμα για την ακούσια νοσηλεία, θέλοντας να την αποσυνδέσουν πλήρως από την πρωτοβουλία.

Παράλληλα, η οικογένεια επικαλείται ανησυχία για την ψυχική του υγεία: «Ο γιος μας χρήζει φροντίδας γιατί έχει προβλήματα. Τον τελευταίο ενάμιση χρόνο τον βλέπουμε σπάνια». Παρόμοια θέση διατύπωσε και ο κουμπάρος του, τονίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα έχουν απομακρυνθεί, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αξιολογήσει την ψυχολογική του κατάσταση αφού «δεν έχει πτυχίο ψυχιάτρου».

Συγκεκριμένα, η ανακοίνωση αναφέρει:

«Στις 4 Αυγούστου 2025, κατατέθηκε στο ΑΤ, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος, αίτηση για ακούσια εξέταση. Την αίτηση, την υποβάλλαμε η μητέρα Κλειώ Μαζωνάκη και η αδελφή Μαρία Μαζωνάκη, με τη σύμφωνα με τη γνώμη του πατέρα Μανώλη Μαζωνάκη. Η μόνη αμέτοχη στην όλη διαδικασία είναι η Βάσω Μαζωνάκη. Δυστυχώς για προφανείς λόγους σκοπιμότητας, επελέγη η στοχοποίηση της, ώστε να επιχειρηθεί η σύνδεση της αίτησής μας, με υπόθεση αστικής φύσεως, η οποία μάλιστα είχε απολύτως θετική έκβαση για τη Βάσω Μαζωνάκη, αφού εξεδόθη ήδη υπέρ της, δικαστική απόφαση η οποία έκανε δεκτούς τους ισχυρισμούς της. Επαναλαμβάνουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας, ότι για εμάς, την οικογένεια του Γιώργου, αξία έχει η ασφάλεια και η ζωής του. Οτιδήποτε άλλο δεν μας αφορά, δεν μας αγγίζει και δεν το προσεγγίζουμε. Αποτελεί δε, ύψιστη ανάγκη για μία μάνα, να διατηρεί το δικαίωμα να ανησυχεί για το παιδί της και όταν το βλέπει να κινδυνεύει να κάνει το παν για να το προστατέψει».

<br />

Τι δήλωσε σχετικά ο Γιώργος Μερκουλίδης

Ο δικηγόρος του τραγουδιστή, Γιώργος Μερκουλίδης, περιγράφει διαφορετική εικόνα. Υποστηρίζει ότι όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης επρόκειτο να πάρει εξιτήριο, οι αδελφές του άσκησαν πιέσεις στους γιατρούς και απείλησαν με μηνύσεις ώστε να καθυστερήσει η αποδέσμευσή του. «Οι σχέσεις του Γιώργου με τους γονείς και τις αδελφές του είναι ανύπαρκτες εδώ και δύο χρόνια», σημείωσε, ξεκαθαρίζοντας πως η υπόθεση θα πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

«Εμείς δεν είπαμε ότι την αίτηση την υπέβαλλε η Βάσω Μαζωνάκη, αλλά ότι ενορχήστρωσε την όλη διαδικασία η ίδια είναι δεδομένο και αναμφισβήτητο γεγονός. Τη Δευτέρα που ήμασταν στο Δρομοκαΐτειο και ο Γιώργος αφέθηκε ελεύθερος, ήταν και οι δύο αδελφές εκεί και πίεζαν τους γιατρούς και τους απειλούσαν με μηνύσεις να μην αφεθεί ελεύθερος γιατί κινδυνεύει η ζωή τους», δήλωσε. Ενώ, στη συνέχεια τόνισε: «Ένα άλλο γεγονός που θα σας πω είναι ότι στα εγκλήματα υπάρχουν οι φυσικοί και οι ηθικοί αυτουργοί. Φυσικοί είναι αυτοί που φαίνονται, ηθικοί αυτοί που ενορχηστρώνουν το έγκλημα και δεν φαίνονται».

Αναφορικά με τους λόγους πίσω από το γεγονός ο δικηγόρος υποστήριξε: «Εγώ δεν ξέρω καμία απόφαση από δικαστήριο που να είναι υπέρ της αδελφής. Δεν έχει εκδικαστεί κάποια υπόθεση παρά μόνο παλαιότερα κάποια ασφαλιστικά. Δεν ήμουν δικηγόρος εγώ και δεν γνωρίζω». Ενώ για την μεταξύ του διαφορά είπε χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν και άλλες διαφορές (σ.σ. εκτός από το σπίτι στη Μύκονο) οικονομικής φύσεως με χρήμαστα και τη διαχείριση της περιουσίας και των χρημάτων του Γιώργου τα οποία όμως θα πούμε στα ποι8νικά και αστικά δικαστήρια»

Τέλος, ξεκαθάρισε πως «θεωρούμε πως ο εγκλεισμός του Γιώργου έγινε παράτυπα, παράνομα και από πρόσωπα που δεν είχαν την αρμοδιότητα, γιατί ο νόμος ρητά μνημονεύει ότι το πρόσωπο που χρίζει εγκλεισμού πρέπει να πάσχει από ψυχική διαταραχή και να είναι εν δυνάμει επικίνδυνος για τον εαυτό του και για τρίτους. Αυτό μπορούν να το διαπιστώσουν άτομα που έχουν καθημερινή επαφή και σχέση μαζί του».

«Εμείς ετοιμάζουμε μηνύσεις κακουργηματικού χαρακτήρα. Πώς ήξεραν ότι χρήζει νοσηλείας αφού οι ίδιοι είχαν πει πως σπάνια τον έβλεπαν. Οι σχέσεις του Γιώργου με τους γονείς και τις αδελφές του είναι ανύπαρκτες εδώ και δύο χρόνια», συμπλήρωσε.