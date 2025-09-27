H Eλλάδα για πρώτη φορά διοργανώνει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα σκοποβολής – Που και πότε θα γίνει

Για πρώτη φορά στην αθλητική της ιστορία, η Ελλάδα διοργανώνει Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σκοποβολής. Έχει διοργανώσει Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, Παγκόσμιο Κύπελλο, Ολυμπιακούς αγώνες, αλλά όχι Παγκόσμιο Πρωτάθλημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα είναι πολυπληθέστερη, από πλευράς συμμετοχής, διοργάνωση από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, και ως εκ τούτου η οποιαδήποτε διάκριση σαφώς δυσκολότερη.

Στους επερχόμενους αγώνες που θα διεξαχθούν στο σκοπευτήριο της Μαλακάσας, έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή περισσότεροι από τετρακόσιοι (406) αθλητές από εξήντα οκτώ (68) χώρες.

Οι Αγώνες θα ξεκινήσουν στις 8 Οκτωβρίου και θα διαρκέσουν μέχρι και τις 19 του μηνός. Θα διεξαχθούν τα αγωνίσματα Σκητ και Τραπ ανδρών και γυναικών, καθώς και το μικτό ομαδικό του Τραπ.

Δύο Έλληνες αθλητές έχουν κατακτήσει τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή!

Ο Ευθύμιος Μίτας το 2023 στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν και ο Παναγιώτης Γεροχρήστος που στέφθηκε Παγκόσμιος Πρωταθλητής στο Σκητ Εφήβων πέρυσι (2024) στη Λίμα του Περού.

Η ελληνική αποστολή

Μπάμπης Χαλκιαδάκης – σκητ

Γιάννης Χατζητσακίρογλου – τραπ, μεικτό ομαδικό τραπ

Ξενοφών Χριστοδουλάκης – τραπ

Χρήστος Δετσαρίδης – τραπ

Παναγιώτης Γεροχρήστος – σκητ

Εμμανουέλα Κατζουράκη – σκητ

Αγγελική Κουναδίνη – τραπ, μεικτό ομαδικό τραπ

Άννα Μαρία Μαρκαντωνάκη – σκητ

Νίκος Μαυρομμάτης – σκητ