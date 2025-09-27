Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.
Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Προτίμησε να συζητήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις παρά να τσακωθείς σήμερα. Στα επαγγελματικά, αν ασχοληθείς λίγο, θα διαπιστώσεις πως τελικά έχεις πολλά κοινά με κάποια άτομα εκεί. Το ίδιο εφάρμοσε και στα ερωτικά. Προσέγγισε το ταίρι σου δηλαδή. Αν δεν έχεις ταίρι, τότε αφέσου στο φλερτ. Εστίασε σε όσα αγνοούσες παλιότερα.
DON’TS: Μην αγνοείς αυτούς που θέλουν να σου εξομολογηθούν διάφορα, γιατί έτσι θα έρθετε ακόμα πιο κοντά. Μην αγνοείς ούτε τις συμβουλές που σου δίνουν ορισμένοι, γιατί θα σου χρειαστούν αργότερα. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε τίποτα να σου κόψει την φόρα. Ωστόσο μην κάνεις καμία επίθεση και μην κοντραριστείς με κανέναν.
Ταύρος
DO’S: Βελτίωσε τη διάθεσή σου, αλλά κάντην λίγο πιο βαθιά, καθώς έχεις ανάγκη από στοχασμό και σκέψη. Εστίασε σε όλες τις σημαντικές δουλειές που έχεις να κάνεις για να μπορέσεις να ελέγξεις- όσο γίνεται- τα πιθανά απρόοπτα. Κάλυψε κάθε ενδεχόμενο γενικώς για να είσαι έτοιμος. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να κινηθείς προς την σωστή κατεύθυνση.
DON’TS: Μην κωλώσεις να εξωτερικεύσεις τα πιο βαθιά σου συναισθήματα, ακόμα κι αν πρόκειται να το κάνεις μόνο στα άτομα που εμπιστεύεσαι αρκετά. Μάλιστα αυτό ίσως να σας δέσει ακόμα περισσότερο. Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς, αν δεν πάνε όλα όπως περίμενες. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και μην κάνεις αχρείαστες σπατάλες- φτάνει πια!
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις το κλίμα με τους απέναντι σε ήρεμα επίπεδα. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, πρέπει να περιορίσεις κάπως την έντασή σου. Όσο γίνεται έστω! Αξιοποίησε και τη δημιουργικότητα σου. Φλέρταρε και δείξε το ενδιαφέρον σου εκεί που θέλεις. Να ξέρεις πως ίσως υπάρξουν και αρκετές νέες γνωριμίες σήμερα μέσω παρέας ή δουλειάς.
DON’TS: Αν έχεις σχέση, μην αγνοείς το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και του αμόρε, γιατί αν δεν κάνεις κάτι τώρα, μην περιμένεις προκοπή μετά. Ωστόσο μη διστάσεις να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου για τα περιστατικά που σε έχουν ενοχλήσει. Μην πέφτεις ψυχολογικά επειδή δε γίνονται αποδεκτά τα πάντα από αυτά που λες. Μη γίνεσαι τόσο ψυχρός.
Καρκίνος
DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα δείχνουν να κυλάνε κάπως πιο ομαλά, άρα κατάλαβε πως κι εσύ μπορείς να διαχειριστείς με ηρεμία όλες τις υποθέσεις που σου ανατίθενται. Γίνε λίγο πιο δοτικός στον ίδιο κλάδο. Πίστεψέ με θα εκτιμηθεί. Αφού έχεις καλή διάθεση, οπλίσου και με αισιοδοξία, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο απλουστευμένα.
DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις αυτό που θεωρείς εσύ σωστό, καθώς αυτή η κίνηση θα αρέσει και σε κάποιους ανώτερους στη δουλειά. Σκέφτηκες να πάρεις αυτό που ζητάς έτσι απλά και εύκολα; Αυτό μπορεί να σχετίζεται και με μια οικονομική συμφωνία που ζαχαρώνεις καιρό. Μην σοκαριστείς, αλλά ούτε και να απογοητευτείς από τα ψέματα που θα μαθευτούν.
Λέων
DO’S: Αφού έχεις καλή διάθεση, γιατί δεν το ρίχνεις λίγο έξω; Πάντως πρέπει να ξεσκάσεις και να ξεφύγεις από τη δουλειά. Επικοινώνησε με τους άλλους για να μάθεις αυτά που θέλεις, αλλά δώσε περιθώρια και στο φλερτ να ανθίσει. Πάντως αν ξεκινήσει κάτι τώρα, ίσως να έχει μια καλή συνέχεια. Στα επαγγελματικά, διαπραγματεύσου, καθώς σε παίρνει.
DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες. Ωστόσο μην είσαι εντελώς κλειστόμυαλος, καθώς οι συνεργασίες που έχεις τώρα στα σκαριά ενδέχεται να αποδειχθούν ωφέλιμες και για αργότερα. Αρκεί βέβαια να μην το παίξεις ειδήμον, ξερόλας κι έξυπνος, έτσι; Ταυτόχρονα, μην είσαι απρόσεκτος στη διαχείριση των οικονομικών σου και μην κάνεις άλλα έξοδα.
Παρθένος
DO’S: Βελτίωσε την ψυχολογία σου για να μπορέσεις να επικεντρωθείς ανενόχλητος στα ερωτικά, στα του σπιτιού και στα της οικογένειας. Γενικώς πρέπει να οργανώσεις καλύτερα τόσο τις δουλειές όσο και τα οικονομικά σου. Πάντως ίσως σου προκύψει μια αξιόλογη ευκαιρία- προσφορά, οπότε έχε τα μάτια σου ανοιχτά. Βρες χρόνο για χαλάρωση.
DON’TS: Μην χαωθείς αν δεις ότι μέσα από διάφορες συζητήσεις, βγαίνουν στην επιφάνεια κάποια έντονα συναισθήματα. Ε και; Ίσως έτσι να μπορέσεις να τα επεξεργαστείς και να τα διαχειριστείς λίγο καλύτερα. Ή έστω πιο εύκολα! Μην πάρεις κατάκαρδα αυτά που θα ειπωθούν στα πλαίσια της οικογένειας. Στα επαγγελματικά, μην τσακωθείς με όλους.
Ζυγός
DO’S: Επικοινώνησε όσο πιο ανοιχτά μπορείς για να νιώσεις μέλος κάποιας ομάδας. Γενικώς πρέπει να είσαι μέσα σε όλα, οπότε αξιοποίησε και το χιούμορ σου για να χωθείς σε κάθε κουβέντα που σε ενδιαφέρει άμεσα. Μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως λάβεις έμπνευση ή ίσως ανακαλύψεις διάφορες ιδέες που θα σου λύσουν τα χέρια.
DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου ή να δεχτείς το φλερτ που σου γίνεται. Μην απογοητευτείς όμως από τα διάφορα που θα σου αποκαλυφθούν. Ευχάριστα δεν τα λες, αλλά και πάλι. Μη γίνεις έντονος και προκλητικός, όταν θα αντιληφθείς ότι οι απόψεις σου διαφέρουν από τους απέναντι. Μην ξενερώσεις από όσα θα ακούσεις.
Σκορπιός
DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός για να βρεις ευκαιρίες να εκφράσεις αυτά που θέλεις εδώ και καιρό. Μπορείς να τα μοιραστείς έστω με τους δικούς σου ανθρώπους, αν και μάλλον θα τους αφήσεις παγωτό. Οπότε καλό είναι να πεις αυτά που θες μεν, μόνο όταν σου παρουσιαστεί η κατάλληλη στιγμή δε. Βρες τρόπους να ενισχύσεις τα ερωτικά σου.
DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην παρασυρθείς από τις θετικές εξελίξεις και μην χαλαρώσεις εξαιτίας αυτών νομίζοντας πως όλα μπήκαν σε σειρά. Κάθε άλλο θα έλεγα! Μην απογοητεύεις από αυτά που θα προκύψουν μέσα στην παρέα. Μην αλλάξεις την στάση σου εξαιτίας αυτών που θα μάθεις. Παράλληλα μην κάνεις άλλες αχρείαστες σπατάλες.
Τοξότης
DO’S: Για να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, πρέπει να διατηρήσεις και την κοινωνικότητά σου. Προσέγγισε τους δικούς σου ανθρώπους, αλλά κάνε και νέες γνωριμίες. Γενικώς πρέπει να ανοίξεις τον κύκλο σου, καθώς έτσι θα δημιουργήσεις τις κατάλληλες ευκαιρίες για να προωθήσεις τους στόχους σου. Πάντως έχεις ανάγκη κι από νέους συνεργάτες.
DON’TS: Μη διανοηθείς να πεις κάποιο ψέμα, αν πάρεις μέρος σε συζητήσεις. Και ειδικά όχι στα ερωτικά. Στο να το αποφύγεις αυτό, πάντως, ίσως σε βοηθήσει η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου. Μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου στα κοντινά σου άτομα. Μην απογοητευτείς από τις εξελίξεις στα επαγγελματικά, αλλά μην είσαι κι απρόσεκτος.
Αιγόκερως
DO’S: Πάρε αποστάσεις προκειμένου να βρεις την ησυχία σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να επεξεργαστείς τις επαγγελματικές προτάσεις που σου έχουν γίνει τελευταία και να πάρεις την καλύτερη απόφαση. Μάλιστα μπορεί να δεχτείς προτάσεις για την συνέχιση ορισμένων συνεργασιών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θέσε τους δικούς σου όρους.
DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Ωστόσο μην χάσεις ούτε ευκαιρία να ασχοληθείς με κάτι πιο creative. Μην είσαι απρόσεκτος στις λεπτομέρειες, αλλά ούτε κι όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί τότε δεν βλέπω να γλιτώνεις τους καυγάδες. Παράλληλα μην απογοητευτείς από τα πολλά απρόοπτα που μπορεί να συμβούν ξαφνικά.
Υδροχόος
DO’S: Γίνε και πάλι κοινωνικός, καθώς αυτό θα βελτιώσει το mood σου. Μπορείς να ανοιχτείς στους ανθρώπους που υπάρχουν ήδη στη ζωή σου ή να γνωρίσεις και καινούργιους. Μάλιστα έτσι θα ανανεωθείς αρκετά. Πάρε μέρος σε συζητήσεις για να μπορέσεις να εξετάσεις και κάποιες άλλες οπτικές. Εκφράσου λίγο πιο δημιουργικά.
DON’TS: Μη διστάσεις να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό που, όμως, σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Ποτέ δεν ξέρεις! Βέβαια μην το παρακάνεις, καθώς η μέρα προτιμά τους χαλαρούς ρυθμούς. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Στα ερωτικά, μην είσαι κυκλοθυμικός και μην πεις πράγματα με απότομο τρόπο, μόλις νιώσεις λίγη πίεση, έτσι;
Ιχθύες
DO’S: Στα επαγγελματικά, εκμεταλλεύσου την ηρεμία που επικρατεί μεν, μείνε alert δε, γιατί ίσως κάτι κρύβεται στο παρασκήνιο. Ωστόσο αν ακολουθήσεις το ένστικτό σου, σίγουρα δεν θα χάσεις! Να ξέρεις πως μπορείς να εκφράσεις τις απόψεις σου, απλά υπό την ομπρέλα της διπλωματίας. Κράτα τις ισορροπίες μόνος, αλλά ζήτα βοήθεια, αν την χρειαστείς.
DON’TS: Μη γίνεις ορμητικός κι απότομος εξαιτίας κάποιων κρυφών σκέψεών σου. Στην τελική είναι δικό σου πρόβλημα το ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτές και τα συναισθήματά σου, σωστά; Μην αποκαλύψεις μυστικά τρίτων. Μη διστάσεις να απομακρυνθείς από κάποια άτομα του περιβάλλοντός σου, αν σε έχουν απογοητεύσει ουκ ολίγες φορές.
