magazin
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
26.09.2025 | 18:03
Τραμπ για Γάζα: Φαίνεται ότι έχουμε συμφωνία
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.09.2025]
Ημερήσια 27 Σεπτεμβρίου 2025 | 00:01

Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Σάββατο 27.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts στα ζώδια σήμερα από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
A
A
Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Spotlight

Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts στα ζώδια σήμερα έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά.

Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Προτίμησε να συζητήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις παρά να τσακωθείς σήμερα. Στα επαγγελματικά, αν ασχοληθείς λίγο, θα διαπιστώσεις πως τελικά έχεις πολλά κοινά με κάποια άτομα εκεί. Το ίδιο εφάρμοσε και στα ερωτικά. Προσέγγισε το ταίρι σου δηλαδή. Αν δεν έχεις ταίρι, τότε αφέσου στο φλερτ. Εστίασε σε όσα αγνοούσες παλιότερα.

DON’TS: Μην αγνοείς αυτούς που θέλουν να σου εξομολογηθούν διάφορα, γιατί έτσι θα έρθετε ακόμα πιο κοντά. Μην αγνοείς ούτε τις συμβουλές που σου δίνουν ορισμένοι, γιατί θα σου χρειαστούν αργότερα. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε τίποτα να σου κόψει την φόρα. Ωστόσο μην κάνεις καμία επίθεση και μην κοντραριστείς με κανέναν.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Βελτίωσε τη διάθεσή σου, αλλά κάντην λίγο πιο βαθιά, καθώς έχεις ανάγκη από στοχασμό και σκέψη. Εστίασε σε όλες τις σημαντικές δουλειές που έχεις να κάνεις για να μπορέσεις να ελέγξεις- όσο γίνεται- τα πιθανά απρόοπτα. Κάλυψε κάθε ενδεχόμενο γενικώς για να είσαι έτοιμος. Αξιοποίησε την αισιοδοξία σου για να κινηθείς προς την σωστή κατεύθυνση.

DON’TS: Μην κωλώσεις να εξωτερικεύσεις τα πιο βαθιά σου συναισθήματα, ακόμα κι αν πρόκειται να το κάνεις μόνο στα άτομα που εμπιστεύεσαι αρκετά. Μάλιστα αυτό ίσως να σας δέσει ακόμα περισσότερο. Στα ερωτικά, μην απογοητευτείς, αν δεν πάνε όλα όπως περίμενες. Μην είσαι απρόσεκτος στα έξοδα και μην κάνεις αχρείαστες σπατάλες-  φτάνει πια!

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να διατηρήσεις το κλίμα με τους απέναντι σε ήρεμα επίπεδα. Για να γίνει αυτό, λοιπόν, πρέπει να περιορίσεις κάπως την έντασή σου. Όσο γίνεται έστω! Αξιοποίησε και τη δημιουργικότητα σου. Φλέρταρε και δείξε το ενδιαφέρον σου εκεί που θέλεις. Να ξέρεις πως ίσως υπάρξουν και αρκετές νέες γνωριμίες σήμερα μέσω παρέας ή δουλειάς.

DON’TS: Αν έχεις σχέση, μην αγνοείς το κλίμα που επικρατεί μεταξύ εσού και του αμόρε, γιατί αν δεν κάνεις κάτι τώρα, μην περιμένεις προκοπή μετά. Ωστόσο μη διστάσεις να εκφράσεις τη δυσαρέσκειά σου για τα περιστατικά που σε έχουν ενοχλήσει. Μην πέφτεις ψυχολογικά επειδή δε γίνονται αποδεκτά τα πάντα από αυτά που λες. Μη γίνεσαι τόσο ψυχρός.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Στα επαγγελματικά, όλα δείχνουν να κυλάνε κάπως πιο ομαλά, άρα κατάλαβε πως κι εσύ μπορείς να διαχειριστείς με ηρεμία όλες τις υποθέσεις που σου ανατίθενται. Γίνε λίγο πιο δοτικός στον ίδιο κλάδο. Πίστεψέ με θα εκτιμηθεί. Αφού έχεις καλή διάθεση, οπλίσου και με αισιοδοξία, έτσι ώστε να μπορέσεις να δεις τα πάντα γύρω σου λίγο πιο απλουστευμένα.

DON’TS: Μη διστάσεις να κάνεις αυτό που θεωρείς εσύ σωστό, καθώς αυτή η κίνηση θα αρέσει και σε κάποιους ανώτερους στη δουλειά. Σκέφτηκες να πάρεις αυτό που ζητάς έτσι απλά και εύκολα; Αυτό μπορεί να σχετίζεται και με μια οικονομική συμφωνία που ζαχαρώνεις καιρό. Μην σοκαριστείς, αλλά ούτε και να απογοητευτείς από τα ψέματα που θα μαθευτούν.

Λέων

Λέων

DO’S: Αφού έχεις καλή διάθεση, γιατί δεν το ρίχνεις λίγο έξω; Πάντως πρέπει να ξεσκάσεις και να ξεφύγεις από τη δουλειά. Επικοινώνησε με τους άλλους για να μάθεις αυτά που θέλεις, αλλά δώσε περιθώρια και στο φλερτ να ανθίσει. Πάντως αν ξεκινήσει κάτι τώρα, ίσως να έχει μια καλή συνέχεια. Στα επαγγελματικά, διαπραγματεύσου, καθώς σε παίρνει.

DON’TS: Μην εμπιστεύεσαι τους πάντες. Ωστόσο μην είσαι εντελώς κλειστόμυαλος, καθώς οι συνεργασίες που έχεις τώρα στα σκαριά ενδέχεται να αποδειχθούν ωφέλιμες και για αργότερα. Αρκεί βέβαια να μην το παίξεις ειδήμον, ξερόλας κι έξυπνος, έτσι; Ταυτόχρονα, μην είσαι απρόσεκτος στη διαχείριση των οικονομικών σου και μην κάνεις άλλα έξοδα.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Βελτίωσε την ψυχολογία σου για να μπορέσεις να επικεντρωθείς ανενόχλητος στα ερωτικά, στα του σπιτιού και στα της οικογένειας. Γενικώς πρέπει να οργανώσεις καλύτερα τόσο τις δουλειές όσο και τα οικονομικά σου. Πάντως ίσως σου προκύψει μια αξιόλογη ευκαιρία- προσφορά, οπότε έχε τα μάτια σου ανοιχτά. Βρες χρόνο για χαλάρωση.

DON’TS: Μην χαωθείς αν δεις ότι μέσα από διάφορες συζητήσεις, βγαίνουν στην επιφάνεια κάποια έντονα συναισθήματα. Ε και; Ίσως έτσι να μπορέσεις να τα επεξεργαστείς και να τα διαχειριστείς λίγο καλύτερα. Ή έστω πιο εύκολα! Μην πάρεις κατάκαρδα αυτά που θα ειπωθούν στα πλαίσια της οικογένειας. Στα επαγγελματικά, μην τσακωθείς με όλους.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Επικοινώνησε όσο πιο ανοιχτά μπορείς για να νιώσεις μέλος κάποιας ομάδας. Γενικώς πρέπει να είσαι μέσα σε όλα, οπότε αξιοποίησε και το χιούμορ σου για να χωθείς σε κάθε κουβέντα που σε ενδιαφέρει άμεσα. Μάλιστα μέσα από αυτή τη διαδικασία ίσως λάβεις έμπνευση ή ίσως ανακαλύψεις διάφορες ιδέες που θα σου λύσουν τα χέρια.

DON’TS: Στα ερωτικά, μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου ή να δεχτείς το φλερτ που σου γίνεται. Μην απογοητευτείς όμως από τα διάφορα που θα σου αποκαλυφθούν. Ευχάριστα δεν τα λες, αλλά και πάλι. Μη γίνεις έντονος και προκλητικός, όταν θα αντιληφθείς ότι οι απόψεις σου διαφέρουν από τους απέναντι. Μην ξενερώσεις από όσα θα ακούσεις.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Γίνε λίγο πιο παρατηρητικός για να βρεις ευκαιρίες να εκφράσεις αυτά που θέλεις εδώ και καιρό. Μπορείς να τα μοιραστείς έστω με τους δικούς σου ανθρώπους, αν και μάλλον θα τους αφήσεις παγωτό. Οπότε καλό είναι να πεις αυτά που θες μεν, μόνο όταν σου παρουσιαστεί η κατάλληλη στιγμή δε. Βρες τρόπους να ενισχύσεις τα ερωτικά σου.

DON’TS: Στα επαγγελματικά, μην παρασυρθείς από τις θετικές εξελίξεις και μην χαλαρώσεις εξαιτίας αυτών νομίζοντας πως όλα μπήκαν σε σειρά. Κάθε άλλο θα έλεγα! Μην απογοητεύεις από αυτά που θα προκύψουν μέσα στην παρέα. Μην αλλάξεις την στάση σου εξαιτίας αυτών που θα μάθεις. Παράλληλα μην κάνεις άλλες αχρείαστες σπατάλες.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Για να διατηρήσεις την καλή σου διάθεση, πρέπει να διατηρήσεις και την κοινωνικότητά σου. Προσέγγισε τους δικούς σου ανθρώπους, αλλά κάνε και νέες γνωριμίες. Γενικώς πρέπει να ανοίξεις τον κύκλο σου, καθώς έτσι θα δημιουργήσεις τις κατάλληλες ευκαιρίες για να προωθήσεις τους στόχους σου. Πάντως έχεις ανάγκη κι από νέους συνεργάτες.

DON’TS: Μη διανοηθείς να πεις κάποιο ψέμα, αν πάρεις μέρος σε συζητήσεις. Και ειδικά όχι στα ερωτικά. Στο να το αποφύγεις αυτό, πάντως, ίσως σε βοηθήσει η δημιουργικότητα και η έμπνευσή σου. Μη διστάσεις να δείξεις το ενδιαφέρον σου στα κοντινά σου άτομα. Μην απογοητευτείς από τις εξελίξεις στα επαγγελματικά, αλλά μην είσαι κι απρόσεκτος.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Πάρε αποστάσεις προκειμένου να βρεις την ησυχία σου. Έτσι μόνο θα μπορέσεις να επεξεργαστείς τις επαγγελματικές προτάσεις που σου έχουν γίνει τελευταία και να πάρεις την καλύτερη απόφαση. Μάλιστα μπορεί να δεχτείς προτάσεις για την συνέχιση ορισμένων συνεργασιών. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θέσε τους δικούς σου όρους.

DON’TS: Μην χάσεις την αισιοδοξία σου. Ωστόσο μην χάσεις ούτε ευκαιρία να ασχοληθείς με κάτι πιο creative. Μην είσαι απρόσεκτος στις λεπτομέρειες, αλλά ούτε κι όταν παίρνεις μέρος σε συζητήσεις, γιατί τότε δεν βλέπω να γλιτώνεις τους καυγάδες. Παράλληλα μην απογοητευτείς από τα πολλά απρόοπτα που μπορεί να συμβούν ξαφνικά.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Γίνε και πάλι κοινωνικός, καθώς αυτό θα βελτιώσει το mood σου. Μπορείς να ανοιχτείς στους ανθρώπους που υπάρχουν ήδη στη ζωή σου ή να γνωρίσεις και καινούργιους. Μάλιστα έτσι θα ανανεωθείς αρκετά. Πάρε μέρος σε συζητήσεις για να μπορέσεις να εξετάσεις και κάποιες άλλες οπτικές. Εκφράσου λίγο πιο δημιουργικά.

DON’TS: Μη διστάσεις να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι διαφορετικό που, όμως, σκέφτεσαι εδώ και καιρό. Ποτέ δεν ξέρεις! Βέβαια μην το παρακάνεις, καθώς η μέρα προτιμά τους χαλαρούς ρυθμούς. Μην είσαι απρόσεκτος στα οικονομικά σου. Στα ερωτικά, μην είσαι κυκλοθυμικός και μην πεις πράγματα με απότομο τρόπο, μόλις νιώσεις λίγη πίεση, έτσι;

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Στα επαγγελματικά, εκμεταλλεύσου την ηρεμία που επικρατεί μεν, μείνε alert δε, γιατί ίσως κάτι κρύβεται στο παρασκήνιο. Ωστόσο αν ακολουθήσεις το ένστικτό σου, σίγουρα δεν θα χάσεις! Να ξέρεις πως μπορείς να εκφράσεις τις απόψεις σου, απλά υπό την ομπρέλα της διπλωματίας. Κράτα τις ισορροπίες μόνος, αλλά ζήτα βοήθεια, αν την χρειαστείς.

DON’TS: Μη γίνεις ορμητικός κι απότομος εξαιτίας κάποιων κρυφών σκέψεών σου. Στην τελική είναι δικό σου πρόβλημα το ότι δεν μπορείς να διαχειριστείς αυτές και τα συναισθήματά σου, σωστά; Μην αποκαλύψεις μυστικά τρίτων. Μη διστάσεις να απομακρυνθείς από κάποια άτομα του περιβάλλοντός σου, αν σε έχουν απογοητεύσει ουκ ολίγες φορές.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

BRICS: Λανσάρει το πρώτο ομόλογο σε ρουπία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Σε ποια πλευρά κοιμάστε; Λέει πολλά για την προσωπικότητά σας, σύμφωνα με έρευνα

Τράπεζες
CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

CrediaBank: Ιστορικό υψηλό για τον 5ο τραπεζικό πόλο

inWellness
Παίζει ρόλο 26.09.25

Έρευνα: Το πρωινό είναι και θέμα timing

Όσο σημαντικό είναι το τι τρως για πρωινό, άλλο τόσο σημαντική είναι και η ώρα. Αυτό, τουλάχιστον, έδειξε μια νέα μελέτη.

Σύνταξη
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν
«Τεράστιο λάθος» 26.09.25

Η Νάταλι Ντόρμερ γυρνά πλάτη στο «The Lady» μετά τις αποκαλύψεις για τους Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν

Η Νάταλι Ντόρμερ, η οποία υποδύεται την Σάρα Φέργκιουσον στην επερχόμενη σειρά «The Lady», δήλωσε ότι δώρισε τον μισθό της, μετά τις αποκαλύψεις για τη σχέση των Σάρα Φέργκιουσον και Τζέφρι Έπσταϊν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 
Ξεκαθάρισμα 26.09.25

Pokemon εναντίον Τραμπ: Καταγγέλλει τον Λευκό Οίκο για τα βίντεο απελάσεων της ICE – «Gotta Catch ‘Em All» 

Η Pokemon Company International καταγγέλλει την κυβέρνηση των ΗΠΑ και την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) για την παράνομη χρήση του γνωστού σλόγκαν, της μουσικής και οπτικού υλικού από το δημοφιλές franchise σε βίντεο που προωθεί τις απελάσεις μεταναστών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;
Go Fun 26.09.25

Μυστικά στη Σκωτία: Μετά τον Χάρι, ο πρίγκιπας Γουίλιαμ «απομονώνεται» με τον βασιλιά Κάρολο. Γιατί;

Ενώ η ιστορική επανασύνδεση του βασιλιά Καρόλου με τον Χάρι στις 10 Σεπτεμβρίου αναζωπύρωσε τις ελπίδες για προσέγγιση, η απουσία του Γουίλιαμ από εκείνη τη συνάντηση και η άμεση «απομόνωσή» του με τον πατέρα του στο Μπέρκχολ της Σκωτίας υπογραμμίζουν ότι το «βαθύ ρήγμα» μεταξύ των δύο αδελφών παραμένει η κυρίαρχη πληγή της βασιλικής οικογένειας

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις
Ειρωνεία 26.09.25

Γιατί ο Ντόναλντ Τραμπ κούνησε το δάχτυλο στη Μελάνια; Ο έντονος διάλογος και οι υποθέσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η Πρώτη Κυρία Μελάνια Τραμπ είναι το θέμα συζήτησης στις tabloid μετά από ένα ιδιαίτερα «έντονο» και ζωηρό διάλογο μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο Marine One

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα
Θεότητα 26.09.25

Η Ντέμι Μουρ πρωταγωνιστεί στην ταινία «The Tiger» του οίκου Gucci – To Χόλιγουντ αγκαλιά με τη μόδα

Ο πρώτος κινηματογραφικός ρόλος της Demi Moore μετά την υποψηφιότητα για Όσκαρ στην ταινία «The Substance» είναι αυτός της μητέρας μιας εναλλακτικής συνθήκης της οικογένειας Gucci στην «τριπαριστή» ταινία μικρού μήκους «The Tiger» των Spike Jonze και Halina Reijn.

Σύνταξη
Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;
Fashion killa 26.09.25

Τι έκρυβαν τα κοστούμια που φορούσε ο A$AP Rocky κατά τη διάρκεια της δίκης του;

«Δεν ήθελα να φαίνομαι πολύ αυστηρός ή κακόγουστος» δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του ο A$AP Rocky αναφορικά με τα outfit που επέλεξε κατά τη διάρκεια της δίκης του για επίθεση με ημιαυτόματο όπλο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!
Music Stage 25.09.25

Τι συμβαίνει με τα τραγούδια του Παντελή Παντελίδη; Βρέθηκε στην κορυφή του Spotify με κομμάτι του 2012!

Μπορεί να έχουν περάσει 9 χρόνια από τον θάνατο που Παντελή Παντελίδη, ωστόσο τα τραγούδια του συνεχίζουν να μας κρατούν «συντροφιά» μέχρι και σήμερα.

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στο Βατικανό
Μετά της συζύγου 27.09.25

Επίσκεψη στο Βατικανό του βασιλιά Καρόλου Γ'

Ο βασιλιάς της Βρετανίας με τη σύζυγό του θα επισκεφθούν το Βατικανό, θα συναντηθούν με τον πάπα Λέοντα ΙΔ' και θα συμμετάσχουν στους εορτασμούς του Ιωβηλαίου της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας.

Σύνταξη
Δυτική Οχθη: Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για την οικονομική στήριξη της Παλαιστινιακής Αρχής
Ισπανία 27.09.25

12 χώρες δεσμεύονται να στηρίξουν οικονομικά την Παλαιστινιακή Αρχή

Συγκροτήθηκε συνασπισμός κρατών για τη Βιωσιμότητα της Παλαιστινιακής Αρχής «ως απάντηση στην κατεπείγουσα και άνευ προηγουμένου οικονομική κρίση» που αντιμετωπίζει, αναφέρει το ΥΠΕΞ της Ισπανίας.

Σύνταξη
Βόρεια Κορέα: Ο Κιμ Γιονγκ Ουν ζητά την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της χώρας
«Υψιστη προτεραιότητα» 27.09.25

Ο Κιμ ζητά να ενισχυθεί το πυρηνικό οπλοστάσιο της Β. Κορέας

Ο Κιμ Γιονγκ Ουν θεωρεί «ζωτικής σημασίας, ύψιστη προτεραιότητα» την ενίσχυση του πυρηνικού οπλοστασίου της Βόρειας Κορέας προκειμένου «να θωρακιστεί η ασπίδα και να ακονιστεί το σπαθί».

Σύνταξη
Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον
Media 27.09.25

Στα «Νέα Σαββατοκύριακο»: Το μαύρο κουτί της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον

Τα μυστήρια και οι απαντήσεις • Γιατί η Αγκυρα δεν ενημέρωσε εγκαίρως την Αθήνα για την αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν • Η δεύτερη ανάγνωση της συνάντησης Τραμπ - Ερντογάν

Σύνταξη
ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς
Επικαιροποιημένη έκθεση 26.09.25

ΟΗΕ: Περισσότερες από 150 εταιρείες έχουν δεσμούς με παράνομους ισραηλινούς οικισμούς

Ο κατάλογος των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε παράνομους ισραηλινούς οικισμούς στη Δυτική Όχθη αυξήθηκε σημαντικά, φτάνοντας πλέον τις 158 εταιρείες μετά την προσθήκη 68 νέων ονομάτων

Σύνταξη
Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία
Γράφημα 26.09.25

Πού επενδύει 1,2 δισ. ευρώ το καναδικό ταμείο CPP στην Ισπανία

Οι επενδύσεις στη φοιτητική στέγη έχουν καλύτερη «υποδοχή» απο αυτή για τη βραχυπρόθεσμη ενοικίαση (Airbnb), η οποία έχει πυροδοτήσει διαμαρτυρίες κατά του υπερτουρισμού στην Ισπανία.

Αλέξανδρος Σιουτζούκης
Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες
Εθνοκάθαρση 26.09.25

Έρευνα: Οι άμαχοι στη Γάζα υποφέρουν τραυματισμούς παρόμοιους με στρατιώτες σε εμπόλεμες ζώνες

Τραύματα όπως εγκαύματα ή τραυματισμοί στα πόδια είναι πιο συνηθισμένα στη Γάζα από ό,τι στους Αμερικανούς στρατιώτες που πολέμησαν στο Ιράκ και το Αφγανιστάν 

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης
«Αυτό με σκότωσε» 26.09.25

Ο Πιτ Ντέιβιντσον αποκαλύπτει τον μεγαλύτερο φόβο που είχε η μητέρα του, όσο βρισκόταν σε κέντρο αποτοξίνωσης

«Μεγάλωσε μόνη της εμένα και την αδερφή μου και δούλεψε σκληρά» ανέφερε ο Πιτ Ντέιβιντσον για την μητέρα του, η οποία τον βοήθησε να παραμείνει νηφάλιος με μια μόνο φράση.

Σύνταξη
Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος
Η ευκαιρία 26.09.25

Η Μέριλιν Μονρόε λάτρευε να ποζάρει για τον φωτογράφο Σαμ Σο – Η λήψη στη Νέα Υόρκη, τα αποτσίγαρα και ο άνεμος

O Σαμ Σο, o φωτογράφος πίσω από την εμβληματική λήψη της Μέριλιν Μονρόε με το λευκό φόρεμα πάνω από έναν υπόγειο σιδηρόδρομο, έδωσε σάρκα και οστά σε μια ιδέα χρόνων.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε
Διπλωματία 26.09.25

Πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Συρίας – Τι συζητήθηκε

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)
Μπάσκετ 26.09.25

Μπαρτζώκας: «Είμαι ενθουσιασμένος με το ρόστερ του Ολυμπιακού, ευχαριστώ τους προέδρους» (vid)

Μετά την πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Σούπερ Καπ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας ευχαρίστησε τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού για την απόκτηση του Ντιλικινά και δήλωσε ενθουσιασμένος με το ρόστερ του.

Σύνταξη
«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς
Κόσμος 26.09.25

«Χρυσή στιγμή η 7η Οκτωβρίου – Περιμέναμε 77 χρόνια την καταδίκη Ισραήλ» λέει ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς

«Το τίμημα είναι πολύ υψηλό, αλλά ποια είναι η εναλλακτική λύση;», διερωτήθηκε σε συνέντευξή του ο ανώτερος αξιωματούχος της Χαμάς, Γκάζι Χαμάντ.

Σύνταξη
Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ
Ποδόσφαιρο 26.09.25

Το Metropolitano φωτίστηκε με το όνομα του Ομπλακ

Η Ατλέτικο Μαδρίτης τίμησε τον Γιαν Όμπλακ με ειδικό αφιέρωμα για την 500ή συμμετοχή του με τα χρώματα της ομάδας. Πλέον έχει θρυλική θέση στον σύλλογο

Βάιος Μπαλάφας
Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς
Wall Street Journal 26.09.25

Τραμπ σε Ζελένσκι: Μπορεί να άρω την απαγόρευση πληγμάτων στη Ρωσία με αμερικανικά όπλα μεγάλου βεληνεκούς

Αυτό αναφέρεται σε δημοσίευμα της WSJ, που επικαλείται δυο δυτικούς αξιωματούχους και προσθέτει ότι ο Ζελένσκι ζήτησε από τον Τραμπ και περισσότερους αμερικανικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο