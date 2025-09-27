DO’S: Προτίμησε να συζητήσεις και να ανταλλάξεις απόψεις παρά να τσακωθείς σήμερα. Στα επαγγελματικά, αν ασχοληθείς λίγο, θα διαπιστώσεις πως τελικά έχεις πολλά κοινά με κάποια άτομα εκεί. Το ίδιο εφάρμοσε και στα ερωτικά. Προσέγγισε το ταίρι σου δηλαδή. Αν δεν έχεις ταίρι, τότε αφέσου στο φλερτ. Εστίασε σε όσα αγνοούσες παλιότερα.

DON’TS: Μην αγνοείς αυτούς που θέλουν να σου εξομολογηθούν διάφορα, γιατί έτσι θα έρθετε ακόμα πιο κοντά. Μην αγνοείς ούτε τις συμβουλές που σου δίνουν ορισμένοι, γιατί θα σου χρειαστούν αργότερα. Στα επαγγελματικά, μην επιτρέψεις σε τίποτα να σου κόψει την φόρα. Ωστόσο μην κάνεις καμία επίθεση και μην κοντραριστείς με κανέναν.