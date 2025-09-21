DO’S: Κατάλαβε πως αν θες να πάει κάτι καλά, τότε πρέπει να πάρεις τα ηνία εσύ. Για να γίνει όλο αυτό πιστευτό, οπλίσου με αποφασιστικότητα και θάρρος. Α! Και ψυχραιμία, έτσι; Έπειτα απόλαυσε τους καρπούς της επιτυχίας σου. Αν κάποιος θέλει να σου εκφράσει τον θαυμασμό του και να σου πει «Μπράβο!», κατέβασε λίγο τη μύτη σου και δέξου το!

DON’TS: Μην κωλώσεις να εστιάσεις στις διαπροσωπικές και στις επαγγελματικές σου σχέσεις, προκειμένου να τις ξεκαθαρίσεις. Σε αυτό το mood, μη φοβηθείς να βάλεις όρια και περιορισμούς σε αυτούς που ξεφεύγουν διαρκώς. Μην κάνεις επίδειξη δύναμης με το να πάρεις μέρος σε παιχνίδια εξουσίας, γιατί μόνο εντάσεις θα προκαλέσεις και τίποτα παραπάνω.