Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
Εβδομαδιαία 21 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:00
Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [21.09 – 27.09.2025]

Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.

Αγγελική Μανουσάκη
Αγγελική Μανουσάκη
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.

Κριός

Κριός

DO’S: Κατάλαβε πως αν θες να πάει κάτι καλά, τότε πρέπει να πάρεις τα ηνία εσύ. Για να γίνει όλο αυτό πιστευτό, οπλίσου με αποφασιστικότητα και θάρρος. Α! Και ψυχραιμία, έτσι; Έπειτα απόλαυσε τους καρπούς της επιτυχίας σου. Αν κάποιος θέλει να σου εκφράσει τον θαυμασμό του και να σου πει «Μπράβο!», κατέβασε λίγο τη μύτη σου και δέξου το!

DON’TS: Μην κωλώσεις να εστιάσεις στις διαπροσωπικές και στις επαγγελματικές σου σχέσεις, προκειμένου να τις ξεκαθαρίσεις. Σε αυτό το mood, μη φοβηθείς να βάλεις όρια και περιορισμούς σε αυτούς που ξεφεύγουν διαρκώς. Μην κάνεις επίδειξη δύναμης με το να πάρεις μέρος σε παιχνίδια εξουσίας, γιατί μόνο εντάσεις θα προκαλέσεις και τίποτα παραπάνω.

Ταύρος

Ταύρος

DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Πρέπει και να ανασυγκροτηθείς σε οτιδήποτε σχετίζεται με την καθημερινότητά σου, γιατί τα έχεις κάνει ολίγον τι μπάχαλο εκεί πέρα. Κάτι άλλο που επείγει είναι το να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, ακόμα και αν δεν θέλεις ή βαριέσαι τρελά να ασχοληθείς με αυτό.

DON’TS: Μην είσαι κατσούφης απλά και μόνο επειδή βλέπεις τις συνθήκες γύρω σου να αλλάζουν. Ίσως να σου βγει και σε καλό, πού ξέρεις; Μην υπόσχεσαι κάτι, αν ξέρεις εξαρχής ότι δεν πρόκειται να το κάνεις. Μην πέφτεις θύμα της ρουτίνας και της καθημερινότητας. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών ίσως γνωρίσεις νέο ταίρι.

Δίδυμοι

Δίδυμοι

DO’S: Προσπάθησε να πάρεις τον χρόνο σου και να χαλαρώσεις. Παράλληλα εστίασε σε οτιδήποτε το δημιουργικό και καλλιτεχνικό μπορείς, καθώς αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη επιθυμία σου αυτή την στιγμή. Προσπάθησε να το μεταφέρεις και στα επαγγελματικά σου αυτό, για να βγουν όλα λίγο πιο άνετα. Τακτοποίησε ή ανακαίνισε τον προσωπικό σου χώρο.

DON’TS: Μην προσπαθείς να περιορίσεις την ανάγκη σου για κίνηση, ειδικά στα επαγγελματικά, καθώς στο τέλος θα ωφεληθείς αρκετά από όλο αυτό το πήγαινε- έλα. Να προσθέσουμε σε αυτό ότι έτσι δε βαριέσαι κιόλας, σωστά; Στα ερωτικά, μην προσπαθείς να πιέσεις καταστάσεις να πάνε γρηγορότερα. Αν είσαι δεσμευμένος, μην ασκείς κριτική στο αμόρε.

Καρκίνος

Καρκίνος

DO’S: Εστίασε στο σπίτι και στην οικογένεια. Με αυτό εννοώ πως μπορείς να περάσεις αρκετό χρόνο εκεί μαζί με αυτά τα άτομα, για να μαζέψεις δυνάμεις. Παράλληλα, κλείσε τις πληγές που είναι ακόμα ανοιχτές και σου κάνουν κακό ψυχικά. Κατάλαβε πως εσύ είσαι υπεύθυνος για τα δικά σου ζόρια και μόνο. Το ίδιο ισχύει και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο!

DON’TS: Μην προσπαθήσεις να καταπιέσεις τη διάθεση που έχεις για να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργειά, σου η οποία πρόκειται να είναι αρκετή. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να αγνοήσεις το ένστικτό σου, καθώς αυτό πάντα ξέρει κάτι παραπάνω από εσένα! Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός με τα λάθος άτομα.

Λέων

Λέων

DO’S: Επικεντρώσου στις επικοινωνίες και στις επαφές που κάνεις αυτές τις μέρες, καθώς το κλίμα που επικρατεί δεν είναι και το καλύτερο. Να ξέρεις πως όσο πιο συγκεντρωμένος είσαι, τόσο περισσότερα ξεκαθαρίσματα θα πετύχεις. Αν θες να γίνεις κατανοητός και να σε σεβαστούν οι απέναντι, τότε πρέπει να πεις τα πράγματα ακριβώς όπως τα νιώθεις.

DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποια ξαφνικά έσοδα. Εγώ θα σου πρότεινα να πιαστείς από αυτή την θετική εξέλιξη και να την πας ακόμα παραπέρα! Μην κριτικάρεις τα λάθη των άλλων. Ανθρώπινα είναι στην τελική. Στα ερωτικά, μην πεις το «ναι»σε κάποιον απλά και μόνο για να πάψεις να είσαι μόνος.

Παρθένος

Παρθένος

DO’S: Δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για να έρθεις ένα βήμα πιο κοντά σε αυτά που θες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα έχεις καλά και με τους ανθρώπους γύρω σου, οπότε πρόσεχε όχι μόνο τι λες, αλλά και πως το λες. Κοινώς παίξε τον διπλωμάτη! Βρες χρόνο για την προσωπική σου περιποίηση, γράψου γυμναστήριο, πήγαινε κομμωτήριο  ή κάνα σπα…

DON’TS: Μην συνεχίσεις να ξοδεύεις αλόγιστα, γιατί πρόκειται να υπάρξουν ξαφνικά έξοδα τα οποία δεν είχες υπολογίσει. Το θέμα είναι πως όλη αυτή η αναμπουμπούλα θα επαναφέρει κάποιες ανασφάλειες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μην τις αφήσεις να υπερτερήσουν ή να σε πάνε πίσω. Μην ασχολείσαι με κάτι που ξέρεις ότι δεν θα μείνει δίπλα σου αύριο.

Ζυγός

Ζυγός

DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να επαναφέρεις την σταθερότητα και την ασφάλεια στη ζωή σου. Αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποιο νέο ξεκίνημα, να ξέρεις πως ήρθε η ώρα. Αξιοποίησε δημιουργικά την ενέργεια που νιώθεις να σε κατακλύζει. Σταμάτα τα περιττά έξοδα. Σταμάτα όμως και τα παιχνίδια εξουσίας, γιατί δεν θα σου βγουν σε καλό.

DON’TS: Μην σκύψεις το κεφάλι λόγω των πολλών ευθυνών που θα σου ανατεθούν αυτές τις μέρες. Ωστόσο μην είσαι ανεύθυνος. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις συμφωνίες τις οποίες προσπαθείς να κλείσεις, αλλά ούτε και στα ερωτικά σου. Ειδικά στον έρωτα, μην κρατάς και πολύ μεγάλο καλάθι, γιατί στο τέλος, σου το λέω, μάλλον θα απογοητευτείς.

Σκορπιός

Σκορπιός

DO’S: Είναι πολλά αυτά που σκέφτεσαι μεν, απλά πρέπει να μάθεις να το κουμαντάρεις δε. Το ίδιο ισχύει και για τα συναισθήματά σου. Άρα αξιοποίησε την καλή σου διάθεση και κάνε μία στροφή προς τα μέσα εστιάζοντας στα πιο εσωτερικά κομμάτια σου. Ταυτόχρονα, σταμάτα να σε πιέζεις. Όχι μόνο εσένα, δηλαδή, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο!

DON’TS: Μη διστάσεις να κυνηγήσεις πολλούς από τους στόχους σου, καθώς πέρα από τη δύναμη, αυτές τις μέρες έχεις και την εύνοια να πετύχεις πολλά. Μην συνεχίσεις τις συναναστροφές με κάτι που έχει σταματήσει καιρό να σε εξυπηρετεί, γιατί αυτό σου τρώει χώρο από αυτό που πραγματικά θες να έχεις δίπλα σου. Μην ψάχνεις αμόρε, αν δεν ξέρεις τι θες.

Τοξότης

Τοξότης

DO’S: Δέξου υποστήριξη από τους φίλους σου. Παράλληλα εστίασε στις ομάδες στις οποίες είσαι μέλος και δες τι μπορεί να γίνει εκεί που να βοηθήσει θετικά την ψυχολογία σου. Επομένως πες «ναι» σε όποια πρόταση κι αν σου γίνει, ειδικά αν μιλάμε για κάποιο παλιό αμόρε- φλερτ. Αν είσαι ελεύθερος, ζήσε τον έρωτα με μετρό. Αν δεν είσαι, αφιέρωσε χρόνο.

DON’TS: Μην επιδιώξεις να περάσεις αυτές τις μέρες στην υλοποίηση κάποιων στόχων σου, καθώς δεν πρόκειται για μία ευνοϊκή περίοδο. Αντιθέτως γιατί να μην εστιάσεις μόνο στην οργάνωση αυτών; Ειδικά αν πρόκειται για επαγγελματικούς στόχους ή projects. Μην αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να σε κάνει να βιάζεσαι. Μην αφήνεις τα εμπόδια να σε ρίχνουν.

Αιγόκερως

Αιγόκερως

DO’S: Αξιοποίησε τα αποθέματα ενέργειας που έχεις, καθώς στα επαγγελματικά πρόκειται να τρέχεις και να μη φτάνεις. Με την καλή έννοια! Βγες από το σπίτι σου και δώσε στους άλλους το «τυράκι» για να σε συζητάνε, απλά πρόσεξε να είναι για καλό, έτσι; Μέσα από την αναμπουμπούλα γύρω από το όνομά σου ίσως προκύψει μία καλή πρόταση για δουλειά.

DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις ευθύνες που θα σου ανατεθούν. Μην ξεχνάς πόσο πολλά μπορείς να καταφέρεις και το ότι τα πάντα είναι στο δικό σου χέρι. Οτιδήποτε θέλεις, το κρατάς, οτιδήποτε δεν σου κάνει, απλά το πετάς! Επομένως μη χάνεις το θάρρος σου για βλακείες. Μην επιτρέπεις σε τίποτα και σε κανέναν να απορροφά την ενέργειά σου.

Υδροχόος

Υδροχόος

DO’S: Σταμάτα να θες να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, αλλά σταμάτα και να εκνευρίζεσαι, αν δε γίνει αυτό, έτσι; Προσπάθησε να αφιερώσεις χρόνο σε εσένα. Έχεις ανάγκη από χαλάρωση, οπότε κανόνισε ένα ταξίδι ή έστω μια κοντινή εκδρομή. Πάρε μέρος σε φιλοσοφικές συζητήσεις, καθώς αυτό σε αναζωογονεί περισσότερο από όλα.

DON’TS: Μην αναβάλεις τη διαδικασία του να διευρύνεις τον νου και την οπτική σου, καθώς έτσι θα έρθεις κοντά στα κατάλληλα άτομα και θα ζήσεις όμορφες στιγμές μαζί τους. Μην προκαλείς εντάσεις. Μην θαμπώνεσαι από αυτά που λάμπουν, νομίζοντας πως είναι χρυσός, γιατί ούτε καν! Στα ερωτικά, δεν πρέπει να πέφτεις αμέσως και με τα μούτρα.

Ιχθύες

Ιχθύες

DO’S: Αναλογίσου τη θέση που έχεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και δες από που πρέπει να προστατευτείς. Κοινώς θωρακίσου, γιατί δεν ξέρεις από που θα σου έρθει! Αν ξέρεις ή νιώθεις κάτι, αλλά αυτό σου προκαλεί βάρος, τότε σκέψου μήπως πρέπει να βρεις τον σωστό τρόπο να το εκφράσεις. Πάντως όλα μοιάζουν πιο απλά, όταν τα μοιράζεσαι!

DON’TS: Μη δεχτείς κανένα πισωγύρισμα από το παρελθόν. Ότι έφυγε, καλά έκανε κι έφυγε. Άντε γεια! Μην αγνοείς το τι σου λέει το ένστικτό σου, γιατί ξέρει κάτι παραπάνω. Μην εκθέσεις τους άλλους απλά και μόνο για να νιώσεις εσύ καλύτερα. Τι θέλουν και σε εμπιστεύονται; Στα ερωτικά, μην πέφτεις στην παγίδα του ενθουσιασμού. Μεγάλο σφάλμα!

Σύνταξη
«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης
Βίντεο 21.09.25

«Το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα» – Ο Μάριος Αθανασίου στέκεται αλληλέγγυος με τον λαό της Παλαιστίνης

Ο Μάριος Αθανασίου δήλωσε την αλληλεγγύη του στον παλαιστινιακό λαό, μίλησε για την πολιτική και την Αριστερά, ενώ αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον νέο του ρόλο στη σειρά «Η Γη της Ελιάς»

Σύνταξη
Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin
Αυτοί είστε! 21.09.25

Αποκορύφωμα νεποτισμού; Ο Τζέιντεν Σμιθ έγινε δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin

Ο Τζέιντεν Σμιθ, γιος του Γουίλ Σμιθ και της Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, ορίστηκε ως δημιουργικός διευθυντής του Christian Louboutin, σε μια νέα θέση που μόλις δημιουργήθηκε για τον οίκο πολυτελείας. Και το διαδίκτυο είναι μπερδεμένο - για να το θέσουμε ευγενικά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»
«Περήφανος» 20.09.25

Γρηγόρης Μπιθικώτσης: «Ο πατέρας μου ήταν τρυφερός, όταν ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι»

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης μίλησε για την τρυφερή σχέση που είχε με τον πατέρα του, αλλά και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο σπουδαίος τραγουδιστής στα πρώτα του βήματα.

Σύνταξη
Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις
«Θα είχε τρελαθεί» 20.09.25

Η Πρισίλα Πρίσλεϊ κοιμόταν με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν όταν την πήρε τηλέφωνο ο Έλβις

Η Πρισίλα Πρέσλεϊ ισχυρίζεται ότι ο πρώην σύζυγός της, Έλβις Πρέσλεϊ, προσπάθησε να παρέμβει στη σχέση της με τον Ρόμπερτ Καρντάσιαν, ο οποίος πέθανε το 2003 μετά από μάχη με τον καρκίνο, και ότι «θα είχε τρελαθεί» αν ήξερε ποιος ήταν στο κρεβάτι της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της
Ανεξιχνίαστη υπόθεση 20.09.25

Η Τάρα Κάλικο έκανε ποδήλατο το 1988 και δεν επέστρεψε ποτέ στο σπίτι – Η προειδοποίηση που έδωσε στη μητέρα της

Έχουν περάσει πάνω από τριάντα χρόνια από τότε που η Τάρα Λι Κάλικο εξαφανίστηκε ενώ έκανε ποδηλασία στην πόλη της, το Μπελέν του Νέου Μεξικού, αλλά η αστυνομία δεν έχει ακόμη προβεί σε καμία σύλληψη για την υπόθεσή της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών – Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο
Αναμνήσεις 21.09.25

«Σκυλίσια Μέρα», 50 ετών - Ο Αλ Πατσίνο απέναντι στη συλλογική μας πορεία προς τον θάνατο

Ο 85χρονος Πατσίνο μιλάει στον Guardian για την κληρονομιά του συγκινητικού δράματος του 1975, «Σκυλίσια Μέρα», την αγάπη του για το YouTube, τις ψευδείς φήμες για το θάνατό του και τους λόγους για τους οποίους δεν συζητά για πολιτική.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο
Μπάσκετ 21.09.25

Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς 106-89: Κορυφαίος ο Ναν, καλό ματς από Χολμς και Ρογκαβόπουλο

Φινάλε στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» όπου ο Παναθηναϊκός νίκησε 106-89 τους Αδελαΐδα 36ερς με τον Κέντρικ Ναν... ως συνήθως κορυφαίο και άξιους συμπαραστάτες του τους Χολμς και Ρογκαβόπουλο.

Σύνταξη
Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ
Κόσμος 21.09.25

Δηλώσεις Ερντογάν πριν την αναχώρησή για τις ΗΠΑ – Τι είπε για τη συνάντηση με Τραμπ

Όπως είπε, θα θέσει στον Αμερικανό πρόεδρο θέματα που ενισχύουν τη διμερή συνεργασία, με έμφαση στο εμπόριο, τις επενδύσεις και την αμυντική βιομηχανία, ενώ τα περιφερειακά ζητήματα θα βρίσκονται φυσικά στην πρώτη θέση της ατζέντας

Σύνταξη
LIVE: Λάτσιο – Ρόμα
Ποδόσφαιρο 21.09.25

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα

LIVE: Λάτσιο – Ρόμα. Παρακολουθήστε live στις 13.30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Λάτσιο – Ρόμα για την 4η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Κατερίνη: Εξιχνιάστηκε διακεκριμένη κλοπή σε βάρος ηλικιωμένης με λεία 190.000 ευρώ
Διακεκριμένη κλοπή 21.09.25

Δήθεν λογίστρια απέσπασε από ηλικιωμένη χρήματα και τιμαλφή αξίας 190.000 ευρώ - Πώς την εξαπάτησε

Η ηλικιωμένη στην Κατερίνη πείστηκε να δεχτεί σπίτι της άγνωστη γυναίκα, που απέσπασε το χρηματικό ποσό των 40.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας 150.000 ευρώ

Σύνταξη
Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα
«Μεγάλη καρδιά» 21.09.25

Μέσα στην άλυτη υπόθεση δολοφονίας του σκονισμένου φεστιβάλ Burning Man στην έρημο της Νεβάδα

Πρώτα αντιμετώπισαν τον άνεμο. Μετά ήρθε η βροχή. Αλλά η φετινή 10ήμερη φιέστα του Burning Man στην πόλη του Black Rock θα μείνει στην ιστορία για έναν πολύ πιο τραγικό λόγο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 21.09.25

Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ κυριαρχούν στα ντέρμπι: Τα δύο σερί, το 60% των νικών και τα 43 γκολ (vids)

Αήττητο 7 αγώνων και 3 σερί νίκες έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στον Παναθηναϊκό επί Μεντιλίμπαρ, με τον Βάσκο τεχνικό να έχει δημιουργήσει γενικά τρομερή παράδοση στα ελληνικά ντέρμπι - Τα «ερυθρόλευκα» στατιστικά της κυριαρχίας.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΗΠΑ: Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς – Η επικίνδυνη τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές
Με τις ευλογίες Τραμπ 21.09.25

Εκστρατεία «doxing» ζητά ο Βανς για τη δολοφονία Κερκ - Η τάση που ξυπνά μνήμες από σκοτεινές εποχές των ΗΠΑ

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς ενθαρρύνει την «καταγγελία» όσων δεν έχουν «θρηνήσει επαρκώς» τη δολοφονία του δεξιού ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Θεσσαλονίκη: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο – «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»
Το περίεργο τηλεφώνημα 21.09.25 Upd: 13:04

Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον 50χρονο αδελφοκτόνο - «Θόλωσα και έχασα τον έλεγχο»

«Μία συγκεκριμένη συμπεριφορά επαναλαμβανόμενη της αδερφής μου με έκανε να θολώσω και να χάσω τον αυτοέλεγχο», είπε ο 50χρονος αδελφοκτόνος.

Σύνταξη
Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης
Κόσμος 21.09.25

Το αθέατο κόστος του πολέμου: Η αύξηση στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ θα προκαλέσει τεράστια αύξηση της ρύπανσης

Η προγραμματισμένη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών του ΝΑΤΟ απειλεί να επιβαρύνει την κλιματική κρίση, προσθέτοντας τεράστιες ποσότητες εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε μια ήδη εύθραυστη παγκόσμια ισορροπία

Σύνταξη
O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»
Fizz 21.09.25

O Γούντι Άλεν λέει πως η «cancel culture είναι ανόητη» όταν η Ντίλαν Φάροου επιμένει: «Με κακοποίησε σεξουαλικά»

Ο Γούντι Άλεν αποκαλεί «χαζή» την λεγόμενη cancel culture σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ η Ντίλαν Φάροου επαναλαμβάνει τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος του.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς
Μπάσκετ 21.09.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς

LIVE: Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Παρακολουθήστε στις 12:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης του τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» Παναθηναϊκός – Αδελαΐδα 36ερς. Τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ.

Σύνταξη
Το ISIS επιστρέφει! – Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε
Παλαιοί μπελάδες 21.09.25

Το Ισλαμικό Κράτος επιστρέφει - Η ευκαιρία που εκμεταλλεύτηκε

Οι επιχειρησιακές δυνατότητες του ISIS αποδεικνύονται πιο συχνές, ακριβείς και εξελιγμένες από ποτέ, με χτυπήματα πολύ πέρα από τις παραδοσιακές ζώνες δράσης του στη Συρία

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
