Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας [21.09 – 27.09.2025]
Τα Do's και τα Don'ts της εβδομάδας από την Αγγελική Μανουσάκη - Άκρως Ζωδιακό και όποιος αντέξει.
Διαφωνίες από τα παλιά, νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται, εντάσεις στις σχέσεις, υπερβολικές αντιδράσεις, δημιουργική διάθεση και αλλαγές προ των πυλών. Τα Do’s και τα Don’ts της εβδομάδας έρχονται για να βάλουν τα πράγματα και εσένα σε μια σειρά. Η στήλη Άκρως Ζωδιακό είναι εδώ και όποιος αντέξει.
Κριός
DO’S: Κατάλαβε πως αν θες να πάει κάτι καλά, τότε πρέπει να πάρεις τα ηνία εσύ. Για να γίνει όλο αυτό πιστευτό, οπλίσου με αποφασιστικότητα και θάρρος. Α! Και ψυχραιμία, έτσι; Έπειτα απόλαυσε τους καρπούς της επιτυχίας σου. Αν κάποιος θέλει να σου εκφράσει τον θαυμασμό του και να σου πει «Μπράβο!», κατέβασε λίγο τη μύτη σου και δέξου το!
DON’TS: Μην κωλώσεις να εστιάσεις στις διαπροσωπικές και στις επαγγελματικές σου σχέσεις, προκειμένου να τις ξεκαθαρίσεις. Σε αυτό το mood, μη φοβηθείς να βάλεις όρια και περιορισμούς σε αυτούς που ξεφεύγουν διαρκώς. Μην κάνεις επίδειξη δύναμης με το να πάρεις μέρος σε παιχνίδια εξουσίας, γιατί μόνο εντάσεις θα προκαλέσεις και τίποτα παραπάνω.
Ταύρος
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να μαζέψεις τις δυνάμεις σου. Πρέπει και να ανασυγκροτηθείς σε οτιδήποτε σχετίζεται με την καθημερινότητά σου, γιατί τα έχεις κάνει ολίγον τι μπάχαλο εκεί πέρα. Κάτι άλλο που επείγει είναι το να βελτιώσεις την ψυχολογία σου, ακόμα και αν δεν θέλεις ή βαριέσαι τρελά να ασχοληθείς με αυτό.
DON’TS: Μην είσαι κατσούφης απλά και μόνο επειδή βλέπεις τις συνθήκες γύρω σου να αλλάζουν. Ίσως να σου βγει και σε καλό, πού ξέρεις; Μην υπόσχεσαι κάτι, αν ξέρεις εξαρχής ότι δεν πρόκειται να το κάνεις. Μην πέφτεις θύμα της ρουτίνας και της καθημερινότητας. Μην είσαι αρνητικός στις νέες γνωριμίες, καθώς μέσω αυτών ίσως γνωρίσεις νέο ταίρι.
Δίδυμοι
DO’S: Προσπάθησε να πάρεις τον χρόνο σου και να χαλαρώσεις. Παράλληλα εστίασε σε οτιδήποτε το δημιουργικό και καλλιτεχνικό μπορείς, καθώς αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη επιθυμία σου αυτή την στιγμή. Προσπάθησε να το μεταφέρεις και στα επαγγελματικά σου αυτό, για να βγουν όλα λίγο πιο άνετα. Τακτοποίησε ή ανακαίνισε τον προσωπικό σου χώρο.
DON’TS: Μην προσπαθείς να περιορίσεις την ανάγκη σου για κίνηση, ειδικά στα επαγγελματικά, καθώς στο τέλος θα ωφεληθείς αρκετά από όλο αυτό το πήγαινε- έλα. Να προσθέσουμε σε αυτό ότι έτσι δε βαριέσαι κιόλας, σωστά; Στα ερωτικά, μην προσπαθείς να πιέσεις καταστάσεις να πάνε γρηγορότερα. Αν είσαι δεσμευμένος, μην ασκείς κριτική στο αμόρε.
Καρκίνος
DO’S: Εστίασε στο σπίτι και στην οικογένεια. Με αυτό εννοώ πως μπορείς να περάσεις αρκετό χρόνο εκεί μαζί με αυτά τα άτομα, για να μαζέψεις δυνάμεις. Παράλληλα, κλείσε τις πληγές που είναι ακόμα ανοιχτές και σου κάνουν κακό ψυχικά. Κατάλαβε πως εσύ είσαι υπεύθυνος για τα δικά σου ζόρια και μόνο. Το ίδιο ισχύει και για όλο τον υπόλοιπο κόσμο!
DON’TS: Μην προσπαθήσεις να καταπιέσεις τη διάθεση που έχεις για να δημιουργήσεις κάτι καινούργιο. Το ίδιο ισχύει και για την ενέργειά, σου η οποία πρόκειται να είναι αρκετή. Σε καμία περίπτωση πάντως δεν πρέπει να αγνοήσεις το ένστικτό σου, καθώς αυτό πάντα ξέρει κάτι παραπάνω από εσένα! Μη γίνεσαι ανταγωνιστικός με τα λάθος άτομα.
Λέων
DO’S: Επικεντρώσου στις επικοινωνίες και στις επαφές που κάνεις αυτές τις μέρες, καθώς το κλίμα που επικρατεί δεν είναι και το καλύτερο. Να ξέρεις πως όσο πιο συγκεντρωμένος είσαι, τόσο περισσότερα ξεκαθαρίσματα θα πετύχεις. Αν θες να γίνεις κατανοητός και να σε σεβαστούν οι απέναντι, τότε πρέπει να πεις τα πράγματα ακριβώς όπως τα νιώθεις.
DON’TS: Μην είσαι αδιάφορος ως προς τα οικονομικά σου, γιατί ενδέχεται να προκύψουν κάποια ξαφνικά έσοδα. Εγώ θα σου πρότεινα να πιαστείς από αυτή την θετική εξέλιξη και να την πας ακόμα παραπέρα! Μην κριτικάρεις τα λάθη των άλλων. Ανθρώπινα είναι στην τελική. Στα ερωτικά, μην πεις το «ναι»σε κάποιον απλά και μόνο για να πάψεις να είσαι μόνος.
Παρθένος
DO’S: Δημιούργησε τις κατάλληλες συνθήκες για να έρθεις ένα βήμα πιο κοντά σε αυτά που θες. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να τα έχεις καλά και με τους ανθρώπους γύρω σου, οπότε πρόσεχε όχι μόνο τι λες, αλλά και πως το λες. Κοινώς παίξε τον διπλωμάτη! Βρες χρόνο για την προσωπική σου περιποίηση, γράψου γυμναστήριο, πήγαινε κομμωτήριο ή κάνα σπα…
DON’TS: Μην συνεχίσεις να ξοδεύεις αλόγιστα, γιατί πρόκειται να υπάρξουν ξαφνικά έξοδα τα οποία δεν είχες υπολογίσει. Το θέμα είναι πως όλη αυτή η αναμπουμπούλα θα επαναφέρει κάποιες ανασφάλειες. Το ζητούμενο λοιπόν είναι να μην τις αφήσεις να υπερτερήσουν ή να σε πάνε πίσω. Μην ασχολείσαι με κάτι που ξέρεις ότι δεν θα μείνει δίπλα σου αύριο.
Ζυγός
DO’S: Άρπαξε κάθε ευκαιρία που θα σου παρουσιαστεί για να επαναφέρεις την σταθερότητα και την ασφάλεια στη ζωή σου. Αν σε ενδιαφέρει να κάνεις κάποιο νέο ξεκίνημα, να ξέρεις πως ήρθε η ώρα. Αξιοποίησε δημιουργικά την ενέργεια που νιώθεις να σε κατακλύζει. Σταμάτα τα περιττά έξοδα. Σταμάτα όμως και τα παιχνίδια εξουσίας, γιατί δεν θα σου βγουν σε καλό.
DON’TS: Μην σκύψεις το κεφάλι λόγω των πολλών ευθυνών που θα σου ανατεθούν αυτές τις μέρες. Ωστόσο μην είσαι ανεύθυνος. Μην είσαι απρόσεκτος ούτε στις συμφωνίες τις οποίες προσπαθείς να κλείσεις, αλλά ούτε και στα ερωτικά σου. Ειδικά στον έρωτα, μην κρατάς και πολύ μεγάλο καλάθι, γιατί στο τέλος, σου το λέω, μάλλον θα απογοητευτείς.
Σκορπιός
DO’S: Είναι πολλά αυτά που σκέφτεσαι μεν, απλά πρέπει να μάθεις να το κουμαντάρεις δε. Το ίδιο ισχύει και για τα συναισθήματά σου. Άρα αξιοποίησε την καλή σου διάθεση και κάνε μία στροφή προς τα μέσα εστιάζοντας στα πιο εσωτερικά κομμάτια σου. Ταυτόχρονα, σταμάτα να σε πιέζεις. Όχι μόνο εσένα, δηλαδή, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο!
DON’TS: Μη διστάσεις να κυνηγήσεις πολλούς από τους στόχους σου, καθώς πέρα από τη δύναμη, αυτές τις μέρες έχεις και την εύνοια να πετύχεις πολλά. Μην συνεχίσεις τις συναναστροφές με κάτι που έχει σταματήσει καιρό να σε εξυπηρετεί, γιατί αυτό σου τρώει χώρο από αυτό που πραγματικά θες να έχεις δίπλα σου. Μην ψάχνεις αμόρε, αν δεν ξέρεις τι θες.
Τοξότης
DO’S: Δέξου υποστήριξη από τους φίλους σου. Παράλληλα εστίασε στις ομάδες στις οποίες είσαι μέλος και δες τι μπορεί να γίνει εκεί που να βοηθήσει θετικά την ψυχολογία σου. Επομένως πες «ναι» σε όποια πρόταση κι αν σου γίνει, ειδικά αν μιλάμε για κάποιο παλιό αμόρε- φλερτ. Αν είσαι ελεύθερος, ζήσε τον έρωτα με μετρό. Αν δεν είσαι, αφιέρωσε χρόνο.
DON’TS: Μην επιδιώξεις να περάσεις αυτές τις μέρες στην υλοποίηση κάποιων στόχων σου, καθώς δεν πρόκειται για μία ευνοϊκή περίοδο. Αντιθέτως γιατί να μην εστιάσεις μόνο στην οργάνωση αυτών; Ειδικά αν πρόκειται για επαγγελματικούς στόχους ή projects. Μην αφήνεις τον ενθουσιασμό σου να σε κάνει να βιάζεσαι. Μην αφήνεις τα εμπόδια να σε ρίχνουν.
Αιγόκερως
DO’S: Αξιοποίησε τα αποθέματα ενέργειας που έχεις, καθώς στα επαγγελματικά πρόκειται να τρέχεις και να μη φτάνεις. Με την καλή έννοια! Βγες από το σπίτι σου και δώσε στους άλλους το «τυράκι» για να σε συζητάνε, απλά πρόσεξε να είναι για καλό, έτσι; Μέσα από την αναμπουμπούλα γύρω από το όνομά σου ίσως προκύψει μία καλή πρόταση για δουλειά.
DON’TS: Μην απογοητευτείς από τις ευθύνες που θα σου ανατεθούν. Μην ξεχνάς πόσο πολλά μπορείς να καταφέρεις και το ότι τα πάντα είναι στο δικό σου χέρι. Οτιδήποτε θέλεις, το κρατάς, οτιδήποτε δεν σου κάνει, απλά το πετάς! Επομένως μη χάνεις το θάρρος σου για βλακείες. Μην επιτρέπεις σε τίποτα και σε κανέναν να απορροφά την ενέργειά σου.
Υδροχόος
DO’S: Σταμάτα να θες να έχεις πάντα εσύ τον έλεγχο. Όχι μόνο αυτό, δηλαδή, αλλά σταμάτα και να εκνευρίζεσαι, αν δε γίνει αυτό, έτσι; Προσπάθησε να αφιερώσεις χρόνο σε εσένα. Έχεις ανάγκη από χαλάρωση, οπότε κανόνισε ένα ταξίδι ή έστω μια κοντινή εκδρομή. Πάρε μέρος σε φιλοσοφικές συζητήσεις, καθώς αυτό σε αναζωογονεί περισσότερο από όλα.
DON’TS: Μην αναβάλεις τη διαδικασία του να διευρύνεις τον νου και την οπτική σου, καθώς έτσι θα έρθεις κοντά στα κατάλληλα άτομα και θα ζήσεις όμορφες στιγμές μαζί τους. Μην προκαλείς εντάσεις. Μην θαμπώνεσαι από αυτά που λάμπουν, νομίζοντας πως είναι χρυσός, γιατί ούτε καν! Στα ερωτικά, δεν πρέπει να πέφτεις αμέσως και με τα μούτρα.
Ιχθύες
DO’S: Αναλογίσου τη θέση που έχεις στις διαπροσωπικές σου σχέσεις και δες από που πρέπει να προστατευτείς. Κοινώς θωρακίσου, γιατί δεν ξέρεις από που θα σου έρθει! Αν ξέρεις ή νιώθεις κάτι, αλλά αυτό σου προκαλεί βάρος, τότε σκέψου μήπως πρέπει να βρεις τον σωστό τρόπο να το εκφράσεις. Πάντως όλα μοιάζουν πιο απλά, όταν τα μοιράζεσαι!
DON’TS: Μη δεχτείς κανένα πισωγύρισμα από το παρελθόν. Ότι έφυγε, καλά έκανε κι έφυγε. Άντε γεια! Μην αγνοείς το τι σου λέει το ένστικτό σου, γιατί ξέρει κάτι παραπάνω. Μην εκθέσεις τους άλλους απλά και μόνο για να νιώσεις εσύ καλύτερα. Τι θέλουν και σε εμπιστεύονται; Στα ερωτικά, μην πέφτεις στην παγίδα του ενθουσιασμού. Μεγάλο σφάλμα!
