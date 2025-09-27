Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Η συγκινητική ανάρτηση για τις πρώτες μέρες με τον γιο της

Η ανάρτηση για τη μητρότητα που βιώνει

«Ώστε ο υπόλοιπος κόσμος συνέχιζε κανονικά όλες αυτές τις μέρες ε…», έγραψε ως λεζάντα στην ανάρτησή της η γνωστή ηθοποιός, εννοώντας ότι αυτό το διάστημα βρίσκεται κλεισμένη στο σπίτι της μαζί με το μωράκι της.

Η ίδια στη φωτό είναι μπροστά από ένα καρότσι και δείχνει ευτυχισμένη.

Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα»

Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου μόλις γέννησε έκανε την εξής ανάρτηση για το πως βίωσε την εγκυμοσύνη και τον τοκετό.

«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία. Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες. Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει.

Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα. Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ.

Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση, ευαισθησία!

Ευγνώμων προς τη μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της!

Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό… Είστε υπέροχοι!», είχε γράψει η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου στην ανάρτηση που είχε κάνει για τη γέννηση του γιου της.