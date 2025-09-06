Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: Έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της – Το φύλο του νεογέννητου και η ανάρτηση της
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου πλέει σε πελάγη ευτυχίας μετά τον ερχομό του γιου της.
Η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου και ο Κίμων Κουρής απέκτησαν τον καρπό του έρωτα της.
Το ερωτευμένο ζευγάρι παντρεύτηκε τον περασμένο Μάιο. Η ευχάριστη είδηση έγινε γνωστή μέσα από ανάρτηση που έκανε η ηθοποιός στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας τα ποδαράκια του γιου της.
Ιωάννα Τριανταφυλλίδου: «Νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα»
«Και ξεκινάς με υπερένταση, γεμάτη αγωνία.
Και φόβο. Και λαχτάρα. Και περνούν οι ώρες.
Και σε εκπλήσσει το σώμα σου, η αντοχή σου, η ξαφνική ψυχραιμία που δεν μπορείς να καταλάβεις από πού προκύπτει.
Και φτάνει η στιγμή. Και μέχρι να ακουστεί το κλάμα ο χρόνος σταματά. Και μετά εκρήγνυνται όλα μέσα σου. Και νιώθεις ευγνώμων που βίωσες αυτό το θαύμα. Όλο αυτό το διάστημα.
Ή τουλάχιστον έτσι ένιωσα εγώ. Ευγνώμων προς τη φύση. Ευγνώμων προς το γιατρό μου, Λάμπρο Γιαννίκο, έναν εξαιρετικό επιστήμονα αλλά κυρίως άνθρωπο! Που ήταν πάντα εκεί για όλα με ευγένεια, κατανόηση , ευαισθησία!
Ευγνώμων προς τη Μαία μου για όλη την καθοδήγηση και την ασφάλεια που με έκανε να νιώθω ότι όλα θα πάνε καλά! Αν η καλή νεράιδα είχε πρόσωπο, θα ήταν το δικό της!
Τον γιατρό Κωνσταντίνο Κωσταρά και όλο το προσωπικό του Ιασώ . Είστε υπέροχοι! Ευγνώμων προς τον Κίμωνα γιατί … είναι αυτός που είναι γενικώς!
Εδώ και μερικές μέρες, για μένα ο κόσμος δεν είναι πια ο ίδιος. Για το μικρό μας θαύμα όμως θα φροντίσω αυτός ο κόσμος να είναι ο καλύτερος που μπορεί να υπάρξει!»
