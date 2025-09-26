Ηγουμενίτσα: Στις 17:30 η κηδεία του 11χρονου Μάξιμου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Λουλούδια και κεριά στο σημείο που έχασε τη ζωή του ο 11χρονος.
- Τσιρότο τεχνητής νοημοσύνης υπόσχεται ταχύτερη επούλωση τραυμάτων
- Τρεις νεκροί μετά το πέρασμα της τροπικής καταιγίδας Μπουαλόι - 400.000 εκτοπίστηκαν στις Φιλιππίνες
- Ο Σαρκοζί πίσω από τα κάγκελα της φυλακής -Το συγκλονιστικό εξώφυλλο της Liberation
- Βιασμό από Βρετανό κατήγγειλε μια 24χρονη τουρίστρια από τη Νορβηγία
Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας ο θάνατος του 11χρονου Μάξιμου ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.
Με λουλούδια και κεράκια που αφήνουν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, αποχαιρετούν τον 11 χρονο συγγενείς και οι κάτοικοι στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας.
Ο πόνος για την απώλεια του μικρού αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες το πρωί όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη είναι βουβός. Η οικογένεια του 11χρονου προσπαθεί με όση δύναμη της έχει απομείνει να συγκεντρώσει τα κομμάτια της και να δώσει κουράγιο ο ένας στον άλλο.
Η κηδεία του άτυχου μαθητή θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην Ηγουμενίτσα.
Πολλά από τα καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ δεν είναι και λίγες οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναβλήθηκαν.
Από νωρίς το πρωί στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων που παρασύρθηκε ο Μάξιμος, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι ή ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του μικρού αγοριού που έφυγε τόσα άδικα από τη ζωή.
- Συμφωνία Καζέρτας: Το μοιραίο μάντρωμα για τον ΕΛΑΣ
- Απολιθωμένο κρανίο στην Κίνα ίσως ξαναγράφει την εξελικτική ιστορία του ανθρώπου
- Ηγουμενίτσα: Στις 17:30 η κηδεία του 11χρονου Μάξιμου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
- Χωρίς ΜακΚίσικ στον ημιτελικό του Super Cup ο Ολυμπιακός
- «Cliffhanger»: Το ριμέικ του γνωστού θρίλερ έρχεται το 2026, με τους Πιρς Μπρόσναν και Λίλι Τζέιμς
- Ευρωζώνη: Υψηλές οι τιμές στα τρόφιμα – Ένας στους τρεις ανησυχεί για το αν θα μπορεί να αγοράζει ό,τι θέλει
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις