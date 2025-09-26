Ανείπωτη θλίψη έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία της Ηγουμενίτσας ο θάνατος του 11χρονου Μάξιμου ο οποίος έφυγε από τη ζωή μετά το τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης.

Με λουλούδια και κεράκια που αφήνουν στο σημείο του τροχαίου δυστυχήματος, αποχαιρετούν τον 11 χρονο συγγενείς και οι κάτοικοι στο Λαδοχώρι της Ηγουμενίτσας.

Ο πόνος για την απώλεια του μικρού αγοριού που έχασε τη ζωή του χθες το πρωί όταν παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη είναι βουβός. Η οικογένεια του 11χρονου προσπαθεί με όση δύναμη της έχει απομείνει να συγκεντρώσει τα κομμάτια της και να δώσει κουράγιο ο ένας στον άλλο.

Η κηδεία του άτυχου μαθητή θα τελεστεί σήμερα Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 5:30 μ.μ. στον Ιερό Ναό Ευαγγελίστριας στην Ηγουμενίτσα.

Πολλά από τα καταστήματα στην περιοχή παρέμειναν κλειστά σε ένδειξη πένθους, ενώ δεν είναι και λίγες οι αθλητικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες που αναβλήθηκαν.

Από νωρίς το πρωί στη διάβαση της οδού 49 Μαρτύρων που παρασύρθηκε ο Μάξιμος, πολλοί είναι αυτοί που αφήνουν έναν λουλούδι ή ανάβουν ένα κεράκι στη μνήμη του μικρού αγοριού που έφυγε τόσα άδικα από τη ζωή.