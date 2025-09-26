Μια αδιανόητη τραγωδία σημειώθηκε χθες στην Ηγουμενίτσα όταν ένα 11χρονο παιδί παρασύρθηκε από αυτοκίνητο την ώρα που γυρνούσε από το σχολείο. Όλα έγιναν ακριβώς μπροστά από την επιχείρηση της οικογένειάς του. Η δίδυμη αδελφή του 11χρονου, όπως και ο μεγαλύτερος αδελφός του αλλά και οι γονείς του, έχουν υποστεί σοκ από την αναπάντεχη απώλειά του.

Ο 11χρονος προσπάθησε να διασχίσει διάβαση πεζών με το πατίνι του, όταν τον παρέσυρε αυτοκίνητο που οδηγούσε 58χρονη. Ο 11χρονος Μάξιμος είχε νωρίτερα τηλεφωνήσει στη μητέρα του και της είχε πει πως δεν ένιωθε καλά και θα φύγει από το σχολείο. Η μητέρα του μάλιστα του ζήτησε να πάει στο κατάστημα του πατέρα του για να γυρίσουν μαζί στο σπίτι τους. Όταν, όμως, έφτασε ήταν ήδη αργά.

«Ξαφνικά είδα μπροστά μου το παιδί. Πετάχτηκε με το πατίνι»

Οι σκηνές που ακολούθησαν θυμίζουν αρχαία τραγωδία. Οι γονείς του παιδιού έτρεξαν στον δρόμο, οι διερχόμενοι οδηγοί βγήκαν από τα αυτοκίνητα. Μόνο φωνές και ουρλιαχτά ακούγονταν. Το ΕΚΑΒ που έφτασε στο σημείο μετέφερε το παιδί αρχικά στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας.

«Όλοι μαζευτήκαμε στο χώρο εκεί των επειγόντων και δώσαμε μάχη γι’ αυτό το παιδί. Είχε τραύματα στο κεφάλι, στα χέρια, στον πνεύμονα, στον θώρακα. Καμιά φορά σκεφτόμαστε επειδή είμαστε κι εμείς μάνες, αν ήμασταν εμείς στη θέση τους», λέει στο Star η γιατρός ΤΕΠ Ελένη Νικολαΐδου.

Τι είπε η οδηγός το αυτοκινήτου στις αρχές

Ο 11χρονος διασωληνώθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου λίγο μετά τις 12.30 υπέκυψε στα τραύματά του. Η οδηγός η οποία συνελήφθη είπε στις αρχές:

«Ξαφνικά είδα μπροστά μου το παιδί. Πετάχτηκε με το πατίνι», είπε. Το αλκοτέστ που έγινε στην 58χρονη έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Η αστυνομία έχει στα χέρια της βίντεο που δείχνει καθαρά ότι το παιδί πήγε να περάσει από τη διάβαση πεζών. Πρόκειται για έναν δρόμο στον οποίο τα αυτοκίνητα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και βέβαια είναι υποχρεωμένοι όλοι οι οδηγοί να σταματούν στις διαβάσεις.

Σύμφωνα με το Star, είναι η δεύτερη φορά που τραγωδία χτυπά την πόρτα της οικογένειας. Πριν χρόνια η αδερφή της μητέρας του άτυχου παιδιού είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στην Εγνατία. Είχε σταματήσει για να θηλάσει το παιδί της. Οδηγός μετά από προσπέραση φορτηγού την χτύπησε και την παρέσυρε. Εκείνη σκοτώθηκε, το παιδί έζησε. Μεγάλωσε ως το τέταρτο παιδί της οικογένειας που σήμερα θρηνεί την απώλεια του μικρού Μάξιμου.