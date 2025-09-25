Ηγουμενίτσα: Νεκρός ο 11χρονος μαθητής που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Τραγικό τέλος είχε το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε 11χρονο μαθητή.
Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα στην Ηγουμενίτσα. Ένας 11χρονος μαθητής έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε μια 58χρονη.
Το παιδί, επιστρέφοντας στο σπίτι του από το σχολείο, επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο και παρασύρθηκε από το διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί βαριά.
Αρχικά μεταφέρθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, όπου δυστυχώς κατέληξε παρά τις προσπάθειες των γιατρών.
Οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.
