Mε πολλαπλές κακώσεις στο θώρακα, εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ Παίδων του ΠΑΓΝΗ, στην Κρήτη, το τρίχρονο αγοράκι που παρασύρθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, στις Μοίρες από το ΙΧ που οδηγούσε τελικά η 25χρονη μητέρα του.

Το παιδί έχει κάκωση στον πνευμονοθώρακα και παραμένει σε αναπνευστική υποστήριξη, ενώ παρακολουθείται διαρκώς από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ο διοικητής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου κ. Γιώργος Χαλκιαδάκης μιλώντας στην ΕΡΤ Ηρακλείου τόνισε πως η υγεία του 3χρονου είναι σταθερή, ενώ γίνονται όλες οι απαραίτητες εξετάσεις.

Κρήτη: Πώς έγινε το ατύχημα με τον τρίχρονο

Οπως προέκυψε από την προανάκριση η οποία διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, το ΙΧ αυτοκίνητο οδηγούσε τελικά η μητέρα του παιδιού και όχι ο 26χρονος πατέρας όπως αρχικά είχε ειπωθεί. Η 25χρονη, συνελήφθη από τους αστυνομικούς και αφέθηκε ελεύθερη, ενώ τα αίτια του συμβάντος ερευνώνται.

Σύμφωνα με τo cretapost όλα συνέβησαν χθες στις 6 περίπου το απόγευμα, όταν η μητέρα του 3χρονου παιδιού είχε μπει μέσα στο αμάξι, το οποίο βρισκόταν στην αυλή του σπιτιού της. Πίσω από το όχημα βρισκόταν το αγοράκι ωστόσο η μητέρα, μην έχοντας ορατότητα, έκανε όπισθεν και το παρέσυρε.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες να μεταφέρουν το 3χρονο αγόρι στο Κέντρο Υγείας Μοιρών. Εκεί οι γιατροί έκριναν την άμεση μεταφορά του στο Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Στο Βενιζέλειο διαπιστώθηκε πως το παιδί είχε υποστεί θλάση πνεύμονα και έπρεπε να εισαχθεί σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας για προληπτικούς λόγους.

Με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έγινε η διακομιδή προς το ΠΑΓΝΗ όπου και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων.