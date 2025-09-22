Σοβαρό ατύχημα με θύμα ένα μικρό παιδί σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στη Μεσαρά του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη που ευτυχώς δεν είχε τραγική κατάληξη.

Ένα αγοράκι μόλις τριών ετών παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε όπισθεν.

Στο νοσοκομείο

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το παιδί είχε επικοινωνία και ήταν κινητικό, γεγονός που καθησύχασε τους διασώστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 3 ετών αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.

Ωστόσο στη συνέχεια το παιδί διαγνώστηκε με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.