Κρήτη: Αγοράκι 3 ετών παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του – Νοσηλεύεται στη ΜΕΘ
Το ατύχημα σημειώθηκε στη Μεσαρά όταν ο πατέρας έκανε όπισθεν και το παιδί βρέθηκε πίσω από το αυτοκίνητο
- Ιπποκράτειο: Νοσηλεύεται σε ΜΕΘ ο καρδιοχειρουργός που συνελήφθη επ’ αυτοφόρω για «φακελάκι»
- Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
- Μεσόγειος: Το ακριβό νεκροταφείο μεταναστών – Η αποτυχία της ευρωπαϊκής πολιτικής για τα σύνορα
- Σοκ με 35χρονο που κρατούσε 4 «ευάλωτους ενήλικες» κλειδωμένους στο υπόγειό του και ζούσε με τα χρήματά τους
Σοβαρό ατύχημα με θύμα ένα μικρό παιδί σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (22/9) στη Μεσαρά του Δήμου Φαιστού στην Κρήτη που ευτυχώς δεν είχε τραγική κατάληξη.
Ένα αγοράκι μόλις τριών ετών παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του πατέρα του, την ώρα που εκείνος επιχειρούσε όπισθεν.
Στο νοσοκομείο
Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ το παιδί είχε επικοινωνία και ήταν κινητικό, γεγονός που καθησύχασε τους διασώστες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 3 ετών αγοράκι μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Μοιρών, όπου οι γιατροί του παρείχαν τις πρώτες βοήθειες.
Ωστόσο στη συνέχεια το παιδί διαγνώστηκε με θλάση στον πνευμοθώρακα και κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του από το Βενιζέλειο Νοσοκομείο στο ΠΑΓΝΗ, προκειμένου να του παρασχεθεί αναπνευστική υποστήριξη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων.
- Τέλος εποχής για τα Windows 10 – Οι επιλογές των επιχειρήσεων
- Γιατί η Τέιλορ Σουίφτ είναι ο Στιβ Τζομπς της μουσικής: Πρωτοπόρα, ευφυής, μάστορας στο μάρκετινγκ
- «Έσπασε» ο πατέρας του Εμμανουήλ Καραλή: «Αυτό που μένει στο τέλος είναι η διαδρομή και όχι τα μετάλλια» (vid)
- Έβγαλε «στο σφυρί» Ολυμπιακή δάδα ο Πύρρος Δήμας – Έντονη αντίδραση της Ολυμπιακής Επιτροπής
- Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης – Drones στον εναέριο χώρο
- Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις