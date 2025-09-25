Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 11χρονο μαθητή, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα διακομίσθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναμένεται μέσα στην επόμενη ώρα να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.