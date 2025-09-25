newspaper
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025
25.09.2025 | 13:09
Σοβαρό τροχαίο στην Ηγουμενίτσα - 11χρονος μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ηγουμενίτσα: 11χρονος μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ελλάδα 25 Σεπτεμβρίου 2025 | 13:05

Ηγουμενίτσα: 11χρονος μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Ο μαθητής στην προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Spotlight

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 11χρονο μαθητή, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο.

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.

Άμεσα διακομίσθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναμένεται μέσα στην επόμενη ώρα να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

