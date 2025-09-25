Ηγουμενίτσα: 11χρονος μαθητής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο
Ο μαθητής στην προσπάθειά του να διασχίσει το δρόμο παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
- «Παίζουν με τον πόνο μας» - Τι καταγγέλλει η οικογένεια της Μαρίσσας Λαιμού
- «Είναι κάτι καινούριο»: Τι λέει ο 32χρονος «σέξι ιερέας» που διαφημίζει συμπληρώματα διατροφής
- Βόμβα από την Apple - Απειλεί να αποσύρει προϊόντα από την ΕΕ λόγω της νομοθεσίας
- Γνωστός Ισραηλινός ιστορικός απαντάει σε Νετανιάχου: «Η "Σούπερ Σπάρτη" δεν τα κατάφερε…»
Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε στην Ηγουμενίτσα, όταν ΙΧ αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 11χρονο μαθητή, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το παιδί στην προσπάθειά του να διασχίσει τον δρόμο χτυπήθηκε από διερχόμενο όχημα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά.
Άμεσα διακομίσθηκε στο ΤΕΠ Ηγουμενίτσας και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο Φιλιατών, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες αναμένεται μέσα στην επόμενη ώρα να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.
- Παναθηναϊκός: Αυτός θα είναι ο ρόλος του Φράνκο Μπαλντίνι
- Πιο αργά κι από την επανάληψη: Θα περιμένουμε ακόμα έναν χρόνο για να μάθουμε τον επόμενο Τζέιμς Μποντ
- Energy Poverty in Greece Among Highest in EU
- Πολλά φώτα και μία σκιά για τη νέα Ρεάλ Μαδρίτης του Σκαριόλο
- Γουίλιαμ Φώκνερ: Ως το βάθος της ανθρώπινης ψυχής
- Ζελένσκι στο Κρεμλίνο: Τελειώστε τον πόλεμο ή βρείτε καταφύγια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις